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Автор Игорь Буккер

США раскрыли карты: Пентагон учится воевать по старинке

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Пентагон не может представить себе войну без управляемых по GPS снарядов, бронированных беспилотных летательных аппаратов, напичканных спутниковыми и шпионскими камерами, прочей электронной и компьютерной техникой. Как утверждают западные СМИ, "военная машина Америки все больше зависит от космических технологий".

"Наши структуры сил сегодня построены на исходной предпосылке, что у нас есть GPS и спутниковая связь. Мы обладаем повышенной поражающей способностью, когда у нас есть эти возможности", — сказал в интервью веб-порталу Phys.org полковник Ричард Целлман — командир 1-й космической бригады, базирующейся в штате Колорадо.

Он продолжил делиться своими размышлениями: "Если отстраниться от непосредственно обеспечивающей боевые действия техники, нам придется вернуться к армии индустриальной эпохи, когда у вас должно быть в три раза больше людей, чем у противника".

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Около 70% основных боевых систем армии зависят от сигналов, передаваемых из космоса, — и этот факт не ускользнул от внимания других стран, признает Целлман. На самом деле зависимостью от средств связи и других технологий отчасти грешит любая армия, которая может позволить себе называться современной.

"Военные во всем мире начали понимать преимущества, которыми пользуются США из-за неоспоримого доступа к космической области", — предупредил полковник Пентагон.

Россия и Китай разрабатывают космические спутники, которые могут уничтожить любой другой объект на орбите. США также обзавелись спутниками, способными изучать или даже контролировать другие космические объекты.

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Целлман отметил, что при этом потенциальному противнику было бы гораздо дешевле и проще разрушить или повредить американские военные спутники, нежели создавать свои собственные орбитальные платформы. Еще проблема — в том, что недорогие передатчики помех, размещенные в нужном месте, могут нанести ущерб входящим сигналам GPS, которые зачастую довольно слабы.

Поэтому Пентагон активно готовится ко всяческим неожиданностям в технологической сфере. Офицеры американской армии снова начали учить солдат чтению легенд на бумажных картах, а в военно-морском ведомстве преподают морякам методы астрономической навигации образца XVIII века — например, как ориентироваться по звездам при помощи секстанта.

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В штабах имеются карты, на которых показано, где в настоящий момент находятся войска, и если наблюдение посредством GPS нарушено, командиры "все-таки знают, где находятся все подразделения", объяснил Целлман.

Давно устаревшие технологии подкрепляются современными достижениями науки. Представители Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA), которое занимается внедрением инноваций и разрабатывает новые технологии для Пентагона, заявляют, что нуждаются в новом поколении точных навигационных инструментов, способных работать без GPS.

Генератор чудес: волновые войны

Некоторые из таких систем используют "псевдолиты" — наземные передатчики GPS-сигналов. Они могут быть использованы для отслеживания перемещения людей внутри помещения, автоматического управления транспортными средствами, улучшения качества определения в местах с низким уровнем сигналов спутников и повышения точности местоопределения на открытых пространствах (управление швартовкой корабля).

Другая технология, применяемая в самолетах, — это "инерциальная навигационная система", которая развертывает серию датчиков и гироскопов для расчета местоположения самолета или ракеты. Однако со временем происходит изменение точности показаний этих приборов, которые военные периодически пытаются усовершенствовать.

Пентагон также инвестирует в новое поколение спутников, которые должны обеспечить военным большую точность и улучшить защиту от возможных помех.

Командир Центра космических и ракетных систем в Лос-Анджелесе генерал-лейтенант Джон Томпсон констатировал: космическое пространство становится объектом напряженного противоборства, и американские военные слишком хорошо понимают, что период превосходства США на орбите закончился.

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Ранее американцы, исходя из своего временного преимущества в более совершенном техническом оснащении, полагались на доктрину превосходства над другими державами. В результате они сами же оказались перед лицом невымышленных угроз.

18 декабря президент Дональд Трамп обнародовал Стратегию национальной безопасности США, в которой уделил внимание и военному значению космической инфраструктуры.

"Америка будет укреплять свой потенциал в самых разных областях, включая космос и киберпространство, а также возрождать те возможности, которые обделены вниманием", — пообещал глава Белого дома.

А значит, гонка вооружений продолжится.

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Россия и Китай испугали Пентагон
Темы космос оружие спутник спутниковая связь смертельное оружие
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