Спасатель рассказал, что спасет Россию от взрывов бытового газа

Главный ресурс по борьбе со взрывами бытового газа -в обучении детей, которые будут "строить" родителей, считает спасатель Сергей Щетинин.

В России бытовой газ взрывается с пугающей частотой. Последние случаи — 31 декабря в Магнитогорске Челябинской области и 14 января в Шахтах Ростовской обрасти. В Магнитогорске обрушился подъезд, в Шахтах — два верхних этажа. Статистка предыдущих лет - плохая — 12 случаев за 2018 год и 32 за 2017.

Везде взрывы влекут человеческие жертвы. Если подтвердится версия взрыва бытового газа в Магнитогорске, то это будет самой большой трагедией в Истории России — 39 погибших.

Ситуацию для "Правды.Ру"прокомментировал руководитель Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" МЧС Сергей Щетинин.

— Почему в наших домах взрывается газ?

— В советское время было гораздо меньше таких случаев благодаря тому, что специальные газовые службы ежегодно проходили по всем квартирам с ревизией. Мастер пришел, проверил вашу печку, дал листовочку вам в руки, чтобы вы почитали и расписались, что прошли инструктаж. Я считаю, что эту практику нужно возобновить, так же как и профилактику через школьную программу ОБЖ, в том числе.

Родители наших детей уже не помнят, уже не знают, уже не хотят знать, что и как делать при ЧП, наше будущее спасение — в детях. Но, конечно, взрослый человек должен позаботиться о своей жизни и не делать глупостей: не подключать резиновой шланг для нагрева кирпичей, а потом поставить бутылку на стол, напиться и забыться.

— Но как бороться с алкоголиками? Ему читай памятку, не читай памятку, он все равно забудется.

— В любом случае гораздо больше пользы будет. Но самое главное — это воспитание детей. Каждый год мы награждаем детей, которые совершили подвиги по спасению человеческой жизни. Это дети от 4-х до 16-ти лет, они спасают, потому что проходили какое-то обучение. Они знают, как зайти в горящее здание, сделать искусственное дыхание, спасти утопающего.

"Да, мы проходили это в кружке, нам показали, мы это сделали", — говорят они. Многие дети, приходя домой после этих занятий, начинают "строить" своих родителей. Задают неудобные вопросы: " А почему, папа, мама, у нас вот так это происходит, а нас учили, что нужно вот так".

Конечно, можно сказать, что нет денег, разрушена система или еще не настроилась, еще что-то сказать — все это упирается в финансы, в законодательные акты, которые сейчас депутаты, я думаю, примут и постараются выровнять ситуацию.

— Какие дома наиболее уязвимые и есть ли такие дома? Может быть, кирпичные, панельные?

— Уязвимы любые дома, где ненадлежащим порядком установлены и эксплуатируются приборы газа. Имеет значение конструкция окон. Почему вы думаете в больших котельных делают большие стеклянные окна? Как раз для того, чтобы избежать разрушения в случае утечки газа, взрыва и так далее. У деревянных рам, открываающихся наружу и больших окон меньше сопротивление, чем у пластиковых, открывающихся во внутрь, и двери не должны быть железные и должны открываться наружу.

Как сообщала "Правда.Ру", руководитель комитета Государственной думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выступила с инициативой оборудовать многоквартирные дома газовыми плитами, которые имею автоматизированную систему отключения подачи газа. В "Газпроме" уже поддержали инициативу законодателя. Представители компании отметили, что термоэлектрическая система "газ-контроль" позволит исключить утечку газа.

Система будет автоматически прекращать подачу газа в случае, если погаснет пламя комфорки. С соответствующими мерами выступили и в Министерстве строительства РФ. Там предлагают увеличить концентрацию одорантов в бытовом газе, чтобы население смогло быстрее выявить факт утечки.

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