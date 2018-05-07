Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых

На фоне гигантского объема уголовных дел о мошенничестве, возбуждающихся в России (в 2017 году преступление данного вида регистрировалось каждые три минуты!), довольно странной выглядит ситуация, когда незамеченными остаются сомнительные "схемы", оборот каждой из которых может достигать десятков миллионов рублей.

Заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти АО АэроКомпозит Виталий Клещёв. Источник фото: aerocomposit.ru

Владимир Путин в конце 2017 года и в процессе обсуждения Послания Федеральному Собранию РФ четко обозначил цель — достичь 40-процентной доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны. Задача трудная. Для ее решения придется не только пересмотреть практику применения статьи за мошенничество, которая зачастую используется как инструмент давления на бизнес, но и разработать альтернативный действенный механизм обнаружения и наказания недобросовестных дельцов.

Ведь зачастую не столько безосновательное внимание контрольных инстанций, сколько безнаказанные "кидки" и "подставы" аферистов тормозят развитие малого и среднего бизнеса. А уж если подобные граждане козыряют связями в госструктурах и органах, то вред от их деятельности приобретает самые широкие масштабы.

Показательным кейсом в этом контексте выступает дело 02-7243/2017, по которому сейчас взыскивается полмиллиона долларов с Андрея Клещева — брата Виталия Клещева, заместителя генерального директора по работе с органами государственной власти АО "Аэрокомпозит" (контролируется корпорацией ОАК). Суть дела заключается в том, что Андрей Клещев пришел к предпринимателям с предложением создать юридическое лицо под строительный проект. Он убеждал будущих истцов в том, что у него есть все мощности для его реализации. Не хватает только "живых" денег.

Предприниматели согласились выделить порядка 27 миллионов рублей на реализацию проекта, но в формате займа, что в дальнейшем спасло их от безвозвратной потери денег. В результате средства были взяты, а дело так и осталось на стадии проектирования. Бизнесмены подали иск, который уже прошел две инстанции. Его обжалование со стороны Андрея Клещева было отклонено.

Интересно, что Андрей Клещев не является значимой и успешной фигурой на рынке. На него зарегистрирован ИП по торговле безалкогольными напитками, ранее он занимался пивом (компания была ликвидирована с долгами на 385 тысяч рублей). Возникает резонное предположение, что бизнесмены дают ему миллионы рублей не за красивые глаза, а из-за авторитета и статуса старшего брата.

Наличие тандема братьев Клещевых подтверждает и эпизод с невозвратным кредитом ОАО АКБ "Пробизнесбанк". Оба брата — Андрей и Виталий Клещевы — проходили соответчиками по делу о взыскании сумм по договору займа (дело № 2-372/2016 (2-8811/2015). Для получения этого кредита братьями было использовано ЗАО "Интелком", которое три года подряд сдавало нулевую отчетность, а потом было "ликвидировано с долгами" перед бюджетом (по налогам и сборам) в размере около 100 тысяч рублей…

Вероятно, та же судьба постигнет и личный ипотечный кредит на сумму более восьми миллионов рублей, взятый Виталием Клещевым в ноябре 2017 года. Непогашенный остаток по нему до сих пор превышает сумму самого кредита. Однако попытки "сравнительно честного отъема денег" у банков не самая сильная сторона братьев Клещевых. В январе 2018 года суд вынес решение о том, что Андрей Клещев в качестве соответчика должен вернуть АО "Джей энд Ти Банк" более трех миллионов рублей, взятых в кредит с аналогичным мотивом. Так что есть опасения, что Виталий Клещев будет возвращать взятые восемь миллионов в аналогичном судебном порядке.

Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что братья регулярно и на разных основаниях берут деньги у банковских структур и физических лиц. Естественно, даже не собираясь их возвращать, пока дело не доходит до соответствующего судебного решения. Именно такая, с позволения сказать, "предпринимательская активность" коллективных Клещевых может привести к тому, что заветная цель — 40-процентная доля малого и среднего бизнеса в ВВП так и не будет достигнута. Тормозящую функцию подобных кульбитов для российской экономики и бизнеса трудно переоценить.

Особый цинизм ситуации в том, что Виталий Клещев берет деньги (часто с помощью брата), пользуясь бэкграундом "серьезного человека", имеющего должность в "дочке" ОАК, опыт работы в аппарате Госдумы и даже связи в ФСБ. Такое положение дел вряд ли понравится этим госструктурам, которые могут быть даже не в курсе "подработок" Клещева, балансирующих на грани закона. Трудно переоценить те репутационные риски, которые они несут для ОАК, Госдумы и ФСБ.