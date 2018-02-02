Венгерский бунт: нелегалы довели Европу до крайностей

Власти Венгрии, используя формальное толкование постановлений ЕС о беженцах, считают, что никто не заставит их принимать мигрантов. А за помощь нелегалам можно еще и наказывать, ведь это нарушение закона. В первую очередь под удар попали различные неправительственные организации, получающие финансирование из зарубежных источников.

"Это касается не только отдельных граждан, но также НКО и прессы. НКО, получающие финансовую помощь из-за границы, обязаны зарегистрироваться как иностранные агенты и получают добавку в 25% специального налога. Члены НКО, которую уличили в содействии нелегальной иммиграции, запрещено приближаться к внешним границам Шенгена ближе чем на 8 километров", - уточняли порядок действия новых правил в Telegram.

Однажды премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, назвав мигрантов "мусульманскими захватчиками", предсказал, что волна беженцев приведет к появлению "параллельных сообществ" в его стране. НКО (или НПО - неправительственные организации) стали в глазах властей одними из этих сообществ. Поэтому Венгрия усиливает контроль за теми "волонтерами", которые помогают беженцам на деньги, полученные из-за границы.

В Венгрии, как и в России, тоже есть "иностранные агенты". Еще в июне 2017 года венгры приняли закон, по которому любое объединение или организация, на счета которых в год приходит не менее 24 тысяч евро из зарубежных источников, обязаны зарегистрироваться в качестве "организаций, получающих иностранное финансирование".

В марте на рассмотрение венгерскому парламенту должен быть представлен документ, который обяжет руководителей НКО публиковать свою финансовую отчетность. По мнению членов правящей партии, законопроект оправдан внешним вмешательством в дела суверенной страны, а НКО способны влиять на общественную жизнь. Оппозиция же считает, что таким образом власти затыкают рот критикам.

Сопредседателя Венгерского Хельсинкского комитета Марту Пардави удивило, почему подробный отчет о своей деятельности и доходах должны публиковать лидеры НКО, хотя влияние на общественное мнение оказывают и блогеры, и знаменитости, и церковные деятели.

Началась демонизация неугодных политиков. "Антилиберализм" (пока мягко стелят) Виктора Орбана сравнили с "диктатурой" (бездоказательное заявление) Владимира Путина. Вероятно, кому-то чересчур жесткой показалась фраза Орбана: "В вопросе о миграции больше нет места для обсуждения, а только реализация (необходимых) мер".

Любопытно, но про конспирологические версии финансирования венгерских НКО из-за рубежа говорят те же самые люди и СМИ, которые ежедневно пичкают мозги обывателей "вмешательством России". А Орбан лишь сформулировал принципиальный подход венгерских властей к проблеме, заявив, что "правительство пускает не мигрантов, а только беженцев".

По его словам, Будапешт вообще-то никогда не принимал правила ЕС по квотам на размещение мигрантов, но при этом в 2017 году разместил на территории Венгрии 1,3 тысячи беженцев (в рамках договоров о предоставлении убежища, действующих в венгерской правовой системе и соотнесенных с Женевской конвенцией о беженцах).

"Большинство настоящих беженцев, — пояснил Орбан, — это женщины и дети. Им Венгрия предоставляет "временную защиту", пока они находятся в опасности (предварительно подтвердив, что она и впрямь существует). Но они никогда не станут гражданами страны и должны отправиться восвояси, как только угроза их жизни минует. Сейчас в Венгрии рассматриваются заявки на предоставление убежища от 491 человека".

"Венгрия не будет принимать нелегальных мигрантов", — подтвердил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, подчеркнув разницу между приемом беженцев по Женевской конвенции и незаконной массовой иммиграцией.

Глава венгерского МИД заверил, что Будапешт соблюдает все международные соглашения, в том числе в рамках упомянутой конвенции, и обязательства по защите границ Шенгенской зоны. Те беженцы, которые положенным образом уведомили власти о своем прибытии в страну, подали заявки на получение статуса и прошли проверку по международным правилам, могут оставаться в Венгрии до тех пор, пока на родине им угрожает опасность, но как только она минует, им придется вернуться домой, предупредил Сийярто.

Он особо подчеркнул, что этот подход основан на повсеместно практикуемом отношении к нелегальной миграции, которая является преступлением, и не имеет никакого отношения к Женевской конвенции о беженцах и установленной в Евросоюзе системе квот на прием беженцев странами-участницами объединения.

"В Венгрию не допускаются нелегальные мигранты. Вот почему мы построили забор и потратили 1 млрд евро на охрану границ — и именно поэтому, кстати, мы выступаем против квоты", — добавил министр.

Венгерские правозащитники, однако, не приняли доводов Сийярто и пришли в возмущение. По их словам, борьба властей с нелегальной миграцией идет по "путинскому сценарию" и вскоре повлечет за собой попытки запугивания волонтеров, помогающих беженцам.

23 января правительственный законопроект поддержали 130 депутатов венгерского парламента, 44 проголосовали против. По нему НКО, получающие финансовую помощь из-за границы, получат добавку в 25% специального налога. Членам НКО, который признан помощником в нелегальной иммиграции, будет запрещено приближаться к внешним границам Шенгена ближе, чем на 8 километров.

Венгерский союз гражданских свобод (TASZ) — одна из крупнейших правозащитных организаций страны — подал заявку на получение публичной информации о списке "НКО, защищающих нелегальную миграцию".

В посте, опубликованном на страничке TASZ в "Фейсбуке", сказано, что правительство "признало, что их направленный против неправительственных организаций закон лжив. Лживым он является потому, что речь там идет не о поддержке нелегальной иммиграции, а заставляет замолчать организации, критически настроенные по отношению к правительству. Чтобы показать, насколько напрасны их разговоры, мы подали заявку на получение этого списка для информирования общественности".

22 января правительство Венгрии объявило кризисное положение в двух областях, граничащих с Сербией. Режим кризисного положения предусмотрен новым пакетом законов о границе и беженцах, который вступил в силу с 15 сентября 2017 года. Незаконно пересекающие венгерско-сербскую границу беженцы могут получить три года тюрьмы или быть депортированными в Сербию. А у полицейских появилась возможность досмотра жилых помещений и автомобилей без ордеров.

В своем выступлении на государственном радио Kossuth руководитель фракции правящей венгерской партии "Фидес" Антал Роган пошел еще дальше и призвал ввести "кризисное положение" не только на границе с Сербией, а по всей стране.

Коснувшись этой болезненной для большинства венгров темы, Роган потребовал, чтобы правительство перечислило организации, которые содействуют нелегальной иммиграции, изображают это как хорошее дело и даже оказывают юридическую помощь незаконным иммигрантам.

По словам Рогана, в обязанности правительства входит наблюдение за организациями, представляющими угрозу национальной безопасности. Поэтому НКО, которые занимаются помощью иммигрантам, станут субъектами пакета законодательных мер Stop Soros. Так в правительстве называют нынешнюю программу по борьбе с нелегальной миграцией. Это наименование она получила из-за того, что, по мнению властей, за потоком нелегалов, стремящихся в Венгрию, стоят неправительственные организации, финансируемые миллиардером Джорджем Соросом.

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