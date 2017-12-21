Без флагов на нижнем белье: почему Запад не поймет русских

Русская особость совсем не понимается на Западе, хотя она в культуре русского народа и воспитана на генетическом уровне. Россияне, наконец, убедились, что страна идет в правильном направлении, это и пугает Запад. Ставка на нового могильщика России уже сделана.

Фото: flickr.com

Согласно опросу "Левада-Центра", 64% россиян уверены в особой исторической роли русского народа. И это при том, что в 1992 году так считали только 13% жителей страны. Гордость за свою страну ощущают 67% (53% в 2013 году). Около 82% опрошенных посчитали, что "Россия должна сохранить за собой роль великой державы", 13% — что она, наоборот, не должна претендовать на эту роль. В прошлом году доля сторонников первой точки зрения составляла 76%, второй — 17%.

Русская "особость" и американская "исключительность"

Как сказал "Правде.Ру" член Центрального совета Русского военно-исторического общества Армен Гаспарян, итоги опроса — "это закономерный итог дикости российских либералов". Предмет русской гордости — это, по его мнению, "некая мессианская идея, хорошо описанная Достоевским, славянофилами XIX столетия". Сегодня же речь идет о гордости за победу во Второй мировой войне, за русский вклад в мировую культуру, за полет Гагарина и так далее: "Это гордость за прошлое и понимание того, что на этом прошлом базируется настоящее и будет базироваться будущее".

В русской традиции "особости", в отличие от американской, по словам Гаспаряна, "не принято малевать национальный флаг на нижнем белье, а торжественное распевание гимна в семье не свидетельствует о патриотизме в обществе". Американцы из своей "исключительности" сделали некую масс-медиа-культуру, а "в России патриотизм никогда не выставлялся на щит и всегда был в глубине любого человека, как нравственная опора, как православные традиции", — пояснил наш собеседник.

Добавлю, что США со своей "исключительностью" несут миру войны под предлогом продвижения "демократии", а русская "особость" — миротворческие инициативы по собиранию разрушенных стран. Опрос показывает: многие россияне считают, что Россия, наконец, стала двигаться в правильном направлении выбора идентичности.

Жаль, что Statfor не читают в Вашингтоне

На Западе нашу "особость" принято называть "русским национализмом". Лорен Гудрич в Stratfor пишет, что "сегодняшний национализм (России) проникает в более глубокую идентичность русского народа — его чувство нравственной добродетели, его инстинкт выживания и его веру в Россию как глобальную державу". Путин "использовал православие" как важный инструмент для укрепления национализма и русской идентичности, утверждает автор.

По словам Гудрич, в 2012 году Россия начала процесс "формализации своего Евразийского союза как способа защиты от будущих экономических кризисов". Это поставило страну "на ее естественное место — в качестве сухопутного моста между Востоком и Западом", что "перекликается с утверждениями философов и историков XIX и XX веков, считавших Россию не восточной и не западной, а уникальной".

Запад российскую миссию по объединению мира не понимает, но сам российский народ ощущает значение этого исключительного подхода, делает вывод эксперт.

"Национализм" русского народа, пишет далее Гудрич, резко возрос в последнее время, так как "большинство россиян считают, что Запад не только неправильно понимает, но и атакует их лидера" за правильное поведение в сирийском и украинских конфликтах.

Ради победы русские готовы выдержать многое, уверена автор статьи, потому что в России "сформирована культура по выживанию". Этому способствовали суровый климат, голод, вторжения со всех сторон, "в том числе 900-дневная блокада нацистами Ленинграда во время Второй мировой войны". Россияне чувствуют, что "преодолели свое унизительное прошлое времен после вывода войск из Афганистана", уверена Гудрич.

Итог она подводит неожиданный: поколение, помнящее расцвет советского периода, угасает, поэтому единственная ставка Путина — на "национализм", который будет "подпитываться и расти". Теперь понятно, почему "школота" Навального — это главный оплот Запада по развалу РФ. И надо об этом помнить — в плане не борьбы с инакомыслием, а исправления наших недостатков, прежде всего коррупции и разгильдяйства. Ибо давно сказано, что самые главные беды России — это дураки и дороги.

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