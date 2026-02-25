Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Студент погиб в автомоoиле, пытаясь зарядить мобильный телефон во время сильного снегопада

Происшествия

Зимняя стихия часто воспринимается как декорация к уютным вечерам, однако для 21-летнего студента Джозефа Бутроса она превратилась в невидимую ловушку. Трагедия, произошедшая в американском Ньюпорте, обнажила критическую уязвимость человека перед лицом физических процессов, которые мы привыкли игнорировать в повседневной жизни. Молодой человек, изучавший в университете тонкости работы следствия, сам стал жертвой рокового стечения обстоятельств.

Машины в снегу
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Машины в снегу

Остановка на парковке во время исторической снежной бури казалась рациональным решением: переждать непогоду в тепле заведенного автомобиля. Однако биохимия процесса горения в замкнутом пространстве не оставила шансов. Когда выхлопная труба блокируется снегом или льдом, продукты сгорания топлива не уходят в атмосферу, а начинают просачиваться в салон через технологические отверстия и систему вентиляции.

Эта история — не просто несчастный случай, а суровое напоминание о том, как важно понимать работу техники в экстремальных условиях. Даже современные системы безопасности не способны защитить водителя, если нарушен базовый принцип отвода газов. Пока аварийно-спасательные службы отрабатывают сценарии техногенных катастроф, обычная снежная пробка в глушителе остается одной из самых коварных угроз для автомобилистов.

Почему заведенная машина превратилась в камеру

Когда автомобиль Джозефа оказался изолирован на парковке, снег начал стремительно накрывать корпус транспортного средства. В попытке согреться и подзарядить телефон, студент оставил двигатель включенным. В условиях сильной метели выхлопная труба была заблокирована ледяной коркой и плотным слоем осадков. Это создало эффект обратной тяги, при котором угарный газ начал заполнять салон.

Подобные инциденты напоминают нам, что даже в самых спокойных городах опасность может прийти не от людей, а от несоблюдения правил эксплуатации техники. В отличие от ситуаций, где водители без прав провоцируют аварии на дорогах, здесь враг был невидим и неощутим. Смертельный порог концентрации газа в небольшом объеме автомобиля достигается за считанные минуты.

"Главная опасность заключается в том, что современный автомобиль кажется нам абсолютно герметичной крепостью. На деле же при заблокированном выхлопе газ находит пути внутрь через уплотнители и систему кондиционирования. Любая остановка в снегу требует проверки чистоты трубы каждые 15–20 минут", — в беседе с Pravda.Ru объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Как коварный газ лишает шанса на спасение

Оксид углерода (CO) не имеет ни запаха, ни цвета, что делает его идеальным «тихим убийцей». Попадая в кровь через легкие, он связывается с гемоглобином в 200–300 раз быстрее, чем кислород. Образуется карбоксигемоглобин, который блокирует доставку жизненно важного O2 к тканям и мозгу. Человек просто засыпает, не чувствуя удушья, так как рецепторы углекислого газа не реагируют на избыток CO.

Процесс отравления происходит незаметно, особенно если человек уже утомлен долгой дорогой или борьбой со стихией. Исследования показывают, что концентрация газа растет экспоненциально, если машина «захоронена» под снегом. Это не похоже на открытую угрозу, такую как подростковая агрессия, где можно заметить признаки беды заранее. Здесь физика работает против жизни в полной тишине.

Начальные этапы отравления Последствия для организма
Легкая степень Головная боль, сонливость, легкая дезориентация.
Средняя степень Тошнота, мышечная слабость, невозможность открыть дверь.
Тяжелая степень Потеря сознания, глубокая гипоксия, летальный исход.

Важно понимать, что даже крепкое здоровье и атлетическое телосложение, коим обладал игрок в американский футбол Джозеф Бутрос, не обеспечивают иммунитета к гипоксии. Когда клетки мозга перестают получать питание, реакция замедляется, и человек теряет способность к рациональному действию, даже если понимает, что что-то идет не так.

Как не повторить трагическую ошибку

Для предотвращения подобных инцидентов эксперты по безопасности дорожного движения рекомендуют всегда возить с собой лопату и фонарь. Если вы вынуждены ждать помощи в заведенном автомобиле во время снегопада, необходимо выйти и лично убедиться, что пространство вокруг выхлопной системы чистое. Снег не должен перекрывать поток газов, уходящих из двигателя.

Также рекомендуется приоткрывать окно на пару сантиметров для притока свежего воздуха, несмотря на холод. Это создаст минимальную вентиляцию. В криминалистике часто встречаются случаи, когда неочевидные детали ведут к трагедии. Даже если вы не подозреваемый в СК РФ, а обычный студент, знание закона физики может спасти жизнь.

"Основная ошибка — это уверенность, что вы почувствуете запах газа. Угарный газ ничем не пахнет. Если вы застряли в снегу, двигатель лучше использовать короткими всплесками только для прогрева салона, после чего сразу его выключать", — подметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Наследие Джозефа Бутроса и реакция общества

Гибель молодого человека, который готовился защищать правопорядок, вызвала широкий резонанс в Род-Айленде. Университет Сальве Регина потерял одного из самых ярких студентов. Его смерть стала катализатором для новых образовательных программ по безопасности в экстремальных зимних условиях. Общество осознало, что знание основ выживания так же важно, как и понимание расследования коррупции или других правовых аспектов.

Семья и друзья вспоминают Джозефа как человека с «заразительной улыбкой», который всегда был готов прийти на помощь. Иронично и горько, что будущий криминалист погиб из-за невидимой улики, которую невозможно было заметить без специальных приборов. Теперь его история служит предупреждением для миллионов людей по всему миру: стихия не прощает беспечности.

"В ситуациях со снежным пленом важно не поддаваться панике и экономить ресурс. Используйте теплые вещи, а машину заводите только при крайней необходимости, предварительно очистив периметр", — рассказал специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в машине зимой

Можно ли использовать портативный датчик угарного газа в машине?

Да, это отличная идея. Существуют автономные датчики на батарейках, которые подадут громкий сигнал при повышении концентрации CO. Это может спасти жизнь в ситуации, аналогичной трагедии в Род-Айленде.

Сколько времени нужно, чтобы отравиться в заваленной снегом машине?

Все зависит от объема салона и герметичности. При полной блокировке выхлопа критическая концентрация может наступить в течение 10–15 минут. Человек теряет сознание раньше, чем успевает осознать опасность.

Поможет ли включенная рециркуляция воздуха в салоне?

Нет, рециркуляция лишь гоняет один и тот же воздух внутри. Если газ уже попал в салон, она не поможет его удалить. Напротив, для безопасности необходим приток внешнего воздуха (забор снаружи), но только при условии чистого выхлопа.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
