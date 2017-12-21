Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Авторские статьи
Авто Телебашня Занимательные Новости Шоу-бизнес Спорт MoneyTimes.ru Общество Экономика Наука Политика Мир Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия Религия События недели Экспертное мнение Видео
Автор Игорь Буккер

Никто не уцелеет: найдено письмо из первой империи на Земле

Авторские статьи

Во время раскопок на юго-востоке Турции, где ныне расположено местечко Зиярет Тепе (Ziyaret Tepe), cреди руин того, что археологи под руководством Тимоти Мэтни из Акронского университета (штат Огайо) посчитали комплексом административных зданий, им посчастливилось обнаружить довольно маленькую, легко поместившуюся на ладони глиняную табличку.

Запись на ней была сделана в Ассирийской империи непосредственно перед ее крахом в VII веке до н. э. И это лишь одна из 27 клинописных табличек, в совокупности составляющих замечательный архив для изучения.

Журнал Popular Archeology сообщает, что послание клинописью начертал Манну-ки-либбали (Mannu-ki-libbali) — старшее должностное лицо в административном центре провинции Тушан (в VII веке до н. э. город Тушан располагался на окраине Ассирийской империи).

Из текста исследователи узнали о разочаровании и отчаянии ассирийского чиновника. В письме он отвечает на приказ о создании воинского подразделения на боевых колесницах (как правило, лучника и возницы, вооруженного копьем и щитом, иногда двумя щитоносцами, которые их прикрывали) и объясняет, почему этот приказ невозможно выполнить: все, кого ему велели собрать, покинули город.

Далее Манну-ки-либбали выражает разочарование происходящим и складывает с себя административные полномочия следующими заключительными словами: "Как я могу командовать?… Все это закончится гибелью. Никто не уцелеет. С меня хватит!"

Специалисты отмечают уникальность этого дошедшего до нас послания: оно могло быть написано лишь в то время, когда линия фронта приблизилась к границам Тушана, а инфраструктура империи рухнула. Это пока единственное свидетельство (к тому же полученное из первых рук) о гибели Ассирии в смертельных муках.

Расшифрованные тексты клинописных табличек охватывают период с 614 года до 611 года до нашей эры - примерно во время падения Ниневии. Они описывают перемещение зерна и аренду рабов, содержат списки сотрудников, данные о переселении людей и перепись сельскохозяйственных угодий, принадлежавших военным. Однако в большинстве текстов речь идет о сделках на поставку ячменя из отдаленных усадеб, о ссудах и оплате пайков. 

Как заявили руководители раскопок Тимоти Мэтни и Джон Макгиннис, "это первый случай, когда были найдены ассирийские административные тексты этого периода". В архивах есть свидетельство, что вавилонский царь Набопаласар (правил с 23 ноября 626-го по 15 августа 605 года до н. э.) осуществлял военные походы против распадающейся Ассирийской империи.

Фото по теме

Она находилась в Северном Междуречье (на территории современного Ирака) и просуществовала почти две тысячи лет, начиная с XXIV века до н. э. и до своего уничтожения в VII веке до н. э. (около 609 до н. э.) Мидией и Вавилонией.

Полномасштабные раскопки в Зиярет Тепе начались в 2000 году и продолжались 12 археологических сезонов. Их вели в верховьях реки Тигр, в 60 км к востоку от провинции Диярбакыр (Diyarbakır), где на площади около 30 га посреди руин возвышается 30-метровая насыпь.

Согласно письменным свидетельствам, город был основан на ранее занятом участке ассирийским царем Ашшурнацирапалом II (правил приблизительно в 884-859 годах до н. э.) в 882 году до н. э., но затем — в 611 году до нашей эры — был захвачен вавилонским царем Набополасаром. Уже раскопаны дворец, комплекс административных зданий, резиденции для правящей элиты и казармы.

Читайте больше:

Депортация народов 2800 лет назад

Кхмеров погубили их передовые технологии

Трагедия четырех цивилизаций

Смерть Запада и закат Востока

Великие цивилизации погубила засуха

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Археологи нашли в Крыму захоронения и постройки IV века до нашей эры
Темы империя
Актуальная аналитика
Необычная неделя
Владимир Рогов: В 2023 году Израиля не станет
Точка зрения
Ростислав Ищенко об Украине: ни страны, ни инвесторов, ни имен
Общество
Семь правил выбора пластиковых окон
Читательский топ
Военные США: НАТО должно уничтожить защищающий Россию "пузырь"
Газ для Украины арестовывают по всей Европе
"Скоро будет драка": генерал США предрек грядущую войну с Россией
Гаагский трибунал закрывают с позором
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Сейчас читают
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2
Армия
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2 Видео 
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Авторские статьи
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью" Видео 
Разбиваем мифы о вине: все, что нужно знать к праздничному застолью
Отдых
Разбиваем мифы о вине: все, что нужно знать к праздничному застолью
США раскрыли карты: Пентагон учится воевать по старинке
Авторские статьи
США раскрыли карты: Пентагон учится воевать по старинке Видео 
Хук справа: в Евросоюзе зреет бунт против толерантности
Евросоюз
Хук справа: в Евросоюзе зреет бунт против толерантности Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Военные США: НАТО должно уничтожить защищающий Россию "пузырь"

Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные. 

Военные США: НАТО должно уничтожить защищающий Россию "пузырь"
Газ для Украины арестовывают по всей Европе
Мир
Газ для Украины арестовывают по всей Европе
Мир
"Скоро будет драка": генерал США предрек грядущую войну с Россией
Мир
Гаагский трибунал закрывают с позором
Мир
Военные США: НАТО должно уничтожить защищающий Россию "пузырь"

Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные. 

Военные США: НАТО должно уничтожить защищающий Россию "пузырь"
"Скоро будет драка": генерал США предрек грядущую войну с Россией
Мир
"Скоро будет драка": генерал США предрек грядущую войну с Россией
Мир
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Мир
Газ для Украины арестовывают по всей Европе
Мир
Газ для Украины арестовывают по всей Европе

В Бельгии и Словакии арестованы поставки газа на Украину.

Газ для Украины арестовывают по всей Европе
Госдеп одобрил поставки стрелкового оружия Украине
Мир
Госдеп одобрил поставки стрелкового оружия Украине
Мир
Украина объявила богатырей из русских сказок "врагами нации"
Наука и техника
Топ-6 опасностей для здоровья от Wi-Fi роутера
Александр Артамонов Ледяной шторм: Земля устала терпеть человека Александр Артамонов Игорь Буккер США раскрыли карты: Пентагон учится воевать по старинке Игорь Буккер Любовь Степушова Без флагов на нижнем белье: почему Запад не поймет русских Любовь Степушова
Комментарии
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Предвыборную программу Собчак создавали юристы и феминистки
Россия выплатит МОК 15 млн долларов
МРОТ увеличен до уровня прожиточного минимума
Судебные приставы подсчитали долги россиян за ЖКХ
Пес с ними: россиянам запретят кормить бродячих животных
Анатолий ВАССЕРМАН — о том, как искоренить коррупцию в России
Без эмоций: каким будет решение Путина по Олимпиаде
Валерий РЯЗАНСКИЙ – о повышении пенсий и минимального размера оплаты труда
За долги по ЖКХ из обесточенных квартир забирают детей
Сегодня весь мир отмечает День защиты животных
Путин рассказал, к чему приводит борьба с коррупцией в целях саморекламы
Олимпиада-2018: Россия не будет унижаться
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Ледяной шторм: Земля устала терпеть человека
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
В Германии предложили "спросить с Путина" за северокорейский кризис
Интересное в фото Все >
Щенячий восторг 9 Фото Щенячий восторг
Как дожить до 100 лет 8 Фото Как дожить до 100 лет
Очумелые свадьбы 8 Фото Очумелые свадьбы
8 призраков вокруг нас 8 Фото 8 призраков вокруг нас
Сексуальные чертовки 8 Фото Сексуальные чертовки
Мужское Все >
"Стрекозы" Сикорского. ФОТО
"Стрекозы" Сикорского. ФОТО
США - родина летающих авианосцев для гремлинов
США - родина летающих авианосцев для гремлинов
Шестнадцать правил для выживания в лесу зимой
Что взять с собой в поход?
Как действовать при наводнении
Разбился "градусник"
Туристическое снаряжение: хранение и уход
Первая помощь повешенному
Рецепт приготовления семейного счастья
Рецепт приготовления семейного счастья
7 мифов, о которых нужно забыть, чтобы стать лидером
7 мифов, о которых нужно забыть, чтобы стать лидером
Что такое "ловушки" сознания и почему они не позволяют нам мыслить рационально
Что такое "ловушки" сознания и почему они не позволяют нам мыслить рационально
От каких женщин не уходят мужчины
От каких женщин не уходят мужчины
10 советов, которые навсегда изменят вашу жизнь
10 советов, которые навсегда изменят вашу жизнь
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Перекос в жиме лежа
Перекос в жиме лежа
Упражнения для красивых ягодиц
Упражнения для красивых ягодиц
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Пару слов о правильном беге
Пару слов о правильном беге
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
Оружие Все >
В-52. "Грузовик с бомбами" 8 Фото В-52. "Грузовик с бомбами"
Как воевать с "Черными дроздами" 6 Фото Как воевать с "Черными дроздами"
10 стервятников США 10 Фото 10 стервятников США
Небесные "Красные стрелы" 7 Фото Небесные "Красные стрелы"
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
История и современность Все >
Эмиграция
Последнее пристанище Русской эскадры

Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…

Последнее пристанище Русской эскадры
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Загадки боярыни Морозовой
Загадки боярыни Морозовой
Лев — синоним трусости!
Лев — синоним трусости!
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался