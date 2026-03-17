Миллиарды на дне шприца: десятки квартир и земельных участков всплыли в деле главы минздрава Кубани

Задержание главы минздрава Кубани Евгения Филиппова — это не просто рядовой коррупционный эпизод. Это классический пример того, когда несущие конструкции ведомства прогнили под тяжестью аппетитов руководства. Силовики из ФСБ обнаружили у чиновника и его близких активы на миллиард рублей. 57 объектов недвижимости — от квартир в Краснодаре до апартаментов на "Сириусе". Это уже не медицина, это империя риелторов на стероидах госбюджета.

Миллиардная империя на южных берегах

Следователи препарируют быт министра с точностью мастера маникюра, удаляя слой за слоем глянцевую оболочку "эффективного управленца". Список имущества впечатляет: 21 квартира, 11 нежилых помещений, девять земельных участков и даже четыре гаража. Филиппов руководил министерством с 2013 года — за это время можно было построить не одну больницу, но ресурсы ушли на ювелирную огранку личного благосостояния. Теперь чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"Такой объем активов невозможно спрятать в тумбочке — это системный сбой контроля. Мы видим, как чиновничья 'немогучка' в развитии отрасли компенсируется гиперактивностью в накоплении личных квадратных метров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Обыски прошли синхронно дома и на рабочем месте. Пока министерство хранит гробовое молчание, силовики изучают связи аффилированных лиц. Юг России — Краснодар, Геленджик, Красная Поляна — стал для семьи Филиппова личной монополией. Подобная жадность часто приводит к разбитому корыту, когда многолетняя карьера обнуляется одним утренним визитом оперативников.

Схемы и диагнозы: как лечили кошельки

Кубанское дело — лишь верхушка айсберга. В Нижнем Новгороде главврач больницы №33 вместе с дочерью превратили государственные операционные в частный печатный станок. Пациенты платили деньги в семейную клинику, а операции проводились за счет бюджета. Это не просто мошенничество, это паразитирование на теле государственной медицины, которое доводит систему до предынфарктного состояния.

Регион Суть претензий силовиков Краснодарский край Имущество на 1 млрд руб., 57 объектов недвижимости. Нижний Новгород Использование госбольниц для платных частных операций. Псковская область Выплаты от иностранных фармгигантов (Pfizer, AstraZeneca).

"Корпоративное право в подобных структурах часто подменяется правом сильного, где главврач — это удельный князь. Остановка таких конвейеров требует не косметического ремонта, а полной переборки фундамента", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

В Пскове история еще интереснее — там главврач областной инфекционки Анастасия Повторейко получала "бонусы" от западных фармкомпаний. Суммы кажутся скромными на фоне кубанских миллиардов, но сам факт сотрудничества с Pfizer и AstraZeneca при доступе к гостайне выглядит как прямой вызов. Система здравоохранения сегодня напоминает старую коммуналку, где соседи улыбаются в лицо, а сами тайком сливают общие ресурсы в личный бак.

"Когда чиновник такого ранга попадается на мошенничестве, это всегда бьет по доверию. Люди видят не помощь, а коррупционный аттракцион, где за их налоги строятся чужие апартаменты", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы о коррупции в медицине

Что будет с имуществом министра?

В случае доказательства вины по ч. 4 ст. 159 УК РФ, имущество, приобретенное на нетрудовые доходы, подлежит конфискации в доход государства. Это поможет частично закрыть дыры в региональном бюджете.

Почему задержания начались именно сейчас?

Идет системная чистка управленческого аппарата. Силовики начали выявлять связи, которые десятилетиями считались неприкасаемыми. Это реакция на запредельную наглость в распределении госсредств.

Читайте также