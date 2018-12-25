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Автор Александр Приходько

СМИ узнали имена партнеров экс-депутата Вороненкова по рейдерским захватам

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Деятельность экс-депутата Дениса Вороненкова связали с крупным российским девелопером-аферистом. Согласно расследованию, опубликованному газетой "Версия", трагически погибший от пули киллера Вороненков был тесно связан с представителем криминала в силовых структурах — Станиславом Кондрашовым.

Напомним, что бежавший из России по причине уголовного преследования бывший депутат Госдумы шестого созыва от КПРФ Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в Киеве. По словам экс-члена партии "Справедливая Россия" Ильи Пономарева, застреленный должен был в тот день встретиться именно с ним. "Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков", — написал тогда Пономарев в соцсети.

Серьезнейшая опасность Вороненкова для силовиков действительно могла существовать, считают авторы расследования, ведь он, активно пользуясь связями с прокуратурой и иными правоохранительными органами, стал настоящим экспертом в деле захвата чужого имущества — недвижимости, акций, доли в организациях и пр. И в случае обнародования информации о своих партнерах экс-депутат мог им сильно навредить.

Также Вороненков не раз пользовался широким арсеналом своих служебных полномочий: направлял депутатские запросы и обращения в соответствующие госорганы, ходил на личные приемы к руководителям прокуратуры и т. д. Считать человека с таким бэкграундом не жуликом, а "следователем", по меньшей мере, наивно. При этом напомним, что он был членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, или фактически выступал "пчелой, которая против меда".

Еще в декабре 2002 года имя Дениса Вороненкова фигурировало в крупном скандале, связанном со строительной компанией "Семонтек", от имени которой он подал в суд на ее конкурентов из "Юниформстроя".

Компания "Семонтек" получила дурную славу после неудачной попытки комплексной реконструкции площади Гагарина в Москве. Возвести там запланированные 300 тысяч квадратных метров торгово-развлекательных площадей, деловой центр высотой 150 метров и другие крупные строения не удалось. Вместо торговых дворцов на площади появилась лишь станция МЦК, а основной частью "масштабной реконструкции" стало банальное благоустройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Как выяснили журналисты "Версии", Денис Вороненков представлял интересы российского предпринимателя Станислава Кондрашова, бенефициара компании "Семонтек". Кондрашов получил репутацию специалиста по особым вопросам, иначе говоря, "решалы", выступавшего посредником между представителями криминального мира страны и российскими правоохранительными органами.

Благодаря утечке из панамских офшоров стало известно, что на домашний адрес Кондрашова была зарегистрирована офшорная компания Evrodec Ltd, а сам Кондрашов значится ее акционером на пару с небезызвестным Борисом Давлетьяровым.

Это партнерство особо заинтересовало расследователей. По данным базы СПАРК, Давлетьяров руководит, в том числе, компанией "Евродек ЛТД", в свое время владевшей бизнес-центром "Башня 2000" на набережной Тараса Шевченко. Как раз в этом здании располагалась одна из общественных приемных Дениса Вороненкова, а также парковочное место за почти четыре миллиона рублей. Кроме того, согласно годовому отчету ОАО "Семонтек" за 2004 год, Вороненков с Кондрашовым оба входили в совет директоров компании, а последний с 1995 года был директором швейцарской компании Telf AG, занимавшейся нефтью и строительством, а затем сменившей профиль на уголь и ферросплавы. Также издание заявляет, что Кондрашов был бенефициаром "Международного банка развития" и Telf AG.

Исходя из данных панамских офшоров, Вороненков и Кондрашов вместе являлись акционерами зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Tarrington Real Estates S. A. Причем Вороненков владел акциями лично, а Кондрашов — через связанную с Давлетьяровым Evrodec Ltd. Давлетьяров, кстати, тоже не избежал скандалов, в том числе и из-за обвинений в выводе денежных средств, а представители правоохранительных органов нередко наведывались с обысками в Международный банк развития.

Ссылаясь на свои источники, "Версия" утверждает, что Денис Вороненков выступал в качестве "переговорщика" от имени Кондрашова и не скрывал того факта, что оформленные на Кондрашова активы принадлежат и самому Вороненкову. Кондрашов же, будучи бенефициаром Международного банка развития, имел возможность получать наличные деньги в весьма внушительных объемах и оплачивал ими услуги народного избранника.

Издание выяснило, что Вороненков всячески мешал проведению проверки и возбуждению уголовного дела о незаконном перемещении представителями ООО "Разрез "Бунгурский-Северный", где Кондрашов значился бенефициаром, и компании Telf AG через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов — каменного угля и антрацита.

Как рассказывал экс-сотрудник ФСБ Андрей Мурзиков в интервью LifeNews, Вороненков — "организатор рейдерских захватов, и это его системный бизнес".

Несмотря на то, что Вороненкова уже нет, дело его, очевидно, живет. И судя по всему, его партнеры не просто почивают на лаврах, но и продолжают заниматься этим "системным бизнесом".

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Темы СМИ бизнес криминал рейдерство Денис Вороненков Борис Давлетьяров Станислав Кондрашов Междунароный банк развития
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