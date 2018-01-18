Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Авторские статьи
Авто Телебашня Занимательные Новости Шоу-бизнес Спорт MoneyTimes.ru Общество Экономика Наука Политика Мир Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия Религия События недели Экспертное мнение Видео
Автор Игорь Буккер

Смерть Красного барона: чья пуля сразила "аса из асов"

Авторские статьи

Одним из наиболее результативных авиаторов времен Первой мировой войны был барон Манфред фон Рихтгофен, к которому после смерти приклеилась кличка "Красный барон". Кажется, ученые наконец-то раскроют причину его гибели.

25-летний летчик-ас получил смертельное ранение 21 апреля 1918 года в бою над холмами Морланкур, в районе реки Соммы. Преследуя самолет Sopwith Camel канадского лейтенанта Уилфреда Мэя (Wilfrid May) Рихтгофен пытался прижать противника к земле и нарушил собственное же правило — не подвергать себя ненужному риску.

По его красному истребителю Fokker Dr. I с земли вели огонь пулеметчики и стрелки австралийской пехотной дивизии. В воздухе по нему стрелял командир канадской 209-й эскадрильи (209 Squadron RAF) капитан Артур Рой Браун (Arthur Roy Brown). И до сих пор не было точно известно, чья пуля сразила Рихтгофена.

Поскольку в его полном имени Freiherr Manfred Albrecht von Richthofen указан отсутствующий в английском языке дворянский титул "фрайхерр", то в посвященных ему англоязычных публикациях он был заменен на "барон".

Союзники по Антанте звали немецкого аса по-французски: le petit rouge — "красный малыш" или Diable Rouge — "Красный Дьявол". Вышедшая в 1917 году автобиография Рихтгофена имела заглавие: Der Rote Kampfflieger. В русском переводе мемуары называются "Красный истребитель", но можно было бы перевести и как "Военный (боевой) летчик".

В ней мы читаем: "Мне пришла в голову идея перекрасить мою "упаковку" в ярко-красный цвет. В результате все стали узнавать мою красную птицу, в том числе противники". Первой "упаковкой" стал истребитель Albatros D. II, а потом и легендарный триплан Fokker Dr. I.

Кавалер высшего прусского ордена Pour le Mérite, что в переводе с французского значит "За заслуги", выкрасивший свой самолет в красный цвет, барон Манфред фон Рихтгофен одержал около 80 побед в воздушных поединках. Он погиб за десять дней до своего дня рождения. Вскрытие тела не производилось. Триплан разобрали на сувениры. Казалось, правда почила вместе с героем.

И вот на днях Daily Mail обрадовала поклонников "Красного барона": в музее Мельбурна обнаружен латунный топливный бак, который собирал пыль в его запасниках на протяжении последних почти трех десятков лет, а до начала 1980-х хранился у одной австралийской семьи.

Директор музея Эшли Бриггс (Ashley Briggs) отметил, что когда эксперты установили принадлежность артефакта к истребителю Fokker Dr. I, на котором летал и погиб "Красный барон", его тотчас же отправили на дальнейшие исследования.

Фото по теме

На топливном баке обнаружились следы удара об землю, о чем свидетельствует трещина в его нижней части, из которой вытекло горючее. Это дополнительное свидетельство того, что на рухнувшем самолете мог находиться легендарный немецкий летчик, поскольку его самолет разбился при аналогичных обстоятельствах.

"Наше исследование, в конечном счете, вызвало вопрос: почему этот топливный бак сохранился?" — вопрошает директор музея.

Эксперты Австралийского национального музея авиации в Мурабине (Moorabbin), где долгие годы этот экспонат был невостребованным, рассказывают о традиции австралийских военнослужащих тащить с фронта все подряд, хоть какой-нибудь затрапезный сувенирчик. То, что на память была взята такая громоздкая вещица, скорее всего, объясняется громким именем владельца самолета.

После гибели прославленного врага, британское командование поблагодарило наводчика Роберта Буйе (Robert Buie) и сержанта Седрика Попкина (Cedric Popkin) — оба из Новой Зеландии — за победу над грозным противником. О смертельном ранении с земли свидетельствовала пуля, поразившая Рихтгофена снизу в правый бок.

Несмотря на показания очевидцев, что немецкий самолет был подбит выстрелами с земли, командование Королевскими военно-воздушными силами продолжало утверждать, что честь победы принадлежит капитану Артуру Рой Брауну. Хотя к делу подшили и признание сержанта Попкина, который утверждал, что целился барону в лоб.

Пока австралийские специалисты воздерживаются от окончательного вердикта по поводу того, чья пуля сразила "Красного барона", а значит, и точку в деле смерти Рихтгофена ставить рано.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


"Кровавая" память о Первой мировой
Темы бой война летчик смерть самолет авиация
Актуальная аналитика
Точка зрения
Несладкая жизнь: когда пора проверяться на диабет
Экспертное мнение
"По войне аэродромы разбомбят": зачем самолеты ВКС садились на шоссе
Авторские статьи
Смерть Красного барона: чья пуля сразила "аса из асов"
Читательский топ
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Сейчас читают
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Прошлое
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Кошмар для WADA: в скандале с Россией нет пути назад
Экспертное мнение
Кошмар для WADA: в скандале с Россией нет пути назад Видео 
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Авторские статьи
Судный год: японцы предсказали исчезновение США
Секретное оружие: у КНДР есть кое-что пострашнее бомбы
Экспертное мнение
Секретное оружие: у КНДР есть кое-что пострашнее бомбы Видео 
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили

15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.

Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Министерство обороны
Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США
Бывший СССР
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Мир
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили

15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.

Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Бывший СССР
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Мир
Порошенко объявил Россию врагом навеки
Мир
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018

15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Западные СМИ рассказали о праве России на Крым
Мир
Западные СМИ рассказали о праве России на Крым
Бывший СССР
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Человек
Рок полезен для ума, а попса - для дисциплины
Игорь Буккер Смерть Красного барона: чья пуля сразила "аса из асов" Игорь Буккер Любовь Степушова Залог успеха: 10 испытаний для хороших родителей Любовь Степушова Александр Артамонов Пальмы в Сибири: куда эмигрировала русская зима? Александр Артамонов
Комментарии
Валуев и кот Мостик открыли движение по Крымскому мосту
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Валуев и кот Мостик открыли движение по Крымскому мосту
Валуев и кот Мостик открыли движение по Крымскому мосту
В уральском вузе появился золотой туалет для ректората
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Создатели "Протонов" заявили о надвигающейся катастрофе
ИноСМИ: в случае большой войны Россия сотрет Европу
Домик у моря легче купить, чем содержать
Опубликованы три сценария "санкционного суперудара" по России
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Опубликованы три сценария "санкционного суперудара" по России
Опубликованы три сценария "санкционного суперудара" по России
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
ИноСМИ: в случае большой войны Россия сотрет Европу
Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги
ИноСМИ: в случае большой войны Россия сотрет Европу
Почему Путин решил не участвовать в дебатах-2018
Почему Путин решил не участвовать в дебатах-2018
ИноСМИ: в случае большой войны Россия сотрет Европу
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Интересное в фото Все >
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Мужское Все >
Ужаленные "Супер Коброй". ФОТО
Ужаленные "Супер Коброй". ФОТО
С-500 сделает любой истребитель США
С-500 сделает любой истребитель США
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
Что происходит с мужчиной, который не уважает свою женщину
Что происходит с мужчиной, который не уважает свою женщину
9 книг, которые спасут любого от депрессии
9 книг, которые спасут любого от депрессии
Вся правда о мужчинах
Вся правда о мужчинах
Что стоит прощать любимому или 5 основных правил в отношениях
Что стоит прощать любимому или 5 основных правил в отношениях
Почему обиженный мужчина похож на маленькую девочку
Почему обиженный мужчина похож на маленькую девочку
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Прощаемся с целлюлитом!
Прощаемся с целлюлитом!
Упражнения для рук, чтобы кожа не висела
Упражнения для рук, чтобы кожа не висела
15 вариантов полезного ужина
15 вариантов полезного ужина
Утренний комплекс упражнений для бодрости
Утренний комплекс упражнений для бодрости
Семь необычных и эффективных упражнений для фигуры
Семь необычных и эффективных упражнений для фигуры
Оружие Все >
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
История и современность Все >
Россия
Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского

2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.

Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Какие болезни самые странные и страшные? Фото
Какие болезни самые странные и страшные? Фото
О том, как Гитлер стал фашистом, рассказали врачи
О том, как Гитлер стал фашистом, рассказали врачи
Загадки и ошибки учения Николая Коперника
Загадки и ошибки учения Николая Коперника
Почему Запад атакует Порошенко и чем это закончится
Почему Запад атакует Порошенко и чем это закончится
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался