Казнить нельзя помиловать

Получит ли продолжение громкое дело с депортацией из США россиян Алексея Крутилина и Дмитрия Карпенко уже в рамках российского правового поля?

Алексей Крутилин и Дмитрий Карпенко

История Алексея Крутилина и Дмитрия Карпенко, обвиненных в США в попытках незаконного экспорта военных технологий, — история громкая и по прошествии года порядком подзабытая. На фоне валообразного обострения отношений между США и Россией, постоянных арестов российских граждан по американским запросам это дело могло стать хоть и скандальным, но рядовым в череде аналогичных задержаний. Виктор Бут, Константин Ярошенко за обвинения со стороны США в стиле Hayley likely получили от 20 до 25 лет лишения свободы. На подходе дела русских хакеров, якобы приведших Трампа на Олимп власти. Видимо, готовятся удивительные по своей глубине истории русских химиков и дезинсекторов.

Но дело промышленных шпионов Крутилина-Карпенко стало уникальным. Суд неожиданно отказался отправлять россиян на 25 лет за решетку за угрозу национальной безопасности, а лишь ограничился депортацией в Россию. Оценив их деятельное раскаяние и уверовав в искренность признания ими своей вины перед США.

"У них были очень тяжкие обвинения и их для видимости, конечно, приговорили к депортации для последующего внедрения и решения вновь поставленных перед ними задач, так же как для видимости им закрыли и въезд в Штаты, это набор шпионских мероприятий по агентурной доработке", — констатировал адвокат, экс-замначальника отдела Прокуратуры Москвы по надзору за органами госбезопасности (КГБ) Владимир Голубев.

Вернувшись в Россию, Карпенко и Крутилин повели себя на удивление так же нелогично, как и американский суд. Молодые люди предпочли не "затеряться в толпе", как стоило бы ожидать после участия в столь громком международном скандале. Наоборот, они пришли в фирму, в которой работали до отъезда в Штаты, и попросились обратно на работу. Дело в том, что перед вылетом в Нью-Йорк Карпенко и Крутилин уволились из ставропольской фирмы "Абтроникс", в которой работали несколько лет. Якобы в связи с переходом на работу в московскую компанию. "Это, может быть, выглядит как-то, что получив задание в США, от того же ЦРУ, предположим, они просто его выполняют, а им сказали — устройтесь на работу в эту же фирму и выведайте информацию о ее деятельности. Связь в таких случаях можно держать через американских адвокатов. Кстати, это очень удобно, так что все ныне происходящее — это факт для повышенного внимания контрразведывательного департамента ФСБ", — считает Владимир Голубев.

В самой компании "Абтроникс" к визитерам с таким международным реноме отнеслись с нескрываемой осторожностью. Получив фактический отказ в трудоустройстве, двоица перешла к открытым угрозам. "Они говорили много о том, что создадут нам плохой имидж и отвадят клиентов — крупные госкорпорации, что задействуют посольство США и много чего еще", — рассказал генеральный директор "Аброникс" Тимофей Телегин.

Получив отказ, Крутилин и Карпенко начали давить на фирму через официальные органы власти. Во-первых, попытались восстановиться на работе через суд, мотивируя свой иск якобы незаконным увольнением. Хотя в компании до сих пор хранятся заявления об увольнении от 22.09.16. Во-вторых, завалили жалобами на компанию трудовую инспекцию, прокуратуру и другие инстанции, так что из-за постоянных проверок деятельность фирмы была затруднена. А видя, что все эти меры не приносят результат, перешли к откровенному вымогательству денег у генерального директора. По данному поводу компания сразу же подала заявление в полицию.

"К нашей фирме интерес может быть не случайным, так как мы выполняем серьезные контракты с предприятиями "Роскосмоса", предприятиями ВПК. Мы лицензированы Министерством обороны России и сегодня уже занимаемся совместным производством беспилотников и приступаем к работе над наноспутниками зондирования земли", — констатировал г-н Телегин.

С началом американской истории всплыли многие факты, которые заставили руководство "Абтроникс" хорошенько задуматься. Так, оказалось, что за несколько месяцев до поездки в США Крутилин с Карпенко самостоятельно вели переговоры с одним из крупнейших в США производителей электронных компонентов. В деле россиян, часть которого обнародована на сайте Минюста США, — десятки страниц переписки с будущими "поставщиками". Как следует из обнародованных судом материалов, арестованные 5 октября 2016 года в Денвере граждане России, 27-летний Алексей Крутилин и 33-летний Дмитрий Карпенко, прибыли 1 октября в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди с обратными билетами в Москву на 7 октября. Из опубликованной переписки россиян с американской компанией — продавцом электроники следует, что они оговаривали контракт на поставку электронных схем на общую сумму $151 тыс., при этом экспорт двух из трех наименований микросхем требовал получения специальной лицензии. Однако в офисе компании россиян ждали агенты спецслужб.

В переговорах россияне выступали под псевдонимами Дэвид Пауэлл и Саймон Фокс. А помогал им в организации сделки некий Алексей Барышев (Барышефф) — натурализованный американец, проживавший в Нью-Йорке. Владелец и президент компаний — дистрибуторов электроники UIP TECHNO и SPECTRA. Именно доменами и электронными адресами фирм Барышева пользовались Крутилин и Карпенко во время переговоров с поставщиками, в роли которых к тому моменту уже выступали сотрудники спецслужб. В судебных материалах приводится переписка агента с Алексеем Крутилиным. "Мы можем заработать много денег на этом контракте, — цитируются слова россиянина. — Мы уважаем вашу компанию и никогда никому не сообщим о нашем сотрудничестве, поскольку оно рискованно для нас обоих… Вы говорите, что хотите компенсацию за риск, сообщите, в каком размере?… Мы можем перечислить деньги на счета за пределами США".

Предполагалось, что в "посылку" будут входить 5 цифроаналоговых преобразователей и 400 интегральных микросхем. По утверждению американкой стороны, преобразователи используются в радарах и осциллографах специального назначения. Схема поставки микросхем, предложенная Барышевым, казалась простой, но, отправляясь в США, Крутилин и Карпенко не знали, что едут в западню, а Барышев, чьи "простые схемы" давно были известны ФБР, завербован.

Достаточно быстро россияне признали свою вину, согласившись с обвинениями в контрабанде. В суд сразу же было представлено и новое обвинительное заключение, в котором нет упоминания и о том, что "отправленная в Россию микроэлектроника включала" устройства, "часто применяемые в военном оборудовании широкого спектра, в том числе в радарах и системах наблюдения, системах наведения ракет". В результате Карпенко и Крутилин 22 мая 2017 года были депортированы в Россию.

Барышеву был предложен тот же компромисс, что впоследствии Крутилину и Капренко, — сотрудничество или сесть пожизненно. Не удивительно, что после суда (а дело Барышева было выделено в отдельное производство) он вышел на свободу через пять месяцев.

Это решение удивило многих. Годом ранее, в июле 2016 года, за аналогичное преступление к десяти годам был приговорен другой россиянин — Александр Фищенко. Он тоже признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Но, видимо, не до конца раскаялся. Кстати, у Фищенко, Карпенко и Крутилина был один и тот же адвокат — Ричард Левитт, основатель крупной юридической практики в Нью-Йорке Levitt & Kaizer. Известный и достаточно дорогой, даже по американским меркам, адвокат. Но и это еще не все. У россиян был второй адвокат — Реймонд Грейнджер, основатель и руководитель расположенной на Манхэттене авторитетной в "узких" итальянских кругах фирмы "Грейнджер и Партнеры". Гонорары этих адвокатов, не могут укладываться в те $60 тыс., которые якобы ушли у россиян на юристов.

"К этим ребятам слишком много вопросов об их пребывании в США и уровне их сговорчивости, чтобы я принимал их к себе на работу, к тому же в фирму со специфическим характером деятельности", — подчеркнул г-н Телегин. Впрочем сегодня Крутилин и Карпенко не только судятся и заваливают жалобами госорганы. Так, Алексей Крутилин в Ставрополе зарегистрировал фирму "RADAL Микроэлектроникс" (ООО "Радал", ИНН 2634101203), которая пытается заниматься тем же, что и "Аброникс". А именно — поставками микроэлектроники для промышленности, в том числе и для космической отрасли.

Последнее — пока амбиции, но все для выхода на этот рынок г-м Крутилиным делается. Видимо компания пользуется и благосклонностью американской стороны (на сайте компании указывается, что всегда в наличии микроэлектроника торговых марок США). Удивительно, но на сайте RADAL подчеркивается, что компания была основана в 2012 году и имеет богатый опыт. Только на деле, "Радал" встал на учет в налоговые органы (регистрационный орган 2651) 9 октября 2017 года.

И все это похоже на одну большую интригующую историю, оценка которой еще впереди. Как впереди еще пристальное изучение участившихся в последнее время у Алексея Крутилина контактов с одним из американских адвокатов, защищавших его в нью-йоркском суде.

Сергей Юрьев