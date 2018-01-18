Смерть Красного барона: чья пуля сразила "аса из асов"

Одним из наиболее результативных авиаторов времен Первой мировой войны был барон Манфред фон Рихтгофен, к которому после смерти приклеилась кличка "Красный барон". Кажется, ученые наконец-то раскроют причину его гибели.

25-летний летчик-ас получил смертельное ранение 21 апреля 1918 года в бою над холмами Морланкур, в районе реки Соммы. Преследуя самолет Sopwith Camel канадского лейтенанта Уилфреда Мэя (Wilfrid May) Рихтгофен пытался прижать противника к земле и нарушил собственное же правило — не подвергать себя ненужному риску.

По его красному истребителю Fokker Dr. I с земли вели огонь пулеметчики и стрелки австралийской пехотной дивизии. В воздухе по нему стрелял командир канадской 209-й эскадрильи (209 Squadron RAF) капитан Артур Рой Браун (Arthur Roy Brown). И до сих пор не было точно известно, чья пуля сразила Рихтгофена.

Поскольку в его полном имени Freiherr Manfred Albrecht von Richthofen указан отсутствующий в английском языке дворянский титул "фрайхерр", то в посвященных ему англоязычных публикациях он был заменен на "барон".

Союзники по Антанте звали немецкого аса по-французски: le petit rouge — "красный малыш" или Diable Rouge — "Красный Дьявол". Вышедшая в 1917 году автобиография Рихтгофена имела заглавие: Der Rote Kampfflieger. В русском переводе мемуары называются "Красный истребитель", но можно было бы перевести и как "Военный (боевой) летчик".

В ней мы читаем: "Мне пришла в голову идея перекрасить мою "упаковку" в ярко-красный цвет. В результате все стали узнавать мою красную птицу, в том числе противники". Первой "упаковкой" стал истребитель Albatros D. II, а потом и легендарный триплан Fokker Dr. I.

Кавалер высшего прусского ордена Pour le Mérite, что в переводе с французского значит "За заслуги", выкрасивший свой самолет в красный цвет, барон Манфред фон Рихтгофен одержал около 80 побед в воздушных поединках. Он погиб за десять дней до своего дня рождения. Вскрытие тела не производилось. Триплан разобрали на сувениры. Казалось, правда почила вместе с героем.

И вот на днях Daily Mail обрадовала поклонников "Красного барона": в музее Мельбурна обнаружен латунный топливный бак, который собирал пыль в его запасниках на протяжении последних почти трех десятков лет, а до начала 1980-х хранился у одной австралийской семьи.

Директор музея Эшли Бриггс (Ashley Briggs) отметил, что когда эксперты установили принадлежность артефакта к истребителю Fokker Dr. I, на котором летал и погиб "Красный барон", его тотчас же отправили на дальнейшие исследования.

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На топливном баке обнаружились следы удара об землю, о чем свидетельствует трещина в его нижней части, из которой вытекло горючее. Это дополнительное свидетельство того, что на рухнувшем самолете мог находиться легендарный немецкий летчик, поскольку его самолет разбился при аналогичных обстоятельствах.

"Наше исследование, в конечном счете, вызвало вопрос: почему этот топливный бак сохранился?" — вопрошает директор музея.

Эксперты Австралийского национального музея авиации в Мурабине (Moorabbin), где долгие годы этот экспонат был невостребованным, рассказывают о традиции австралийских военнослужащих тащить с фронта все подряд, хоть какой-нибудь затрапезный сувенирчик. То, что на память была взята такая громоздкая вещица, скорее всего, объясняется громким именем владельца самолета.

После гибели прославленного врага, британское командование поблагодарило наводчика Роберта Буйе (Robert Buie) и сержанта Седрика Попкина (Cedric Popkin) — оба из Новой Зеландии — за победу над грозным противником. О смертельном ранении с земли свидетельствовала пуля, поразившая Рихтгофена снизу в правый бок.

Несмотря на показания очевидцев, что немецкий самолет был подбит выстрелами с земли, командование Королевскими военно-воздушными силами продолжало утверждать, что честь победы принадлежит капитану Артуру Рой Брауну. Хотя к делу подшили и признание сержанта Попкина, который утверждал, что целился барону в лоб.

Пока австралийские специалисты воздерживаются от окончательного вердикта по поводу того, чья пуля сразила "Красного барона", а значит, и точку в деле смерти Рихтгофена ставить рано.

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