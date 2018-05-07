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Автор Редакция рубрики "Общество"

Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых

Происшествия » Парад мошенников

На фоне гигантского объема уголовных дел о мошенничестве, возбуждающихся в России (в 2017 году преступление данного вида регистрировалось каждые три минуты!), довольно странной выглядит ситуация, когда незамеченными остаются сомнительные "схемы", оборот каждой из которых может достигать десятков миллионов рублей.

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Заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти АО АэроКомпозит Виталий Клещёв. Источник фото: aerocomposit.ru

Владимир Путин в конце 2017 года и в процессе обсуждения Послания Федеральному Собранию РФ четко обозначил цель — достичь 40-процентной доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны. Задача трудная. Для ее решения придется не только пересмотреть практику применения статьи за мошенничество, которая зачастую используется как инструмент давления на бизнес, но и разработать альтернативный действенный механизм обнаружения и наказания недобросовестных дельцов.

Ведь зачастую не столько безосновательное внимание контрольных инстанций, сколько безнаказанные "кидки" и "подставы" аферистов тормозят развитие малого и среднего бизнеса. А уж если подобные граждане козыряют связями в госструктурах и органах, то вред от их деятельности приобретает самые широкие масштабы.

Показательным кейсом в этом контексте выступает дело 02-7243/2017, по которому сейчас взыскивается полмиллиона долларов с Андрея Клещева — брата Виталия Клещева, заместителя генерального директора по работе с органами государственной власти АО "Аэрокомпозит" (контролируется корпорацией ОАК). Суть дела заключается в том, что Андрей Клещев пришел к предпринимателям с предложением создать юридическое лицо под строительный проект. Он убеждал будущих истцов в том, что у него есть все мощности для его реализации. Не хватает только "живых" денег. 

Предприниматели согласились выделить порядка 27 миллионов рублей на реализацию проекта, но в формате займа, что в дальнейшем спасло их от безвозвратной потери денег. В результате средства были взяты, а дело так и осталось на стадии проектирования. Бизнесмены подали иск, который уже прошел две инстанции. Его обжалование со стороны Андрея Клещева было отклонено. 

Интересно, что Андрей Клещев не является значимой и успешной фигурой на рынке. На него зарегистрирован ИП по торговле безалкогольными напитками, ранее он занимался пивом (компания была ликвидирована с долгами на 385 тысяч рублей). Возникает резонное предположение, что бизнесмены дают ему миллионы рублей не за красивые глаза, а из-за авторитета и статуса старшего брата. 

Наличие тандема братьев Клещевых подтверждает и эпизод с невозвратным кредитом ОАО АКБ "Пробизнесбанк". Оба брата — Андрей и Виталий Клещевы — проходили соответчиками по делу о взыскании сумм по договору займа (дело № 2-372/2016 (2-8811/2015). Для получения этого кредита братьями было использовано ЗАО "Интелком", которое три года подряд сдавало нулевую отчетность, а потом было "ликвидировано с долгами" перед бюджетом (по налогам и сборам) в размере около 100 тысяч рублей… 

Вероятно, та же судьба постигнет и личный ипотечный кредит на сумму более восьми миллионов рублей, взятый Виталием Клещевым в ноябре 2017 года. Непогашенный остаток по нему до сих пор превышает сумму самого кредита. Однако попытки "сравнительно честного отъема денег" у банков не самая сильная сторона братьев Клещевых. В январе 2018 года суд вынес решение о том, что Андрей Клещев в качестве соответчика должен вернуть АО "Джей энд Ти Банк" более трех миллионов рублей, взятых в кредит с аналогичным мотивом. Так что есть опасения, что Виталий Клещев будет возвращать взятые восемь миллионов в аналогичном судебном порядке. 

Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что братья регулярно и на разных основаниях берут деньги у банковских структур и физических лиц. Естественно, даже не собираясь их возвращать, пока дело не доходит до соответствующего судебного решения. Именно такая, с позволения сказать, "предпринимательская активность" коллективных Клещевых может привести к тому, что заветная цель — 40-процентная доля малого и среднего бизнеса в ВВП так и не будет достигнута. Тормозящую функцию подобных кульбитов для российской экономики и бизнеса трудно переоценить. 

Особый цинизм ситуации в том, что Виталий Клещев берет деньги (часто с помощью брата), пользуясь бэкграундом "серьезного человека", имеющего должность в "дочке" ОАК, опыт работы в аппарате Госдумы и даже связи в ФСБ. Такое положение дел вряд ли понравится этим госструктурам, которые могут быть даже не в курсе "подработок" Клещева, балансирующих на грани закона. Трудно переоценить те репутационные риски, которые они несут для ОАК, Госдумы и ФСБ.

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Темы суды мошенничество братья Клещевы
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