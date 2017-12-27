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Автор Игорь Буккер

Разрушение мифа: ненастье и боли не связаны

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Похоже, может быть развеян старинный миф о метеозависимых людях. Исследователи, изучавшие этот синдром, выяснили, что нет никакой связи между непогодой и болями, которые испытывают пожилые люди.

На страницах британского медицинского журнала British Medical Journal появились результаты новейшего исследования о взаимосвязи между изменениями климатических условий и испытываемой болью. В этом исследовании приняли участие более 1,5 млн пожилых людей.

"Отмечаем, врачи не ставят диагноз — метеозависимость, но при этом не отрицают, что погода отражается на самочувствии человека. Больше всего реагирует на погоду человек со слабой иммунной системой и разными хроническими заболеваниями, — сказано на medportal. su. — В метеозависимость не верит молодежь, отличающаяся прекрасным здоровьем. Многие ученые доказали: все изменения во внешней среде — солнечная активность, перепады давления, влажность воздуха отражаются на соматическом человеческом мире".

В далекой древности врачи подметили, что человеческий организм представляет собой своего рода барометр для всех видов погодных явлений, связанных с изменениями температуры, атмосферного давления и осадков.

"Даже сам Гиппократ фактически постулировал эту идею в 400 году до нашей эры", — цитирует веб-ресурс Scientific American слова Анупама Йены (Anupam Jena), врача главной больницы Массачусетса и эксперта в области политики здравоохранения в Гарвардской медицинской школе.

Йена подтверждает: "миллионы и миллионы людей, вероятно, считают, что осадки влияют на появление болей и скованности в суставах, но если вы посмотрите на исследования, то обнаружите на удивление мало реальных доказательств того, что это правда".

Большинство прежних исследований располагало довольно небольшим количеством данных. Новое исследование изначально было задумано так, чтобы собрать максимум полезной информации.

Йена с коллегами подвергли анализу информацию об обращении более чем 11 млн пожилых американцев к врачам для оказания первичной медико-санитарной помощи, сравнив эти отчетные материалы с ежедневными метеорологическими данными о выпавших осадках. Это было необходимо сделать, чтобы ответить на вопрос, больше ли людей жалуется на боли в спине или на опухшие суставы при наступлении ненастной погоды.

Исследователи констатировали, что нет никакой разницы между количеством обращений к врачам с жалобами на боли в суставах или в спине в дни, когда шел дождь, по сравнению с днями, когда дождя не наблюдалось. Так называемый "эффект дождя" не был отмечен даже в тех случаях, когда дождь лил на протяжении целой недели.

Можно, конечно, допустить, что потенциальные пациенты не предпринимали визитов к врачам из-за ненастья на улице, так ведь они не пошли со своими болячками и через неделю после окончания периода ливней. Трудно увидеть взаимосвязь между непогодой и плохим самочувствием там, где ее невозможно обнаружить.

Это еще не означает, что такие факторы, как непогода, температура или влажность не влияют на симптомы скованности или боли в суставах. Однако при таком большом количестве проанализированного материала исследователи так и не нашли никаких доказательств существования метеозависимости.

Окончательный вывод пока не сделан, ведь может быть, недостаточно одной непогоды, чтобы жаловаться на боли. Возможно, делают предположение сами исследователи, в эти моменты пожилые пациенты прибегают к обезболивающим средствам, а как только болезненные симптомы у них исчезают, то на приеме у своего врача они забывают упомянуть об этом.

Одним словом, некая загадка пока остается. О метеозависимости все давно знают, ее прочувствовали на себе миллионы людей, а вот поймать ее "за хвост" пока никак не удается.

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