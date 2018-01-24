Богатство под ногами: как добыть алмазы из дорог и стен

Испокон веков люди любили драгоценные камни. Если посмотреть на пальцы испанских идальго на картинах Гойи, Веласкеса или на портреты придворных эпохи французского короля Генриха III, то можно сделать вывод, что мужчины были первыми законодателями мод на драгоценные камни. И в благородном семействе драгоценных камней на первом месте всегда стоял алмаз.

Алмазы гранятся по разным рецептам — в зависимости от своих индивидуальных особенностей. Например, безумно красивая "русская огранка" на 57 граней (фацетов) подходит только очень крупным камням. Она считается относительно невыгодной ввиду того, что значительная часть минерала идет в отвал.

Как и в случае с золотом, алмазы обязательно взвешиваются до и после обработки, а отходы производства тщательно собираются. Тем удивительнее, что это уникальное творение природы, получившееся при закритических температурах из простого угля, кое-где лежит буквально на поверхности, в виде россыпей, на которых возводят города, дороги и… даже аэропорты.

Именно так выглядит одно из месторождений, находящихся чуть ли не в мировой столице добычи алмазов — городе Мирном, что в Якутии. Когда в 1950-е годы в глухом уголке этой республики была обнаружена кимберлитовая трубка с богатейшим месторождением минерала, то в скором времени, в непосредственной близости от рудника вырос целый город. До сих пор Мирный — весьма экзотическое место, мало похожее на обычное место проживания людей.

Помимо вечной мерзлоты, запредельных холодов зимой и гнуса летом, а также отсутствия железнодорожного сообщения с "Большой Землей", в его особенности входит и то, что город буквально стоит на срезе колоссальной шахты под открытым небом.

Больше всего выработка напоминает кратер, уходящий вглубь на полкилометра. Открытая добыча алмазов тут завершена лет 15 назад, и теперь шахта заполняется грунтовыми водами. Между ней и городом расположен аэропорт, причем его взлетно-посадочная полоса и первые строения города буквально стоят на россыпном месторождении алмазов, обнаруженном около четверти века назад.

Переносить аэропорт и сносить дома никто не стал. Но теперь полоса нередко закрывается "на ремонт", а жилищно-коммунальные службы активно ведут профилактику дорог и подвалов в непосредственной близости от аэропорта. Комментарии тут излишни.

Но если жители якутского города буквально попирают алмазы ногами, то горожане немецкого муниципалитета Нёрдлинген на юге страны построили свои стены из… 72 тонн этого драгоценного минерала. Городок находится в естественной котловине — 25-километровом кратере, образовавшемся после падения метеорита, имевшем в поперечном сечении длину 1 километр.

Драматическое событие произошло порядка 15 млн лет назад. Под воздействием закритического нагрева в местной породе и образовался драгоценный минерал. В Средневековье ничего не подозревавшие жители строили дома из местного камня, прямо-таки пронизанного алмазной рудой.

В начале ХХ века умные головы обнаружили, что в городских строениях "не счесть алмазов". Тем не менее вкрапления бесценных минералов не только бесчисленны, но еще и, увы, запредельно мелки. Извлечь кристаллы из стен не представляется возможным.

Зато даже ночью при лунном свете древние городские строения мерцают и переливаются, а днем сверкают на солнце. Местные жители уже давно привыкли к этому феномену, но толпы туристов продолжают стекаться в необычный городок.

Однако "безумство" людей не знает границ. Некоторые из них буквально мостят алмазами дороги. Именно этим занимались рабочие в Анголе, отсыпая дорожное полотно камнями, среди которых были обнаружены алмазы "калибром" от 100 до 404 каратов.

Ранее при просеивании камней на местных шахтах считалось, что не бывает драгоценных камней крупнее, чем в 280 каратов. Геологи австралийской компании Lucapa Diamond пребывали в блаженном неведении, пока в феврале 2016 года не был обнаружен минерал в 404 карата.

Его продали за баснословную сумму в 16 млн долларов, а первоначально сочли простым булыжником и пустили на мощение дороги на руднике Луло в 600 км от Луанды. Теперь компания готова перекопать уже построенные на основе отвалов дороги, чтобы под слоем асфальта найти алмазные булыжники.

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