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Автор Редакция рубрики "Общество"

Игра в жертву? Что стоит за покушением на питерского бизнесмена Гайдукова

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В СМИ широко разошлась информация о повторно совершенном покушении на крупного петербургского предпринимателя Александра Гайдукова. В России его обвиняют в тяжком экономическом преступлении в составе организованной группы и уже санкционировано его задержание. На фоне этих событий покушение выглядит не случайностью…

Игра в жертву? Что стоит за покушением на питерского бизнесмена Гайдукова. 391061.jpeg

За два последних года — это уже второе громкое покушение на предпринимателя. В 2016 году в этом же самом месте неизвестный уже стрелял в Гайдукова из обреза, но не попал, а преступление так и осталось нераскрытым.

В отличие от того случая, нынешнее покушение попало на камеры — момент взрыва запечатлело видеонаблюдение с офиса киргизского филиала петербургского ООО "НС Информ Консалтинг". Запись 10 же августа выложил в Facebook пользователь Рустам Иса. На кадрах видно, как бизнесмен в сопровождении двух мужчин выходит из дорогого припаркованного автомобиля на улице Исанова и направляется в сторону своего офиса. В момент, когда все трое поднимаются по лестнице, раздается взрыв. Скорее всего, сработавшее устройство было заложено в крону декоративного можжевельника у входа в здание. Гайдуков и его спутники, реагируя на хлопок, слегка пригибаются, отряхиваются и идут дальше.

Милиция киргизской столицы возбудила уголовное дело по статье "Покушение на убийство". По предварительным данным, сработало СВУ с дистанционным управлением, приведенное в действие с помощью сотового телефона. Преступник скорее всего находился неподалеку, и жертва, таким образом, находилась в зоне его видимости. Гайдуков получил легкие осколочные ранения. По словам врачей, угрозы его жизни нет. Врачи ближайшей больницы, оказав необходимую помощь, выписали его в тот же день.

Александр Гайдуков уверен, что бомба предназначалась именно для него. По его словам, покушения связаны с корпоративным конфликтом внутри петербургского ООО "Специальные технологии", с которым у его фирмы "НС Информ Консалтинг" был заключен договор на оказание консалтинговых услуг. Как пишет "Фонтанка", ООО "Специальные технологии" на протяжении долгого времени исполняла госконтракты по разработке, производству и монтажу систем негласного получения информации. Заказчиками выступали различные силовые структуры — проблем с этим не возникало, так как "Специальные технологии" имели лицензию ФСБ РФ, позволявшую выполнять такую работу.

Александр Гайдуков как выходец из спецслужб совсем не чужой в профессиональном сообществе.

После окончания Ленинградского института авиационного приборостроения он окончил высшие курсы КГБ СССР в Минске, и до 1991 года работал в Управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Входил в Международное общество профессионалов разведки в сфере конкуренции (SCIP, США), был президентом Санкт-Петербургской региональной ассоциации профессионалов безопасности бизнеса и деловой разведки.

В нулевые окончательно ушел в бизнес. В Санкт-Петербурге у него было зарегистрировано несколько компаний: охранная организация "Реликон", научно-производственный центр "Инновационная техника и технологии", "Центр взыскания долгов", конструкторское бюро "Мобильные системы". В 2014 году переехал в Кыргызстан. В Бишкеке в августе 2017 года он учредил ОсОО "НС Информ Консалтинг" и Bishkek-expo, а стал гендиректором ЗАО "Кей супра" — последняя компания имеет лицензию МВД КР на торговлю гражданским оружием и боеприпасами…

Переезд в Киргизию, вероятно, был связан с проблемами Гайдукова отношениях с правоохранительными органами. Последние годы в петербургском МВД его самого рассматривают как возможного организатора серьёзного преступления. На днях под суд как раз пошли, по версии следствия, его вероятные сообщники.

Об имеющихся претензиях к Гайдукову со стороны правоохранительных органов стало известно в ноябре 2016 года. Тогда СУ УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 4, ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере") по факту хищений в ООО "Специальные технологии". По версии следствия, Александр Гайдуков вместе со своей приятельницей Ларисой Кузнецовой похитили у организации 4 миллиона рублей путем перечисления их по фиктивному договору на счет фирмы Гайдукова "НС информ консалтинг".

"Проведенным по уголовному делу расследованием установлено, что в период с 06.10.2014 по 31.12.2014 Кузнецова Л. В., выступая в качестве представителя ООО "Специальные технологии" (Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 2), действуя по предварительному сговору и совместно с генеральным директором ООО "НС информ консалтинг" (Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 2) Гайдуковым А. Л., имея умысел на хищение обманным путем денежных средств, принадлежащих ООО "Специальные технологии", организовала подготовку и подписание фиктивного договора №4 от 06.10.2014 между указанными фирмами на оказание юридических услуг и акта №1 от 31.12.2014 об оказанных услугах, которые фактически Возглавляемые Гайдуковым А. Л. фирмой не оказывались". 14 ноября 2014 года, по версии следствия, Кузнецова через систему банк-клиент со счета "Специальных технолгий" перевела на счёт фирмы Гайдукова 4 млн рублей. "Перечисленными денежными средствами соучастники распорядились совместно, про своему корыстному усмотрению", — говорится в постановлении следственного управления по Московскому району Санкт-Петербурга от 27 марта 2018 года.

К январю этого года Гайдуков по этому эпизоду обрел статус подозреваемого, а затем и обвиняемого. 26 января ему заочно избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В апреле уголовное дело в отношении предпринимателя выделили в отдельное производство. В марте следствие санкционировало его розыск. Уголовному розыску петербургской полиции поручено его задержание — оперативники могут это сделать как в России, так и на территории другой страны.

Покушение со взрывающимся самодельным устройством у крыльца Александра Гайдукова вполне может быть имитировано, считает адвокат потерпевшей стороны Олег Лебединцев, знакомый с материалами уголовного дела против предпринимателя. Его цель — привлечь внимание к своему процессу, продвинуть "наверх" собственную версию о конкурентных разборках, о том, что бывшие партнеры по бизнесу якобы сводят с ним счеты при помощи силовиков, при помощи уголовного преследования.

"На родине в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело. В этих обстоятельствах покушение могло быть на руку самому Гайдукову, — говорит Лебединцев. — Вместе с ним обвиняемой — соучастницей по делу проходит Лариса Кузнецова — совладелица компании ООО "Специальные технологии". На днях в Санкт-Петербурге над ней как раз начинается судебный процесс".

Не так давно, по словам адвоката, российские правоохранительные органы уже задерживали Гайдукова в Бишкеке для выдачи России. Предприниматель предъявил им апелляционное определение, которе свидетельствовало о том, что апелляционный суд встал на сторону Гайдукова и отменил санкцию на его розыск. В основание решения легли некоторые процессуальные тонкости: по мнению судьи, органу следствия известно местонахождение обвиняемого в Бишкеке, однако они документально не зафиксировали попыток вызвать его на добровольной основе.

"Понимая, что российская сторона продолжит операции по задержанию и будет добиваться его выдачи российскому суду, Гайдуков вполне может быть заинтересован в том, чтобы придать делу политическую окраску", — высказал свою версию событий адвокат.

Действия киллеров (если они были вообще) вызывает вопросы и у генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова:

— Чтобы понимать цели, надо исходить из того, какие последствия у этого покушения и в какой форме оно осуществлялось. Если оно осуществлялось профессионалом, то, безусловно, во второй раз должно было привести к летальному исходу. Если "клиент" жив и здоров, то надо внимательно смотреть, что там за обстоятельства и что там за киллеры такие, которые второй раз промахнулись. Ведь при наличии квалифицированных специалистов эффективность покушения — стопроцентная. Но если жертва даже не пострадала, вопросов возникает много, — прокомментировал происшествие "НИ" генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов.

По словам генерала Михайлова, на его памяти немало случаев, когда, например, кандидаты в депутаты шли на выборы и инспировали расстрелы своих машин и себя. В данной ситуации надо базироваться на информации правоохранительных органов. Вряд ли они остались бы безучастными к этой ситуации, потому как покушение на человеческую жизнь — тяжкое преступление. Мы с вами прекрасно понимаем, что уже после первого "расстрела" Гайдуков мог бы обратиться в правоохранительные органы, и его взяли бы под охрану. Если он этого не сделал, тоже возникает вопрос, а почему? В то же время понятно, что эти "покушения" не могут быть связаны с деятельностью правоохранительных органов, если там есть какие-то счёты — им проще было бы арестовать "жертву", чем устраивать громкие спектакли со взрывотехникой.

Источник фото: "Новые Известия"

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Темы МВД РФ полиция покушение расследование Александр Гайдуков
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