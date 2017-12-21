Ставьте лайк палачу: новые традиции публичной казни

Считается, что на пути к прогрессу общество постепенно избавляется от варварских привычек. И степень цивилизованности общества можно определить в том числе по отношению к смертной казни. Однако этот вид наказания до сих пор применяется в США и Китае, которые не назовешь отсталыми странами. Наоборот, они — двигатели прогресса. Видимо, поэтому и смертные казни здесь обставляют согласно велениям времени — с объявлениями в интернете и приглашениями зрителей на казнь.

Добрая традиция — пригласить публику на место приведения в исполнение приговора — в декабре была соблюдена на юге Китая, в провинции Гуандун. Здесь публично казнили десять человек за грабежи, убийства и продажу наркотиков. Приглашение заранее было размещено в Сети. Благодаря этому к месту казни на стадионе подтянулись тысячи местных жителей. Как свидетельствует пресса — в частности, The Guardian — публика курила, пила, снимала умерщвление себе подобных на сотовые телефоны. В целом царила непринужденная атмосфера общественного мероприятия.

Сам по себе факт может показаться шокирующим человеку, не знакомому с китайскими реалиями, но в принципе культура публичных казней и соответствующее — не очень серьезное — отношение к ним являются частью местных традиций нового времени.

Доцент Китайского университета политологии Тун Цзунцзинь указывает, что "до 1980-х годов публичные казни были довольно распространенным явлением". Тогда в Китае еще чувствовались пережитки культурной революции 1960-1970-х годов, поддерживалась традиция разоблачать подозреваемых на открытом суде. Цзунцзинь уточняет: "Цель их состояла в том, чтобы преподать нравоучительный пример населению, а также заставить потенциальных преступников трястись от страха".

Власти даже не удосуживаются отправлять тела казненных в морг — их оставляют на месте, а забирают и хоронят родственники. Удивительно, но ни семья приговоренного, ни жители деревни, рядом с которой проходит казнь, не считают неправильным подобное отправление правосудия.

В качестве назидательной меры такое отношение к уголовникам должно оказывать сильнейшее воздействие на обычных людей: кара постигает преступника прилюдно, причем население знает, что приговоренный к высшей мере несет наказание за тяжкие преступления.

Согласно статистике китайских правозащитных организаций (официальная статистика казней в КНР засекречена), в 2016 году были расстреляны за те или иные преступления, включая взяточничество, около двух тысяч человек.

Как правило, публичные казни проводят на стадионах. Приговоренных преступников выстраивают в шеренгу. Потом по команде они опускаются на колени, а сзади стоят солдаты, которым предстоит стрелять с расстояния метра им в голову. Рядом с каждой из пар находится судебный исполнитель, оглашающий приговор. Затем следует залп. Чуть сзади своей очереди на казнь терпеливо дожидаются еще несколько шеренг.

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В чем-то подобный подход к исполнению наказания выглядит варварским. Однако в США — отнюдь не отсталой стране — вполне спокойно на казни приглашают и прессу, и присяжных, вынесших приговор, и следователей, и представителей муниципалитетов. Смертную казнь в качестве исключительной меры наказания применяют более половины штатов в США.

Иногда, правда, случаются скандалы. Осужденный в 1989 году за убийство своей подруги и ее отца 55-летний Джозеф Вуд после ввода смертельной инъекции агонизировал на глазах у присутствующих около двух часов, причем большую часть времени находился в сознании.

"Заминку" списали на плохой яд. Губернатор не признала ответственность тюремной администрации, и в ходе национального обсуждения проблемы представители властей договорились до того, что США не в состоянии произвести нужный яд, а Европа по соображениям гуманности перестала его поставлять. Из-за европейских ценностей преступники и страдают перед смертью.

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