Трагедия в Тай По: почему спуск по лестницам превратился в смертельный капкан

Когда в среду, около 15:00 по местному времени, первые клубы дыма поднялись над многоэтажным жилым комплексом в Тай По, никто ещё не представлял масштаба надвигающейся трагедии. Пламя, вспыхнувшее в одном из зданий, быстро перекинулось на соседние — и уже через считанные минуты весь комплекс высотой 31 этаж превратился в

гигантский факел.

Фото: commons.wikimedia.org by Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовым коммуникациям 1-го класса Джеймсом Э. Фоэлом is licensed under Знак общественного достояния 1.0 Universal пожар

На данный момент подтверждено: не менее 44 погибших, более 270 пропавших без вести, десятки — в критическом состоянии.

По словам пожарных, ситуация развивалась "быстрее, чем в большинстве известных им пожаров в высотках".

Точка возгорания — "неизвестно"

Официальная причина пожара пока не названа. Но есть факты:

работы по реконструкции велись одновременно в нескольких зданиях;

фасады были полностью обтянуты строительными лесами из бамбука;

леса закрывала пластиковая защитная сетка зелёного цвета — материал высокогорючий;

сильный ветер создавал эффект "воздушного потока", который разгонял пламя по фасадам.

Полиция уже арестовала трёх руководителей строительной компании по подозрению в непредумышленном убийстве. Следователи не исключают нескольких возможных сценариев: от нарушения правил сварочных работ до короткого замыкания на лесах.

"Исполинский фитиль — из бамбука"

"Бамбук — уникальный материал, но в условиях высотного строительства он ведёт себя как пороховой фитиль. Бамбук — сухой, полый, с продольными воздушными каналами, — свидетельствует пожарный инженер из Гонконгского политехнического университета Хо Винчанг. — При температуре свыше 200°C он вспыхивает мгновенно, а пластиковая сетка действует как ускоритель пламени".

Бамбуковые леса — часть традиционной строительной культуры Гонконга. Они лёгкие, дешёвые, удобные в монтаже, позволяют за считанные дни "обернуть" целую башню. Но их главный минус — пожароопасность.

Видео, сделанные очевидцами, показывают: огонь двигался вверх по фасаду как по вертикальному туннелю, не встречая преград. Лестничные клетки внутри зданий задымились в течение минут.

Эвакуация, которая превратилась в ловушку

Пожар в Тай По наглядно продемонстрировал, что эвакуация из высотного здания — это не просто бегство вниз по лестнице. Это сложная, иногда смертельная система взаимодействия людей, архитектуры и паники.

Исследователь поведенческой эвакуации (университет Цинхуа) Марио Лин заключает: "Люди почти никогда не покидают здание сразу после сигнала тревоги. Они ищут подтверждение. Это нормальная психологическая реакция, но она смертельна при быстром распространении огня".

Что замедлило эвакуацию:

низкая скорость: реальная скорость спуска во время паники — ниже 0,3 м/с;

усталость: люди останавливали движение, образуя заторы;

групповая эвакуация: семьи пытались двигаться вместе;

разная мобильность: пожилые жители существенно тормозили общий поток;

задымление и плохая видимость: люди спускались вслепую.

Параллель с 9 ноября, когда рухнули башни Всемирного торгового центра, вновь всплыла в отчётах пожарных — спуск медленнее, чем ожидалось, даже среди физически крепких людей.

"Первые минуты стоили жизней" — поведенческие ловушки

Исследования десятков трагедий сходятся в одном: первая реакция людей — не бегство, а пауза.

Специалист по критическому поведению из Лондонской школы экономики Дженнифер Роуз утверждает: "Люди звонят близким, ищут документы, закрывают окна, обсуждают ситуацию.

Это называется "поиск смысла". Он сокращает время на спасение".

Это подтверждают данные, полученные после гибели нью-йоркского Всемирного торгового центра: чем больше неясных сигналов (дым, шум, тряска), тем дольше человек анализирует ситуацию.

В Тай По жильцы видели дым, но не понимали масштаба — многие думали, что пожар ограничен лесами и не затронет квартиры.

Почему лестницы — не решение

Высотки Тай По строились в начале 1980-х, когда концепция этажей-убежищ и эвакуационных лифтов практически не применялась.

В итоге жильцам оставался единственный путь — лестничная клетка, где быстро образовались "песочные часы". Потоки с разных этажей сливались в один узкий спуск, а мужчины, женщины, дети и пожилые двигались с разной скоростью.

Инженер по высотным конструкциям из Сингапура Стэнли Чан констатирует: "Высотки 30+ этажей, где единственный путь эвакуации — лестница, по современным меркам считаются опасными. Полный спуск может занять более 40 минут. При быстром распространении огня это неприемлемо".

Леса, которые создали город, привели к трагедии

Зачем Гонконгу бамбук?

Скорость монтажа. Бригада из пяти человек может "обернуть" башню за сутки. Стоимость. Бамбук в 6 — 10 раз дешевле металлических лесов. Традиции и мастерство. Работа с бамбуком — уникальная культура, которой обучают и

сертифицируют мастеров. Экологичность. Бамбук растёт быстро и не требует тяжёлой обработки.

Но пожар в Тай По поставил вопрос ребром: должны ли традиции стоить человеческих жизней?

Повторится ли подобное?

В марте 2025 года Бюро развития Гонконга приняло ключевое решение: все государственные проекты обязаны использовать минимум 50% металлических лесов.

Однако частный сектор по-прежнему может применять бамбук. Это означает, что тысячи зданий остаются потенциально уязвимыми.

Уроки, которые нельзя игнорировать

Пожар в Тай По — это не единичная трагедия. Это демонстрация слабых мест в системе:

устаревшие высотки без этажей-убежищ;

отсутствие эвакуационных лифтов;

массовое использование горючих лесов;

человеческий фактор, который никто не учитывает при проектировании;

недостаточный контроль подрядчиков;

плотная застройка, ускоряющая распространение огня.

Алекс Ким, международный консультант по пожарной безопасности: "Современные города должны понимать: высотка — не просто дом, а система рисков. Эвакуация должна проектироваться так же тщательно, как конструкция здания. Если этого не делать — трагедии повторяются".

Заключение следствия

Следствие рассматривает четыре ключевые версии:

Нарушение правил проведения работ (наиболее вероятная). Неисправность временных электрических линий. Воспламенение от сварки. Нарушение требований к лесам и сетке.

Но даже когда будет объявлена официальная причина, одно останется неизменным: гибель людей стала возможной из-за системных ошибок — архитектурных, организационных и культурных.

Гонконг построил город, который растёт вверх. Теперь ему требуется город, который знает, как безопасно спускаться вниз.