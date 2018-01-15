Своя игра: Эрдоган затеял новую войну

Сирия после недолгого перемирия вновь стала напоминать минное поле: в канун Нового года диверсанты убили двух российских военных в районе базы Хмеймим, а уже в первые дни января загадочные дроны, начиненные боеприпасами, атаковали районы дислокации российских военных.

Но самая тревожная весть пришла из провинции Идлиб, где столкнулись войска Асада и оппозиции. Анкара неожиданно поддержала действия оппозиции, поставив тем самым под сомнение "Астанинскую тройку" (РФ, Иран и Турция). Впрочем, президент Турции Эрдоган выступил также против Вашингтона, обвинив последний в поддержке курдских повстанцев в Сирии.

На этот раз войну против Башара Асада ведет не ИГИЛ*, а проамериканская оппозиция, которая именует себя "умеренной". Заявление Вашингтона о нелегитимности Конгресса национального сирийского диалога, который будет проведен 29-30 января в Сочи, стало для сирийской оппозиции сигналом к началу партизанской войны. Так называемая "умеренная оппозиция" объявила о создании единого операционного штаба с алькаидовской "Хайят Тахрир аль-Шам".

В декабре 2017 года президент РФ объявил о выводе большей части подразделений РФ из Сирии, однако российские военные остались на базах в Хмеймиме и Тартусе. Именно они и стали объектом повышенного внимания сирийских боевиков.

В канун Нового года диверсанты обстреляли российскую военную базу Хмеймим, убив двух российских военных. 12-го января российский спецназ в результате спецоперации уничтожил диверсантов. Еще одна провокация: в первые дни января районы дислокации российских военных в Сирии были атакованы загадочными дронами, начиненными взрывчаткой.

Минобороны России пришло к выводу: эти летательные аппараты — заводского производства и были собраны в другом государстве. Намек понятен: слишком уж бомбы из дронов напоминают натовские 60-миллиметровые минометные мины. И тут без помощи военных инструкторов США явно не обошлось.

Однако главным театром противостояния войск Асада и проамериканской оппозиции стала провинция Идлиб. Тут неожиданно сдали нервы у Анкары. Сначала послы России и Ирана были вызваны в МИД Турции, где им был выражен протест по поводу "нарушения сирийской армией границы зоны деэскалации в Идлибе". После чего президент Турции Реджеп Эрдоган провел с Владимиром Путиным телефонный разговор и заявил: "Действия Асада в Идлибе ставят под угрозу Астанинский мирный процесс".

В свою очередь, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пригрозил Москве, что "наступление правительственных сил Сирии в Идлибе приведет к новой волне мигрантов", и призвал Иран и Россию "предостеречь Дамаск от новых нападений".

На первый взгляд, Анкара своей критикой действий Асада в Идлибе, подыгрывает политике США, направленной против правящего в Дамаске режима. Однако в реальности США и Турция — уже давно не союзники в Сирии. И главное "яблоко раздора" для двух стран НАТО — сирийские курды.

Хотя Дональд Трамп отменил свое прежнее решение о поставках тяжелого вооружения сирийским курдам, тем не менее, последние продолжают получать финансовую и военную помощь от США. Именно это приводит в ярость эмоционального Эрдогана.

"Турция не допустит создания государственного образования сирийских курдов", — предупредил президент Турции. Анкара, как известно, считает "силы самообороны сирийских курдов" террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Таким образом, подвергнув одновременно критике Москву и Вашингтон, Эрдоган пытается оправдать предстоящие военные операции Турции против сирийских курдов.

Турецкий лидер не исключил проведения турецкой военной операции в сирийском Африне против курдской партии "Демократический союз", которая, как считают в Анкаре, угрожает национальной безопасности Турции.

"Наше терпение по отношению к тем, кто старается создать террористический коридор, заканчивается, — предупредил Эрдоган, добавив при этом, что турецкие военные могут в ближайшие дни возобновить операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии.

И в минувшую субботу Анкара перешла от слов к делу. Турция перебросила тяжелую военную технику на границу с Сирией и подвергла массированному артиллерийскому обстрелу позиции сирийских курдов в районе Африн на севере Сирии.

Москва пока никак не реагирует на намерение Анкары провести широкомасштабную операцию, которая никак не согласована с российской стороной. Вашингтон также хранит молчание.

Итак, Эрдоган в сирийском вопросе дистанцируется и от Москвы, и от Вашингтона, пытаясь вести собственную игру. Пока трудно сказать, насколько оправдает себя такой рискованный шаг Анкары. Скорее всего, военные действия Турции против сирийских курдов приведут к еще большему обострению ситуации в регионе.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещена на территории РФ

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