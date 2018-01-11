Удаленная работа: Пучдемон хочет править Каталонией по What's App

В конце января новым президентом правительства Каталонии может стать опальный Карлес Пучдемон. Бывший глава женералитета, ныне находящийся в бегах, готовится принять присягу по видеосвязи, а руководить на расстоянии. Партии, выступающие за независимость Каталонии и прошедшие в новый парламент автономии, не против, сообщает The Associated Press.

ФОТО: EPA/UPG

21 декабря прошли досрочные выборы в парламент Каталонии. Большинство в нем сохранили партии, поддерживающие независимость региона от Испании. Вечером 10 января стало известно, что они договорились проголосовать за Карлеса Пучдемона как нового лидера женералитета.

С заявлением в Брюсселе выступил пресс-секретарь его партии "Вместе за Каталонию". Он объявил о достигнутой договоренности между Пучдемоном и лево-республиканской партией ERC. На двоих они имеют в новом парламенте 66 из 135 мест и рассчитывают заручиться поддержкой еще четырех депутатов-сепаратистов (большинство гарантируется 68 голосами).

Есть сложности. Пока не все избранные депутаты имеют возможность голосовать. Восемь из 70 новых депутатов находятся в бегах или в тюрьмах Испании. Они не смогут голосовать, пока на них висят обвинения. Вариант — заменить их в партийном списке на других депутатов.

Еще одна сложность — самого Пучдемона нет в стране. С октября 2017 года он в Брюсселе, прячется от уголовных дел, которые открыты против него в Испании.

Беглый глава региона уже придумал, как решить проблему. Он собирается обратиться к парламенту через видеоконференцию. На случай, если такой вариант не устроит депутатов, Пучдемон хочет отправить в парламент кого-то из своей партии. Этот глашатай должен будет перед голосованием зачитать обязательную речь кандидата на высшую должность в автономии.

На декабрьских выборах победила партия "Граждане" — сторонница целостности Испании. Однако она не смогла собрать большинство мандатов. Ее лидер Инес Арримадас уже дала свою оценку "придумкам" Пучдемона.

"Понятно, что для управления Каталонией вы должны быть в Каталонии, вы не можете делать этого через WhatsApp или как голограмма. Человек, который скрывается от правосудия, не может быть президентом", — заявила Арримадас.

Первое заседание нового парламента назначено на 17 января, выборы президента правительства Каталонии должны состояться в конце месяца.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой ранее заявлял, что готов сотрудничать с новым правительством Каталонии — но явно не предполагал увидеть Карлеса Пучдемона его главой.

Как сообщал El Pais, Рахой после выборов не захотел встречаться с беглым политиком в Брюсселе. Пучдемон же назвал успех на выборах партий, выступающих за независимость автономии, победой Каталонской республики над монархией.

"Это результат, который никто не может оспорить. Я думаю, мы заслужили наше право быть услышанными", — цитировало Пучдемона AP.

Что ж, если он снова окажется во главе Каталонии, движение за ее отделение от Испании продолжится.

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