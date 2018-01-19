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Автор Любовь Степушова

Кто следующий: "грязные танцы" раскачивают систему?

Авторские статьи

История с молодыми людьми, которые в форменных фуражках исполняют "эротические танцы" во славу своих элитных учебных заведений гражданской авиации и МЧС, взорвала сеть. Ждем продолжения от студентов ФСБ и МВД?

Фейковые спасатели?

В четверг сети появилось видео, где молодые люди в футболках и куртках с надписью "МЧС России" виляют бедрами в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), несколькими днями ранее отличившихся в подобном перфомансе. "В поддержку", — говорится в описании ролика, опубликованного на YouTube-канале Diamond Dragon.

Заметим, что свои лица будущие силовики скрывают. Почему же? Первая мысль после прочтения комментариев о "протесте курсантов против системы" — измельчал народец, протестовать открыто не решается.

Но есть и второй вариант — это не студенты вуза МЧС, поскольку форма любых силовиков свободно продается в магазинах, а антураж в общажном стиле под силу соорудить любому.

Это фейк, похоже. Тогда возникает вопрос: а кто заказчик? Один из вариантов ответа: перед выборами наступает обострение у "скакунов" всех мастей, в том числе тех, кому "надоело жить при Путине". Об этой версии говорит и тот факт, что восхваляющие перфоманс комментарии написаны ботами как под копирку, и они разом прекратились вчера около 9 вечера, будто по отмашке — "снизу" или "сверху", кому как нравится.

Ждем: если сейчас в поддержку ульяновцев начнут танцевать в майках ФСБ и МВД, то предположение о раскрутке темы извне, в том числе с Украины — верное.

Предположим все же, что это студенты вуза МЧС. Под роликом пишут о "студенческой солидарности" и радуются, как упорно "красавы" борются с ханжеством. Но при просмотре видео я не могу отделаться от мысли, что в случае чего эти парни будут спасать не терпящих бедствие, а свои любовно взращенные пятые точки.

Не надо бояться извлекать уроки

Вернемся к ролику курсантов УИГА, которые танцуют под хит "Satisfaction" в помещениях общежития. Он признан подлинным. Росавиация назвала видео безобразным и пригрозила курсантам отчислением. Забота ведомства о репутации понятна. Непонятна реакция "сочувствующих", которые создали на портале change.org петицию с просьбой не отчислять курсантов. На момент публикации этой статьи число подписантов приближалось к 50 тысячам.

"Видео подразумевалось как шутка и не имело никакого подтекста, курсанты первого курса не думали, что этим могут испортить престиж своего института или подвести руководителей. Эта постановочная и полностью позитивная пародия не должна лишить образования молодых и перспективных пилотов. Ни один из них не имел проблем с учебой и дисциплинарных наказаний. В данный момент намерены отчислить 14 человек, фактически без объяснения причин", — говорится в петиции.

Вероятно, большинство подписантов прониклись жалостью. Но милосердие часто бывает с дубиной. Отчисление будет уроком в том, чтобы думать о последствиях — например, о том имидже российского пилота, который они создают в восприятии россиян. И что "не надо свои пистолеты где попало разбрасывать". 

"Если бы они шутили так у себя дома, то никто бы внимания не обратил. Они все-таки были в фуражках гражданской авиации. Самое страшное — это отношение наших ветеранов вот к таким горе-летчикам, которые пришли на первый курс", — сказал ректор учебного заведения Сергей Краснов.

Думается, ведомство правильно делает, что думает о чести мундира, ее еще никто не отменял. Но у меня много претензий и к товарищу Краснову. При виде его подопечных возникает такая же мысль, как и при общении со студентами-медиками, которые приходят работать врачами: "Блатных понабрали, а плоды пожинаем мы".

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