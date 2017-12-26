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Автор Игорь Буккер

Держись, Альфа Центавра: американцы летят искать "родных"

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В НАСА объявили о полете к созвездию Альфа Центавра. Если в прошлом веке об этом писали фантасты, то теперь ученые реально бьются над созданием космических кораблей, способных пролететь огромное расстояние за 20-30 лет.

Фокус американской космической программы недавно решил поменять президент США. Дональд Трамп приказал возобновить полеты на Луну и заложить основу для будущего покорения Марса. Некий высокопоставленный чиновник решил пойти еще дальше и предложил космическому агентству НАСА приступить к разработке собственных космических зондов для осуществления миссии к ближайшей звездной системе.

Председатель подсекции Палаты представителей по ассигнованиям США, которая курирует НАСА, Джон Калберсон (John Culberson) внес в комитет предложение, посвященное 100-летию высадки астронавтов на Луну. Предлагается до 2069 года осуществить полет к тройной звезде Альфа Центавра. Проект стоимостью в $10 млрд получил название Breakthrough Starshot.

Альфа Центавра — тройная звездная система в созвездии Центавра. Третий ее компонент — невидимый невооруженным глазом красный карлик Проксима Центавра. Он размером с Землю и может быть пригодным для жизни, поэтому вызывает у астрофизиков такой повышенный интерес.

Альфа Центавра находится от Земли на расстоянии 4,3 световых года или в 40 триллионах километров. Voyager 1, единственный космический корабль, который когда-либо покидал нашу солнечную систему, рассекал межзвездное пространство со скоростью около 30 000 миль в час. Чтобы добраться до Альфы Центавра, космическому аппарату типа Voyager понадобится примерно 80 000 лет.

Если скорость звездолета составит от 15% до 20% от скорости света, то долететь до Альфы Центавра он сможет за 20-30 лет. Ни один из ныне существующих разнообразных типов двигателей, включая солнечно-электрические и ядерно-тепловые технологии, никогда не сможет достичь необходимой скорости, отмечается в докладе подсекции Палаты США.

Об этом в интервью научно-популярному журналу New Scientist рассказала и группа инженеров из научно-исследовательский центр НАСА — лаборатории реактивного движения (NASA's Jet Propulsion Laboratory). Концепция миссии заключается в использовании технологии, которая пока еще не существует. Ее еще предстоит придумать.

Свои планы по созданию первого в истории межзвездного зонда весной прошлого года озвучили российский миллиардер Юрий Мильнер и известный физик-теоретик Стивен Хокинг.

Инженеры планируют достичь 20% скорости света (она равна примерно 300 тысячам километров в секунду), используя наноспутник с супертонким солнечным парусом — приспособлением, которое, используя давление солнечного света или лазера на зеркальную поверхность, приводит в движение космический аппарат. Стивен Хокинг заявил, что "мы можем начать миссию к Альфе Центавра в течение одного поколения".

"Граница, которая сейчас разделяет нас, — это великая пустота между нами и звездами, но теперь мы можем превзойти ее, — сказал Хокинг. — Потому что мы люди, и наша природа — летать".

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