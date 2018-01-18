Египетская сила: кто придумал купаться в Крещение

Ежегодно 18 января, в канун Крещения Господня, отмечается Голодный вечер, известный также как Крещенский сочельник. Он потому и называется "голодным", что в этот день верующие соблюдают строгий пост на протяжении всего дня. Лишь вечером, с появлением в небе первой звезды, можно сесть за стол.

Всего один Голодный вечер

Праздничная трапеза в Голодный вечер очень скромная. Основные блюда — это сочиво (кутья из обваренных зерен пшеницы, смешанных с маковым или ореховым соком и медом) и узвар (прохладительный напиток из сухих фруктов и ягод, иногда с добавлением меда).

Существует поверье, что в крещенский сочельник снег приобретает особые свойства. Поэтому в старину женщины использовали его в хозяйственных целях, зная, что он может отбелить любую холстину. Кроме того, считалось, что крещенский снег способен исцелять от разных недугов. Мытье же в бане водой из такого снега позволяет сохранить красоту и здоровье.

С Голодным вечером связаны и народные приметы: наши предки делали прогнозы на будущий урожай и погоду ближайшего времени. Известно, что звездное небо сулит хороший урожай хлеба. Снегопад в Голодный вечер говорит о том, что уродится гречка, а метель обещает, что будут хорошо роиться пчелы. Также метель предвещает аналогичную погоду на Масленицу.

И потом — Крещение Господне

В Голодный вечер православные должны подготовить себя постом к великому празднику — Крещению Господню. Ничего не скажешь — любим этот день на Руси, любим и ожидаем! Если не брать, так сказать, богословское содержание праздника, в которое вникают далеко не все, то даже сама "форма", в которую облекается празднование, очень привлекает.

Чего только стоит возможность окунуться, несмотря на знаменитые крещенские морозы, в ледяную купель! Настоящее удовольствие от погружения можно получить только в настоящий зимний холод.

Сама традиция окунаться в купель в день Крещения Господня очень древняя, но идет она из стран, где этот день никак не ассоциировался с трескучими морозами. Первые упоминания о погружениях на Крещение идут из Египта, где, возможно, такая традиция существовала еще в дохристианскую эпоху. А название крестообразной проруби — "иордань" — явно указывает на знаменитую реку в Израиле, в которой две тысячи лет назад был крещен Иисус Христос.

Церковное название праздника — Богоявление. Голос Отца возвещает о Сыне, Дух Святой "в виде голубином" сходит с небес на Сына, а сам Сын, Иисус Христос, начинает свое общественное служение, принимая крещение в водах Иордана. Так в этом событии одновременно проявили себя все три ипостаси Троицы — Единого Бога христианской веры.

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Изначально этот день назывался Богоявлением еще и потому, что именно с крещения в Иордане началась открытая проповедь Спасителя о Царстве Небесном и о своей миссии. Как писал святой Иоанн Златоуст, "не тот день, в который родился Спаситель, нужно назвать явлением, но тот, когда он крестился. Не через рождение свое он всем сделался известным, а через крещение, поэтому и Богоявлением называется не тот день, в который он родился, а тот, в который крестился".

Как вода становится святой

Именно из проповедей, произнесенных в Антиохии святым Иоанном Златоустом в IV веке, мы впервые узнаем и о традиции освящать воду на Крещение и хранить ее в доме как великую святыню (агиасму). Оказывается, какая давняя это традиция, которую многие считают чисто русской народной!

В советское время, когда все церковные чудеса высмеивались и "истолковывались" материалистически, удивительные свойства крещенской воды объяснялись тем, что вода освящается в серебряном сосуде серебряным крестом, а серебро, как известно, убивает микробы.

В ту эпоху в церковной среде возник характерный анекдот, имевший форму задачи по физике: "Сколько ионов серебра содержится в одном литре крещенской воды, если водоосвящение происходило на Волге, ширина которой в этом месте составляет 300 метров, глубина — 20 метров, скорость течения — 3 метра в секунду, общее время нахождения креста в реке — 1 минуту, а крест, которым сельский батюшка совершал обряд, был, по скудости храма, деревянным?"

Почему это день Просвещения

Изначально Крещение и Рождество праздновались в один день, 6 января, и праздник этот назывался, как и сейчас, Богоявлением. Крещение в Русской православной церкви и сейчас празднуется 6 января — только по старому стилю. По новому стилю это как раз и получается 19 января. Эта давняя традиция сохранилась в древних восточных церквах, довольно рано обособившихся от государственной церкви Византии.

Другое название праздника Богоявления — день Просвещения, или праздник Светов. Бог в этом день явил свой свет в мире. Кроме того, в древней церкви в этот день совершали крещение над людьми, прошедшими длительную подготовку — оглашение. А крещение и воспринималось именно как духовное просвещение. Из этой подготовки к Крещению, которое совершалось на Пасху и на Богоявление, и выросла традиция Великого и Рождественского постов.

В православной церкви, как мы видим, слова "Крещение" и "Богоявление" применительно к данному празднику стали практически синонимами. Рождество уже приблизительно с IV-V веков празднуется отдельно.

Все четыре дня, предшествующие празднику Богоявления, в православной церкви целиком посвящены подготовке к этому дню. Водосвятие проходит как в Навечерие Крещения, 18-го числа, так и в сам день Богоявления.

Вообще, освящение воды имеет глубокое мистическое значение — как вместе с отступничеством первых людей отпал весь мир, так и с приходом в мир Спасителя, воплотившегося Создателя, освящаются все стихии мира. Освящение воды в день Богоявления, когда Христос крестился в Иордане, — зримый образ освящения всеобщего.

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