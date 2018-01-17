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Автор Александр Артамонов

Пальмы в Сибири: куда эмигрировала русская зима?

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В тропосфере происходят изменения, которые не похожи на традиционные сценарии глобального потепления или ледникового периода. По мнению американских и швейцарских ученых, речь идет о переориентации северо-атлантического высотного потока в тропосфере. Меняются местами холодная и жаркая климатические зоны, что в исторической перспективе может, например, привести к произрастанию пальм в Сибири.

Зима близко: на Земле стремительно меняется климат. Зима близко: на Земле стремительно меняется климат
Кадр из фильма "Послезавтра"

Этой зимой в России уже наблюдается значительно более теплая погода, чем обычно. Чего не скажешь про другие стороны света. Аномальный холод накрыл тысячи квадратных километров поверхности Североамериканского континента.

Атлантический океан полностью замерз у берегов Массачусетса, что неудивительно при температуре минус 20 градусов (при зимней норме в минус 2 градуса). Ледяные волны, застывшие в полосе прибоя, полностью занесены снегом.

Местные жители выгуливают собак посреди океана, метрах в ста от берега. Один из них, совершая утренний моцион, обнаружил туши погибших от окоченения четырехметровых самцов лисьих акул.

В национальном парке Северной Каролины лед сковал местных аллигаторов. Из толщи ледяной поверхности торчат только ноздри и глаза, впавших в спячку (так, по крайней мере, надеются зоологи) рептилий. Здесь морозы зашкаливают за минус 30 градусов! Легко догадаться, что если в каких-то местах водятся теплолюбивые крокодилы, то вряд ли там должны случаться сибирские холода.

Та же картина наблюдается на крокодиловой ферме Сан Луис, а во Флориде промерзшие насквозь игуаны буквально валятся с деревьев. У берегов же Канады, в районе Монреаля, в лед вмерз боевой корабль прибрежной зоны из США SSU Little Rock.

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Но самое страшное то, что ледяные холода захватывают и значительную часть Старого Света. Год назад жители Лапландии, что на границе Швеции и Финляндии, прожили несколько недель при температуре порядка 42 градусов мороза. Во Франции в чистом поле останавливались обледеневшие поезда. Пассажиры сидели до 10 часов в холодных вагонах без света. Тогда же волна холода прокатилась по Италии, Польше, Болгарии…

12 месяцев назад маститые европейские климатологи вещали по местным телеканалам, что речь идет об аномальных природных явлениях, которые ну никак не могут повториться. Думается, что вмерзшие в лед аллигаторы с удовольствием бы побеседовали о своей горькой судьбе с этим учеными мужами.

Африку холод тоже не миновал: в Сахаре пальмы стоят в сугробах на радость местной детворе, никогда раньше не игравшей в снежки. И нынешний год далеко не первый, когда в одном из самых жарких мест на планете выпадает снег. 19 декабря 2016 года в алжирской деревне Айн-Сефра ("Ворота в пустыню") выпал достаточно толстый слой снега, который держался несколько дней, пугая местных жителей. Явление повторилось и в текущем году, что само по себе ничего хорошего бедуинам не предвещает.

Возможно, изменения в тропосфере действительно окажутся серьезными, и тогда новый мем замерзающих американских блогеров — "Зима близко", взятый из популярного сериала "Игра престолов", будет звучать не так весело, как сегодня.

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Глобальное потепление климата или новый ледниковый период? Что происходит с климатом?
Темы зима снег океан сибирь Африка климат Россия погода температура ледниковый период изменение климата глобальное потепление
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