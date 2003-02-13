Ближний Восток, далее везде: Динамит против Диснейлэнда

"Держа в руке живой и влажный шар,

клубящийся и дышащий, как пар,

лоснящийся здесь зеленью, там костью,

струящийся, как жидкий хризолит,

Он говорил, указывая тростью:

─ Пойми земли меняющийся вид…"

М. Волошин

Величественные строки эти написаны в 1918 году, когда проекты нового мирового порядка уже развернулись во-всю перед глазами публики. Конечно, многие не принимали их всерьез, продолжали жить в мире собственных фантазий и иллюзий: потребовался ХХ век с его Беломорканалом и Бухенвальдом, Дрезденом и Хиросимой, Лениным и Клинтоном, чтобы настроить даже самых сонных и благодушных на деловой лад, и сегодня "земли меняющийся вид" не вызывает у человечества иных эмоций кроме ужаса. А в Соединенных Штатах ─ которые с конца Второй мировой войны безостановочно пускали кровь по лицу Земли ─ нынче зарабатывают неплохие деньги на брошюрах вроде "Сделай сам железобетонный блиндаж с противохимической защитой".

Когда мы, жители XXI века, читаем и слушаем строки последних известий, размышляем о клубке противоречий ближневосточного или любого другого конфликта, мы сплошь и рядом оцениваем их на взгляд наших пра-пра-дедушек из позапрошлого столетия: ищем "справедливого решения", "разумной договоренности", "взаимовыгодного урегулирования"… Мне вспоминается один пожилой москвич, человек неглупый и добрый; он перебрался к дочери в штат Нью-Хэмпшир и начал понемногу знакомиться с обстановкой, с которой прежде был знаком лишь по передачам "Голоса Америки". Помню его широко открытые наивные глаза: "Ну куда же смотрит общественность?… Почему молчат газеты?… Конгресс должен во всем этом разобраться!…" Действуя по принципу "на безрыбье и рак ─ рыба", я подписал его тогда на журнал " The New American " Общества Джона Берча : месяца два он еще хлопал в изумлении глазами, а потом перестал, и разговор заводил уже только об абстрактных науках да о погоде.

А между тем наш "живой и влажный шар" непрестанно дает ценнейшие материалы для разума и сердца, те самые знамения времени, которые мы обязаны знать и различать. Просто нельзя ставить себя в положение Того, Кто держит в руках этот шар, Кто расставляет фигуры на доске, Кто пишет для нас задачи в учебнике под названием Жизнь. Хотя экзамены придется сдавать каждому в отдельности, но учебник у нас один на всех: мы должны охватить взглядом всю программу курса, и лишь затем извлекать необходимые для каждого уроки.

XXI век под знаком войны

XXI век родился под знаком войны. Ближний Восток, Косово, Чечня, Ирак ─ зоны военных действий. Почему люди воюют? Ответ генерала фон Клаузевица, что война ─ это разновидность политики, сегодня звучит еще вернее, чем 200 лет назад. Политика ─ это воля к власти, борьба за власть. Сегодня воюют не за поля и пастбища, не за проливы и заливы, даже не за нефть, воду или воздух: воюют за власть .

И динамит, и диснейлэнд ─ всего лишь символы. Насколько точно они характеризуют те силы, которые сошлись в битве за власть? Террор никогда не сходил со сцены, и лишь совсем недавно в глазах публики он приобрел исламскую обертку ─ и то неизвестно, надолго ли. Иными словами, динамит (или любой его заменитель в деле убийства людей) ─ наш старый недобрый знакомый… Но противник у динамита сравнительно новый ─ хоть он и старше художника-мультипликатора, чье имя по стечению обстоятельств он унаследовал. Гениальные умы видели, как диснейлэнд выдвигается из глубины сознания и бытия на передовые позиции задолго до нынешней битвы: из русских назовем в первую очередь Киреевского и Герцена, а затем св. Феофана Затворника и прав. Иоанна Кронштадтского.

Диснейлэнд ─ это все лживое и поддельное, несерьезное и бездумное, глупое и пошлое, что парализует сердце и разум, что оболванивает человека, превращая его в животное или механизм. В отличие от динамита, с диснейлэндом многие незнакомы (вернее, думают, что незнакомы); иные же вовсе считают его выдумкой. Чтобы убедить скептиков, приведем здесь лишь один пример, а именно рекламу. Реклама ─ апофеоз диснейлэнда. Вспомните место газет и телевидения в современном мире, кто и как платит за них, сколько стоит привилегия показать на экране пару нижнего белья с нужной этикеткой на подходящем фоне, ─ и убедитесь в реальности диснейлэнда.

Насколько можно судить, первым, кто связал эту реальность с названием известного парка развлечений, был иеромонах Серафим (Роуз). В 70-е годы прошлого века он сравнивал американский Диснейлэнд с ГУЛагом: и тот, и другой служат для уничтожения образа Божия в душе человека, и тот, и другой, стремятся к тотальной власти над нею (см., например, его лекцию "Православное мировоззрение", на IvanovoConvent . ivnet . ru ). Хотя в те годы диснеевские мультфильмы были совершенно невинными, о. Серафим видел далеко вперед: поколение спустя продукция "Диснея" изменилась настолько, что верующие протестанты (в первую очередь Ассоциация Баптистов Юга) объявили ему бойкот за богохульства, непристойности и пропаганду половых извращений.

С тех пор диснейлэнд сделал стратегический рывок: из американского он стал глобальным, поступив на службу новому мировому порядку. И это совершенно естественно: ведь вопреки распространенному заблуждению новый мировой порядок вовсе не ставит одну нацию на службу другой (чем занимался империализм): он уничтожает нации как таковые. Там, где в людях живет национальное начало ─ какой бы то ни было нации ─ новому мировому порядку не удержаться. Глобальный диснейлэнд ─ это ударная боевая сила по искоренению национального начала в борьбе за власть. Навстречу ему выходит динамит.

После взрыва Торгового Центра в Нью-Йорке толковые люди (которые еще не перевелись в США) взялись объяснять, почему народы земли, за редкими исключениями, с такой дикой силой ненавидят Америку. Вспомнили и десантников, и авиацию, и флот, и дипломатию, и ЦРУ, и более тонкие факторы ─ торговлю, финансы, биржу ─ а о самом главном забыли. Глобальный диснейленд, неудержимо прущий в глаза и уши с телеэкранов и динамиков, с рекламных щитов и журнальных полос, с сигаретных оберток и конфетных бумажек, на работе, на улице, в школе и дома ─ не слишком-то благоприятная среда для положительных эмоций. При этом все доводы, что-де "американские компьютеры ─ лучшие в мире", или "не нравится ─ не смотри и не слушай" бьют мимо цели: ненависть растет не из доводов разума, а из боли сердца.

В городе Назарете мне запомнился интересный разговор. Кто-то спросил заезжего американца, не скучает ли он по дому при виде закусочной "МакДоналдс": есть такая закусочная и в Назарете. " No homesick , ─ отозвался тот, ─ just plain sick " (игра слов: "домой меня не тянет, меня тянет блевать"). И здоровое это чувство не имеет ничего общего с качеством или ассортиментом разблюдовки: оно порождается самой идеей "МакДоналдса" и тому подобных учреждений . Никто не заставляет людей нести свои шекели, динары, драхмы и рубли в стандартно-диснеевский общепит, метастазирующей по всему лицу Земли, ─ и все-таки несут. По своей собственной воле. Диснейлэнд утверждает власть над волей человека.

Что ж тут удивительного, если среди тех, чья воля бунтует против диснейлэнда, вербует себе бойцов динамит. При этом уже неважно, кого и где убивать: русских в Чечне, сербов в Косове, евреев в Тель-Авиве или американцев где придется. Динамитный заряд взорван в груди: там, где было сердце человека ─ араба, афганца, албанца, чечена, ─ сегодня нет ничего, кроме зла.

Нас хотят уничтожить

Чем же для нас оборачивается эта война? Кто из двух противников лучше? Ответить придется знакомым штампом: оба хуже. Оба настолько плохи, что не вызывает сомнений их общее подчинение непосредственно сатане. И в своей войне они наносят нам удары с обеих сторон, стремясь уничтожить нас.

Нам глубоко мерзок диснейлэнд; мы говорим об этом ─ и нас изображают пособниками убийц. Хуже того: среди нас находятся недоумки, которые завидуют их достижениям на Св. Земле… Мы преследуем террористов ─ и нас представляют послушными рабами нового мирового порядка, а диснейлэнд под шумок пожирает нас изнутри. Динамит клянется стереть в порошок христианскую цивилизацию как "империю дьявола", а диснейлэнд между тем внушает нашим детям, что-де корень зла ─ в "фанатизме дикарей, которые с радостью идут на смерть".

Вывод отсюда крайне прост: легкой жизни впереди не предвидится. Но если по апостольскому слову мы будем держать, что имеем ─ то есть сохраним святую веру и русскую нацию ─ то сможем устоять, не свалившись в пасть ни тому, ни другому врагу.

И все же человеческая любознательность требует более конкретного прогноза. Разумеется, будущее в руке Божией, но обстановка позволяет нащупать достаточно правдоподобный сценарий грядущих событий ─ прежде всего с той целью, чтобы лучше понять настоящее.

По самой природе вещей диснейлэнду с динамитом не справиться ─ сколько "МакДоналдсов" ни открывай, сколько войск ни посылай, сколько долларов ни печатай. С другой стороны, природа у них общая и хозяин общий. Следовательно, можно ожидать, что они вскорости найдут общий язык: договорятся, объединятся и атакуют нас с удесятеренной энергией.

Утверждают, что невозможно договориться с динамитом, особенно в его современном исламском обличии. При этом, однако, забывают, что диснейлэнд распространился куда глубже закусочных и рекламы нижнего белья; словно древесная гниль, он источил самую сердцевину сознания западного мира ─ понятия Бога, истины и верности. Так что мусульманам предстоит вести диалог с далеко не традиционным оппонентом.

Современное мировоззрение экуменизма строится именно на такой базе "нетрадиционного" мышления ─ расплывчатого, двусмысленного, безответственного. Уже сегодня религиозные деятели некогда-христианских конфессий и реформированных синагог требуют "забыть о древних богословских спорах, поскольку христианство, иудаизм и ислам ─ это по существу одно и то же".

Рассмотрим для примера краткое исповедание мусульманской веры: "Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк Его". Если даже по поводу первого тезиса есть о чем подумать ─ допустимо ли отождествлять Аллаха с истинным Богом, ─ то вторую часть понять гораздо легче, и любой сознательный христианин или еврей без колебаний ее отвергнет… Но не торопитесь! Вспомните, как Президент США г-н Клинтон, генералиссимус от диснейленда, во время допроса по делу о злоупотреблении властью в сексуальных целях мастерски уточнял семантику глагола "быть"; того и гляди, какой-нибудь прогрессивный теолог сообщит всему миру ex cathedra, что Магомет, может быть , и в самом деле пророк Всевышнего.

Лиха беда начало. Сперва полетят ехидные шпильки простецов-репортеров, потом ─ глубокомысленные комментарии архитекторов общественного мнения, потом ─ резолюции экуменических ассамблей. А затем какой-нибудь ребе пост-пенсионного возраста, коего портретами обильно украшены фонарные столбы Бней-Брака и Бруклина, вдруг получит новое откровение свыше: воистину, "ради сохранения еврейских жизней", можно числить Магомета во пророках.

Останется лишь донести до мусульманских масс славную весть о победе над неверными, которые склонили выю перед Пророком (что будет, строго говоря, правдой). После чего динамит с терактов переключится на праздничные фейерверки, диснейлэнд торжественно прикроет рекламу ветчины и пива, такие мелочи, как административные границы и контроль над нефтяными месторождениями утрясут в рабочем порядке, а мировое сообщество обратит все силы против тех, кто почему-либо откажется склонить свою непокорную выю.

" Тогда предадят вы в скорби и убиют вы; и будете ненавидимы всеми языки имени Моего ради… Претерпевый же до конца, той спасется".

Иеродиакон Макарий

Февраль, 2003

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