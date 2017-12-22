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Автор Александр Артамонов

Ледяной шторм: Земля устала терпеть человека

Авторские статьи

Америке и Европе грозит новый ледниковый период, пережить который окажется невозможным даже с учетом современных достижений человечества. Если же холод не убьет людей, то у Земли есть в запасе еще ряд испытаний.

C начала ХХ столетия в Канаде и на севере США среднегодовая температура упала на 7 градусов. В то время как в России она поднялась на 4 градуса, а в Якутии аж на 10!

Весьма тревожно, что в канадском заливе святого Лаврентия начал возрождаться одноименный ледник, который обычно предвещает грядущее похолодание. Этот ледник полностью растаял 11 тысяч лет назад, поэтому его появление послужило тревожным сигналом для североамериканских климатологов. Но помимо непонятного локального роста льдов, наблюдается и удивительная ураганная аномалия: за последние годы мощь и продолжительность ураганов над севером Америки резко выросли.

К природным проблемам надо добавить "умирающий" Гольфстрим. Мощь этой "реки в океане" огромна. Она обеспечивает теплоотдачу, равную функционированию миллиона АЭС. И здесь люди постарались. Многие связывают с замедлением, а потом и получасовой остановкой Гольфстрима катастрофу на нефтебуровой платформе British Petroleum, произошедшую в 2011 году. Похоже, тогда англосаксы срубили климатический "сук" Западной Европы.

Чего будет стоить великая цивилизация ЕС, если температура в той же Франции упадет до зимних сибирских значений? А ведь там все коммуникации проложены фактически по поверхности. В строениях нет настоящего парового отопления. Как правило, используются дорогие электробатареи для незначительного подогрева жилища. Вряд ли инфраструктура и население готовы к приходу настоящей русской зимы. А остановка Гольфстрима, который все больше отжимает к югу холодное Лабрадорское течение, обязательно приведет именно к этому сценарию.

Кроме того, природа Земли решила дополнительно "порадовать" человечество снижением солнечной активности. Ученые глубокомысленно окрестили феномен Маундеровским минимумом, который может продлиться каких-нибудь 200 лет. В последний раз нечто подобное наблюдалось в XVII-XIX столетиях. Голландский ученый Маундер высчитал, что исчезновение "пятен на Солнце" аукнется резким похолоданием. Если верить писателю Валентину Пикулю, в последний раз похолодание было настолько резким, что во Франции и Германии дамы брали с кавалером плату из расчета: ночь любви равна одному дню отопления родового замка.

На Северном полюсе и в горах Центральной Азии ледники уже активно растут. Причем к 2020 году этот рост примет прямо-таки обвальный характер. Английские климатологи из Нортумбрийского университета вообще сравнивают следующий период "отношений" Солнца и Земли с временным промежутком между 1645 и 1715 годами. В ту эпоху в Англии замерзла Темза, да так, что по ней, как, впрочем, и по голландским каналам, можно было кататься на коньках. Народ голодал и вымирал из-за гибели урожая. В истории западноевропейского населения этот период назвали малым ледниковым.

И NASA, и сотрудники Пулковской обсерватории из Санкт-Петербурга делают такие же тревожные прогнозы. На их взгляд, оканчивается 24-й цикл активности солнечного светила. Далее наша звезда успокоится и несколько "охладеет" к Земле. Ей еще предстоит жить около 5 миллиардов лет, но для гомо сапиенса ожидается губительный ледяной душ.

Помимо океанических течений и затухающей солнечной активности, людям стоит опасаться и извержения вулканов: поднимаясь в стратосферу, вулканический пепел способен отразить часть солнечного света, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему снижению температуры и, как следствие, меньшей урожайности и голоду.

Причем масштабы бедствия могут быть настолько страшными, что лед дойдет чуть ли не до тропических широт. Во всяком случае, таково мнение известного японского океанолога Мототаки Накамуры. С ним соглашается и российский коллега Хабабулло Абдусамматов из Пулковской обсерватории, тщательно отслеживающий корреляцию между солнечной активностью и температурой Мирового океана.

Так что на Земле, возможно, идет перераспределение холодной и теплой зон. То есть следует говорить не о банальном похолодании, а о смене климатических поясов. В этом случае, в Москве может установиться погода, свойственная Парижу, а в Западной Европе появятся песчаные барханы, Африка наконец-то узнает, что такое снежный покров. Согласитесь, что такой сценарий предпочтительней очередному ледниковому периоду, который, если будет царствовать над планетой, то в ближайшие 10 000 лет.

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Землю ждет ледниковый период?
Темы катастрофа гольфстрим человечество ледниковый период
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