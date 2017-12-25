Понять и постричь: как борода сбивает мужчин с толку

На свете нет ничего такого, что не вызывало бы столь противоречивых суждений. "Усы в честь, а борода и у кота есть", — умничают одни. Другие в ответ зубоскалят: "Борода в честь, а усы и у кота есть". Казалось бы, такая незамысловатая поросль, а в истории человечества вызывала бурные страсти.

Разве можно представить Деда Мороза без бороды? Да и Санта-Клаусу непростительно ходить с голым лицом, будто бабе. Остриженную бороду клали с собой в гроб, полагая, что ее надо предъявить святому Николаю. Именно он и стал прототипом святого Клауса.

На Руси и до, и после Петра с его яростным пострижением бород и обложением бород налогом говорили: "Без бороды и в рай не пустят". Однако аборигены Новой Зеландии, согласно Дарвину, не только старательно вырывали волосы на своих лицах, но и придумали пословицу: "нет жены для волосатого человека".

Антропологи давно отмечали кардинальное отношение к бороде у разных народов. "У англосаксов потеря бороды ценилась в двадцать шиллингов, тогда как перелом бедра только в двенадцать", — писал некий английский автор в XIX столетии. Ревнители старины в Петровской Руси призывали не хоронить в земле бритых и не творить по ним поминки, а бросать их в ров "аки псов". В русском праве повреждение бороды расценивалось как большое преступление.

"У обитателей островов Фиджи на Тихом океане бороды — густые и курчавые и составляют главную их гордость, тогда как жители соседних архипелагов Тонга и Самоа безбороды и ненавидят "шершавый подбородок" — свидетельствовал Дарвин.

А вот цитата из бестселлера Морриса Десмонда "Голая обезьяна": "Существует сто девяносто три вида мелких и крупных обезьян. Сто девяносто два из них имеют волосяной покров. Исключение составляет голая обезьяна, именующая себя Homo sapiens (Человек разумный)". Как это пространное определение полувековой давности совпадает с остроумным заключением древнего грека Платона: "Человек — это двуногое животное без перьев".

Сам Бог — по народным поверьям — был с бородой (сравните: схватить Бога за бороду). Впрочем, дьявол тоже не был лишен сей растительности, особенно в иконографии. Простой же народ "плешивым" и "голеньким" представлял себе как раз черта.

Предки считали бороду признаком мужественности и воплощением жизненной силы и плодородия (фаллическая символика). В народных поверьях борода — это мужской атрибут, наподобие косы у женщин. Хотя выражение "старый козел" недвусмысленно подразумевало похотливого старикана.

От народных поверий про бороду недалеко ушли естествоиспытатели, бородатые дядьки вроде Чарльза Дарвина и Зигмунда Фрейда. Автор книги "Происхождение человека и половой отбор" преподнес тезис, что борода возникла по причине полового отбора, так как служит украшением, увеличивающим привлекательность самцов. О чем в этом случае толковал отец психоанализа, вообще неприлично вспоминать при детях.

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В 1949 году некая ученая дама из медцентра Вашингтонского университета утверждала о зависимости усиленного роста бороды от инъекций мужского полового гормона тестостерона. Вскоре выяснилось, что в росте бороды повинен не один лишь тестостерон. Исследования на парах близнецов, предпринятых в 1958 году Джеймсом Б. Гамильтоном (James B. Hamilton) прояснили существенную роль генетики в этом вопросе.

Другие западные исследования показывают, что бородатые люди выглядят "более агрессивными, маскулинными и доминантными", чем безбородые. Вот что значит не смотреть шоу "Наша Russia" с Галустяном в роли горе-охранника Бородача, которого требуется понять и простить. Этого альфа-самца едва ли не избивают в прямом эфире. А ведь бородка-то при нем.

Исследователи из австралийского университета Нового Южного Уэльса проанализировали результаты боев без правил (Ultimate Fighting Championship, UFC), проходивших с 2007 по 2015 год, на предмет какого-либо преимущества бородатых над их безбородыми противниками. Учитывались сразу несколько факторов, как то: длина рук, уровень мастерства, рост, вес и борода.

Пришлось констатировать, что борода не играет никакой роли в победе или поражении. Количество побед, одержанных нокаутом, никак не зависело от наличия бороды или ее отсутствия. Борода — это "нечестный сигнал превосходства", заключают авторы статьи в ноябрьском номере журнала Evolution and Human Behaviour за 2017 год.

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