Счетоводы из Госдепа: в России так же страшно, как в Пакистане

Госдеп США опубликовал для американских туристов обновленный рейтинг стран, распределенных по группам риска. Необходимость обновить список и перераспределить государства, согласно текущему уровню угроз, уже давно назрела, пояснила представитель ведомства Мишель Бернье-Тот. По словам высокопоставленной госслужащей, она устала давать пояснения широкой общественности по поводу того, где в мире опасно, а где не очень.

Вместе с тем, даже самый неискушенный взгляд на новый список преподносит немало сюрпризов. Так, в первую, самую надежную категорию, обусловленную минимальным уровнем рисков, ожидаемо попало большинство скандинавских и прибалтийских стран, а также страны Восточной и Южной Европы вкупе с… бывшими республиками СССР. Ряд такой — Греция, Чехия, Румыния, Польша, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. Входят в него и некоторые южно-американские страны, например, Чили и Аргентина. Здесь же оказалась и Монголия, что, в принципе, неудивительно для страны, где лошадей больше, чем людей.

Вторая группа представлена западноевропейскими странами, которые характеризуются, как "страны, требующие соблюдения повышенных мер осторожности". Именно здесь пребывают Франция, Италия, Испания. Любопытно, что в эту группу занесена и… Украина. То есть следует полагать, что риск для жизни где-нибудь на Донбассе или в Париже примерно одинаков. Может быть, американским туристам следует рекомендовать ношение бронежилетов?

В третьей категории числится Россия. Здесь все очень и очень плохо. Наша страна отнесена к тем, в которые надо ехать, только хорошо подумав. Примечательно, что в эту часть списка угодили и курортная Куба, и совсем не туристические Гондурас, Ливан и Пакистан.

В четвертую группу стран, считает Госдеп, не надо ездить никогда. Туда не доплывет американский авианосец и не спасет от неминуемой беды. К таким неблагонадежным государствам отнесены Северная Корея, Ливия, Сирия, Йемен и прочий ряд нестабильных зон, в которых американцы работают, выбиваясь из сил, над установлением "истинной демократии".

Не ясно одно — как отнестись к опасности поездок по самим США. Там, к примеру, пойдя на концерт кантри-музыки где-нибудь в Лас-Вегасе, можно запросто угодить под пулеметный обстрел. 1.10.2017, Стивен Пэддок, казино-отель "Мандалай Бэй" — более 50 убиты, 406 ранены. Также при обычной проверке документов вас неожиданно может… убить полицейский. 20.09.2016, Шарлотт, Северная Каролина, офицер полиции Брентли Винсон убил Кита Ламонта Скотта, который сидел на автобусной остановке и читал книгу.

Список можно продолжать бесконечно. Но чего ожидать от страны, где, согласно данным профильной группы при Конгрессе США (Congressional Research Service, данные за 2010-2013 гг.), количество единиц стрелкового оружия во владении у людей на 40 миллионов превысило число граждан страны?

Верить или не верить выкладкам Госдепартамента — дело каждого. Однако, по данным управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), по количеству совершенных убийств Россия — более опасное место, чем… Сирия. Там в 2013 году было совершено всего 463 убийства, а в России — 14 574! Правда, международные чиновники оговариваются, что не учитывали в своих подсчетах "жертв войны". А таких в Сирии за злополучный 2013-й оказалось 73 600 человек.

Статистика, конечно, вещь неоднозначная. Не исключено, что ООН там или здесь отнесет погибших к "гражданской категории". По данным того же управления ООН, Гренландия еще более опасное место, чем Россия. Там зафиксировано от 10 до 20 смертей на 100 тысяч населения за год.

В свое время, отцы-иезуиты говорили, что на свете есть три вида лжи: просто ложь, ложь во спасение и… статистика. К сожалению, выкладки Госдепа лишь подтверждают это и способствуют росту недоверия между странами.

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