Никто не уцелеет: найдено письмо из первой империи на Земле

Во время раскопок на юго-востоке Турции, где ныне расположено местечко Зиярет Тепе (Ziyaret Tepe), cреди руин того, что археологи под руководством Тимоти Мэтни из Акронского университета (штат Огайо) посчитали комплексом административных зданий, им посчастливилось обнаружить довольно маленькую, легко поместившуюся на ладони глиняную табличку.

Запись на ней была сделана в Ассирийской империи непосредственно перед ее крахом в VII веке до н. э. И это лишь одна из 27 клинописных табличек, в совокупности составляющих замечательный архив для изучения.

Журнал Popular Archeology сообщает, что послание клинописью начертал Манну-ки-либбали (Mannu-ki-libbali) — старшее должностное лицо в административном центре провинции Тушан (в VII веке до н. э. город Тушан располагался на окраине Ассирийской империи).

Из текста исследователи узнали о разочаровании и отчаянии ассирийского чиновника. В письме он отвечает на приказ о создании воинского подразделения на боевых колесницах (как правило, лучника и возницы, вооруженного копьем и щитом, иногда двумя щитоносцами, которые их прикрывали) и объясняет, почему этот приказ невозможно выполнить: все, кого ему велели собрать, покинули город.

Далее Манну-ки-либбали выражает разочарование происходящим и складывает с себя административные полномочия следующими заключительными словами: "Как я могу командовать?… Все это закончится гибелью. Никто не уцелеет. С меня хватит!"

Специалисты отмечают уникальность этого дошедшего до нас послания: оно могло быть написано лишь в то время, когда линия фронта приблизилась к границам Тушана, а инфраструктура империи рухнула. Это пока единственное свидетельство (к тому же полученное из первых рук) о гибели Ассирии в смертельных муках.

Расшифрованные тексты клинописных табличек охватывают период с 614 года до 611 года до нашей эры - примерно во время падения Ниневии. Они описывают перемещение зерна и аренду рабов, содержат списки сотрудников, данные о переселении людей и перепись сельскохозяйственных угодий, принадлежавших военным. Однако в большинстве текстов речь идет о сделках на поставку ячменя из отдаленных усадеб, о ссудах и оплате пайков.

Как заявили руководители раскопок Тимоти Мэтни и Джон Макгиннис, "это первый случай, когда были найдены ассирийские административные тексты этого периода". В архивах есть свидетельство, что вавилонский царь Набопаласар (правил с 23 ноября 626-го по 15 августа 605 года до н. э.) осуществлял военные походы против распадающейся Ассирийской империи.

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Она находилась в Северном Междуречье (на территории современного Ирака) и просуществовала почти две тысячи лет, начиная с XXIV века до н. э. и до своего уничтожения в VII веке до н. э. (около 609 до н. э.) Мидией и Вавилонией.

Полномасштабные раскопки в Зиярет Тепе начались в 2000 году и продолжались 12 археологических сезонов. Их вели в верховьях реки Тигр, в 60 км к востоку от провинции Диярбакыр (Diyarbakır), где на площади около 30 га посреди руин возвышается 30-метровая насыпь.

Согласно письменным свидетельствам, город был основан на ранее занятом участке ассирийским царем Ашшурнацирапалом II (правил приблизительно в 884-859 годах до н. э.) в 882 году до н. э., но затем — в 611 году до нашей эры — был захвачен вавилонским царем Набополасаром. Уже раскопаны дворец, комплекс административных зданий, резиденции для правящей элиты и казармы.

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