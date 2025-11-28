Трагедия в Тай По: почему спуск по лестницам превратился в смертельный капкан

Когда в среду, около 15:00 по местному времени, первые клубы дыма поднялись над многоэтажным жилым комплексом в Тай По, никто ещё не представлял масштаба надвигающейся трагедии. Пламя, вспыхнувшее в одном из зданий, быстро перекинулось на соседние — и уже через считанные минуты весь комплекс высотой 31 этаж превратился в
гигантский факел.
На данный момент подтверждено: не менее 44 погибших, более 270 пропавших без вести, десятки — в критическом состоянии.
По словам пожарных, ситуация развивалась "быстрее, чем в большинстве известных им пожаров в высотках".
Официальная причина пожара пока не названа. Но есть факты:
Полиция уже арестовала трёх руководителей строительной компании по подозрению в непредумышленном убийстве. Следователи не исключают нескольких возможных сценариев: от нарушения правил сварочных работ до короткого замыкания на лесах.
"Бамбук — уникальный материал, но в условиях высотного строительства он ведёт себя как пороховой фитиль. Бамбук — сухой, полый, с продольными воздушными каналами, — свидетельствует пожарный инженер из Гонконгского политехнического университета Хо Винчанг. — При температуре свыше 200°C он вспыхивает мгновенно, а пластиковая сетка действует как ускоритель пламени".
Бамбуковые леса — часть традиционной строительной культуры Гонконга. Они лёгкие, дешёвые, удобные в монтаже, позволяют за считанные дни "обернуть" целую башню. Но их главный минус — пожароопасность.
Видео, сделанные очевидцами, показывают: огонь двигался вверх по фасаду как по вертикальному туннелю, не встречая преград. Лестничные клетки внутри зданий задымились в течение минут.
Пожар в Тай По наглядно продемонстрировал, что эвакуация из высотного здания — это не просто бегство вниз по лестнице. Это сложная, иногда смертельная система взаимодействия людей, архитектуры и паники.
Исследователь поведенческой эвакуации (университет Цинхуа) Марио Лин заключает: "Люди почти никогда не покидают здание сразу после сигнала тревоги. Они ищут подтверждение. Это нормальная психологическая реакция, но она смертельна при быстром распространении огня".
Что замедлило эвакуацию:
Параллель с 9 ноября, когда рухнули башни Всемирного торгового центра, вновь всплыла в отчётах пожарных — спуск медленнее, чем ожидалось, даже среди физически крепких людей.
Исследования десятков трагедий сходятся в одном: первая реакция людей — не бегство, а пауза.
Специалист по критическому поведению из Лондонской школы экономики Дженнифер Роуз утверждает: "Люди звонят близким, ищут документы, закрывают окна, обсуждают ситуацию.
Это называется "поиск смысла". Он сокращает время на спасение".
Это подтверждают данные, полученные после гибели нью-йоркского Всемирного торгового центра: чем больше неясных сигналов (дым, шум, тряска), тем дольше человек анализирует ситуацию.
В Тай По жильцы видели дым, но не понимали масштаба — многие думали, что пожар ограничен лесами и не затронет квартиры.
Высотки Тай По строились в начале 1980-х, когда концепция этажей-убежищ и эвакуационных лифтов практически не применялась.
В итоге жильцам оставался единственный путь — лестничная клетка, где быстро образовались "песочные часы". Потоки с разных этажей сливались в один узкий спуск, а мужчины, женщины, дети и пожилые двигались с разной скоростью.
Инженер по высотным конструкциям из Сингапура Стэнли Чан констатирует: "Высотки 30+ этажей, где единственный путь эвакуации — лестница, по современным меркам считаются опасными. Полный спуск может занять более 40 минут. При быстром распространении огня это неприемлемо".
Зачем Гонконгу бамбук?
Но пожар в Тай По поставил вопрос ребром: должны ли традиции стоить человеческих жизней?
В марте 2025 года Бюро развития Гонконга приняло ключевое решение: все государственные проекты обязаны использовать минимум 50% металлических лесов.
Однако частный сектор по-прежнему может применять бамбук. Это означает, что тысячи зданий остаются потенциально уязвимыми.
Пожар в Тай По — это не единичная трагедия. Это демонстрация слабых мест в системе:
Алекс Ким, международный консультант по пожарной безопасности: "Современные города должны понимать: высотка — не просто дом, а система рисков. Эвакуация должна проектироваться так же тщательно, как конструкция здания. Если этого не делать — трагедии повторяются".
Следствие рассматривает четыре ключевые версии:
Но даже когда будет объявлена официальная причина, одно останется неизменным: гибель людей стала возможной из-за системных ошибок — архитектурных, организационных и культурных.
Гонконг построил город, который растёт вверх. Теперь ему требуется город, который знает, как безопасно спускаться вниз.
