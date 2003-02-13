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Андрей Михайлов

Ближний Восток, далее везде: Динамит против Диснейлэнда

Происшествия » Глобальные » Ирак в огне

"Держа в руке живой и влажный шар,
клубящийся и дышащий, как пар,
лоснящийся здесь зеленью, там костью,
струящийся, как жидкий хризолит,
Он говорил, указывая тростью:
─ Пойми земли меняющийся вид…"
М. Волошин

Ближний Восток, далее везде: Динамит против Диснейлэнда

 

Величественные строки эти написаны в 1918 году, когда проекты нового мирового порядка уже развернулись во-всю перед глазами публики. Конечно, многие не принимали их всерьез, продолжали жить в мире собственных фантазий и иллюзий: потребовался ХХ век с его Беломорканалом и Бухенвальдом, Дрезденом и Хиросимой, Лениным и Клинтоном, чтобы настроить даже самых сонных и благодушных на деловой лад, и сегодня "земли меняющийся вид" не вызывает у человечества иных эмоций кроме ужаса. А в Соединенных Штатах которые с конца Второй мировой войны безостановочно пускали кровь по лицу Земли нынче зарабатывают неплохие деньги на брошюрах вроде "Сделай сам железобетонный блиндаж с противохимической защитой".

 

Когда мы, жители XXI века, читаем и слушаем строки последних известий, размышляем о клубке противоречий ближневосточного или любого другого конфликта, мы сплошь и рядом оцениваем их на взгляд наших пра-пра-дедушек из позапрошлого столетия: ищем "справедливого решения", "разумной договоренности", "взаимовыгодного урегулирования"… Мне вспоминается один пожилой москвич, человек неглупый и добрый; он перебрался к дочери в штат Нью-Хэмпшир и начал понемногу знакомиться с обстановкой, с которой прежде был знаком лишь по передачам "Голоса Америки". Помню его широко открытые наивные глаза: "Ну куда же смотрит общественность?… Почему молчат газеты?… Конгресс должен во всем этом разобраться!…" Действуя по принципу "на безрыбье и рак рыба", я подписал его тогда на журнал " The New American " Общества Джона Берча : месяца два он еще хлопал в изумлении глазами, а потом перестал, и разговор заводил уже только об абстрактных науках да о погоде.

 

А между тем наш "живой и влажный шар" непрестанно дает ценнейшие материалы для разума и сердца, те самые знамения времени, которые мы обязаны знать и различать. Просто нельзя ставить себя в положение Того, Кто держит в руках этот шар, Кто расставляет фигуры на доске, Кто пишет для нас задачи в учебнике под названием Жизнь. Хотя экзамены придется сдавать каждому в отдельности, но учебник у нас один на всех: мы должны охватить взглядом всю программу курса, и лишь затем извлекать необходимые для каждого уроки.

 

XXI век под знаком войны

XXI век родился под знаком войны. Ближний Восток, Косово, Чечня, Ирак зоны военных действий. Почему люди воюют? Ответ генерала фон Клаузевица, что война это разновидность политики, сегодня звучит еще вернее, чем 200 лет назад. Политика это воля к власти, борьба за власть. Сегодня воюют не за поля и пастбища, не за проливы и заливы, даже не за нефть, воду или воздух: воюют за власть .

 

И динамит, и диснейлэнд всего лишь символы. Насколько точно они характеризуют те силы, которые сошлись в битве за власть? Террор никогда не сходил со сцены, и лишь совсем недавно в глазах публики он приобрел исламскую обертку и то неизвестно, надолго ли. Иными словами, динамит (или любой его заменитель в деле убийства людей) наш старый недобрый знакомый… Но противник у динамита сравнительно новый хоть он и старше художника-мультипликатора, чье имя по стечению обстоятельств он унаследовал. Гениальные умы видели, как диснейлэнд выдвигается из глубины сознания и бытия на передовые позиции задолго до нынешней битвы: из русских назовем в первую очередь Киреевского и Герцена, а затем св. Феофана Затворника и прав. Иоанна Кронштадтского.

 

Диснейлэнд это все лживое и поддельное, несерьезное и бездумное, глупое и пошлое, что парализует сердце и разум, что оболванивает человека, превращая его в животное или механизм. В отличие от динамита, с диснейлэндом многие незнакомы (вернее, думают, что незнакомы); иные же вовсе считают его выдумкой. Чтобы убедить скептиков, приведем здесь лишь один пример, а именно рекламу. Реклама апофеоз диснейлэнда. Вспомните место газет и телевидения в современном мире, кто и как платит за них, сколько стоит привилегия показать на экране пару нижнего белья с нужной этикеткой на подходящем фоне, и убедитесь в реальности диснейлэнда.

 

Насколько можно судить, первым, кто связал эту реальность с названием известного парка развлечений, был иеромонах Серафим (Роуз). В 70-е годы прошлого века он сравнивал американский Диснейлэнд с ГУЛагом: и тот, и другой служат для уничтожения образа Божия в душе человека, и тот, и другой, стремятся к тотальной власти над нею (см., например, его лекцию "Православное мировоззрение", на IvanovoConvent . ivnet . ru ). Хотя в те годы диснеевские мультфильмы были совершенно невинными, о. Серафим видел далеко вперед: поколение спустя продукция "Диснея" изменилась настолько, что верующие протестанты (в первую очередь Ассоциация Баптистов Юга) объявили ему бойкот за богохульства, непристойности и пропаганду половых извращений.

 

С тех пор диснейлэнд сделал стратегический рывок: из американского он стал глобальным, поступив на службу новому мировому порядку. И это совершенно естественно: ведь вопреки распространенному заблуждению новый мировой порядок вовсе не ставит одну нацию на службу другой (чем занимался империализм): он уничтожает нации как таковые. Там, где в людях живет национальное начало какой бы то ни было нации новому мировому порядку не удержаться. Глобальный диснейлэнд это ударная боевая сила по искоренению национального начала в борьбе за власть. Навстречу ему выходит динамит.

 

После взрыва Торгового Центра в Нью-Йорке толковые люди (которые еще не перевелись в США) взялись объяснять, почему народы земли, за редкими исключениями, с такой дикой силой ненавидят Америку. Вспомнили и десантников, и авиацию, и флот, и дипломатию, и ЦРУ, и более тонкие факторы торговлю, финансы, биржу а о самом главном забыли. Глобальный диснейленд, неудержимо прущий в глаза и уши с телеэкранов и динамиков, с рекламных щитов и журнальных полос, с сигаретных оберток и конфетных бумажек, на работе, на улице, в школе и дома не слишком-то благоприятная среда для положительных эмоций. При этом все доводы, что-де "американские компьютеры лучшие в мире", или "не нравится не смотри и не слушай" бьют мимо цели: ненависть растет не из доводов разума, а из боли сердца.

 

В городе Назарете мне запомнился интересный разговор. Кто-то спросил заезжего американца, не скучает ли он по дому при виде закусочной "МакДоналдс": есть такая закусочная и в Назарете. " No homesick , отозвался тот, just plain sick " (игра слов: "домой меня не тянет, меня тянет блевать"). И здоровое это чувство не имеет ничего общего с качеством или ассортиментом разблюдовки: оно порождается самой идеей "МакДоналдса" и тому подобных учреждений . Никто не заставляет людей нести свои шекели, динары, драхмы и рубли в стандартно-диснеевский общепит, метастазирующей по всему лицу Земли, и все-таки несут. По своей собственной воле. Диснейлэнд утверждает власть над волей человека.

 

Что ж тут удивительного, если среди тех, чья воля бунтует против диснейлэнда, вербует себе бойцов динамит. При этом уже неважно, кого и где убивать: русских в Чечне, сербов в Косове, евреев в Тель-Авиве или американцев где придется. Динамитный заряд взорван в груди: там, где было сердце человека араба, афганца, албанца, чечена, сегодня нет ничего, кроме зла.

 

Нас хотят уничтожить

Чем же для нас оборачивается эта война? Кто из двух противников лучше? Ответить придется знакомым штампом: оба хуже. Оба настолько плохи, что не вызывает сомнений их общее подчинение непосредственно сатане. И в своей войне они наносят нам удары с обеих сторон, стремясь уничтожить нас.

 

Нам глубоко мерзок диснейлэнд; мы говорим об этом и нас изображают пособниками убийц. Хуже того: среди нас находятся недоумки, которые завидуют их достижениям на Св. Земле… Мы преследуем террористов и нас представляют послушными рабами нового мирового порядка, а диснейлэнд под шумок пожирает нас изнутри. Динамит клянется стереть в порошок христианскую цивилизацию как "империю дьявола", а диснейлэнд между тем внушает нашим детям, что-де корень зла в "фанатизме дикарей, которые с радостью идут на смерть".

 

Вывод отсюда крайне прост: легкой жизни впереди не предвидится. Но если по апостольскому слову мы будем держать, что имеем то есть сохраним святую веру и русскую нацию то сможем устоять, не свалившись в пасть ни тому, ни другому врагу.

 

И все же человеческая любознательность требует более конкретного прогноза. Разумеется, будущее в руке Божией, но обстановка позволяет нащупать достаточно правдоподобный сценарий грядущих событий прежде всего с той целью, чтобы лучше понять настоящее.

 

По самой природе вещей диснейлэнду с динамитом не справиться сколько "МакДоналдсов" ни открывай, сколько войск ни посылай, сколько долларов ни печатай. С другой стороны, природа у них общая и хозяин общий. Следовательно, можно ожидать, что они вскорости найдут общий язык: договорятся, объединятся и атакуют нас с удесятеренной энергией.

 

Утверждают, что невозможно договориться с динамитом, особенно в его современном исламском обличии. При этом, однако, забывают, что диснейлэнд распространился куда глубже закусочных и рекламы нижнего белья; словно древесная гниль, он источил самую сердцевину сознания западного мира понятия Бога, истины и верности. Так что мусульманам предстоит вести диалог с далеко не традиционным оппонентом.

 

Современное мировоззрение экуменизма строится именно на такой базе "нетрадиционного" мышления расплывчатого, двусмысленного, безответственного. Уже сегодня религиозные деятели некогда-христианских конфессий и реформированных синагог требуют "забыть о древних богословских спорах, поскольку христианство, иудаизм и ислам это по существу одно и то же".

 

Рассмотрим для примера краткое исповедание мусульманской веры: "Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк Его". Если даже по поводу первого тезиса есть о чем подумать допустимо ли отождествлять Аллаха с истинным Богом, то вторую часть понять гораздо легче, и любой сознательный христианин или еврей без колебаний ее отвергнет… Но не торопитесь! Вспомните, как Президент США г-н Клинтон, генералиссимус от диснейленда, во время допроса по делу о злоупотреблении властью в сексуальных целях мастерски уточнял семантику глагола "быть"; того и гляди, какой-нибудь прогрессивный теолог сообщит всему миру ex cathedra, что Магомет, может быть , и в самом деле пророк Всевышнего.

 

Лиха беда начало. Сперва полетят ехидные шпильки простецов-репортеров, потом глубокомысленные комментарии архитекторов общественного мнения, потом резолюции экуменических ассамблей. А затем какой-нибудь ребе пост-пенсионного возраста, коего портретами обильно украшены фонарные столбы Бней-Брака и Бруклина, вдруг получит новое откровение свыше: воистину, "ради сохранения еврейских жизней", можно числить Магомета во пророках.

 

Останется лишь донести до мусульманских масс славную весть о победе над неверными, которые склонили выю перед Пророком (что будет, строго говоря, правдой). После чего динамит с терактов переключится на праздничные фейерверки, диснейлэнд торжественно прикроет рекламу ветчины и пива, такие мелочи, как административные границы и контроль над нефтяными месторождениями утрясут в рабочем порядке, а мировое сообщество обратит все силы против тех, кто почему-либо откажется склонить свою непокорную выю.

 

" Тогда предадят вы в скорби и убиют вы; и будете ненавидимы всеми языки имени Моего ради… Претерпевый же до конца, той спасется".

Иеродиакон Макарий
Февраль, 2003

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Автор Андрей Михайлов
Андрей Михайлов — офицер, журналист, собственный корреспондент Правды.Ру в Северо-Западном федеральном округе
Темы чечня ближний восток
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