Маска героя сорвана беспощадно: футболист Секач после расправы удерживал в плену дочь хозяйки квартиры

Дело футболиста Даниила Секача, обвиняемого в жестоком убийстве московской предпринимательницы, обросло новыми, еще более мрачными подробностями. Столичный Следственный комитет официально добавил в досье 20-летнего игрока "Урала-2" статью о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Эта новость окончательно разрушает версию о "случайной жертве обстоятельств", которую пытался продвинуть задержанный.

Кошмар в Строгине: что скрывали стены квартиры

Следствие реконструировало события той ночи, и картина напоминает критический износ человеческой морали. После того как Секач забил хозяйку квартиры до смерти, он не сбежал. Он оставался в помещении до следующего дня, удерживая 16-летнюю дочь погибшей. Это не просто системный сбой в поведении молодого спортсмена, а хладнокровная реализация преступного плана под диктовку кураторов.

"Следователями был проведен тщательный анализ действий обвиняемого. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ", — объяснили в Столичном СК.

Защита Секача ранее строилась на том, что парень сам стал жертвой мошенников, полагая, что участвует в "операции спецслужб". Однако новые обвинения превращают этот довод в глиняные ноги — невозможно оправдать сексуальное насилие над подростком выполнением "государственного задания". Это короткое замыкание в любой логике защиты, которое вряд ли примет суд.

Болгарка и ювелирные амбиции: роль соучастницы

В деле появилась вторая фигурантка — 22-летняя москвичка, работавшая курьером у телефонных аферистов. Пока Секач находился внутри, она выполняла функции снабжения. Девушка купила болгарку и доставила ее в квартиру, чтобы убийца смог вскрыть сейф. Ее поймали, когда она подбирала выброшенные из окна ценности — ювелирную огранку дефекта собственной совести она оценить не успела.

"Задержанная по поручению организаторов подготовила инструмент для вскрытия сейфа и подобрала похищенное под окнами", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Интересен социальный портрет соучастницы: скромная кладовщица, мечтавшая стать ювелиром. Вместо работы с благородными металлами она выбрала грязное белье криминальных схем. Теперь вместо подиумов и выставок ее ждут судебные заседания по статье "Разбой". Мошенники использовали ее инфантильность и желание быстрых денег, оставив в итоге у разбитого корыта перед лицом правосудия.

"Такие случаи показывают, как легко молодежь попадает под вирусную нагрузку деструктивных идей из мессенджеров", — подчеркнула психолог Людмила Полянова.

Фигурант Статьи обвинения (УК РФ) Даниил Секач Убийство, Разбой, Насильственные действия сексуального характера Девушка-курьер Разбой (группой лиц по предварительному сговору)

Ответы на популярные вопросы о деле Секача

Почему Секач не ушел сразу после убийства?

По данным следствия, он находился на постоянной связи с организаторами из Украины. Они давали ему инструкции по вскрытию сейфа и удерживанию свидетеля (дочери погибшей), пока соучастница не заберет награбленное под окнами.

Какое наказание грозит футболисту?

С учетом совокупности статей, включая убийство и сексуальное насилие над несовершеннолетней в составе организованной группы, Секачу может грозить пожизненное заключение.

Читайте также