Кто такой Саймон Леваев — гений психологической манипуляции или просто удачливый преступник?

Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания

История Саймона Леваева — от мелких подделок до криптоимперии и арестов по всему миру. Почему аферист снова выходит сухим из воды?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телефонный мошенник

Когда в сентябре 2025 года в международном аэропорту Батуми грузинские правоохранители задержали израильского гражданина Шимона Хаюта, более известного миру под псевдонимом Саймон Леваев, казалось, что его наконец-то остановили. Запрос Интерпола, десятилетия мошенничества, обманутые женщины по всей Европе, документальный фильм Netflix "Аферист из Tinder*"…

Но эта история никогда не подчинялась простым линиям. И спустя всего два месяца, 14 ноября 2025 года, адвокаты Шарон Нахари и Мариам Кублашвили объявили: Саймон Леваев освобождён без всяких условий. Германия закрыла дело "за отсутствием доказательств" и отозвала запрос на экстрадицию.

И снова возник вопрос, который преследует европейские следственные органы последние десять лет: кто же он — гений психологической манипуляции или просто удачливый преступник, которому всегда везёт?

От Бней-Брака до Бруклина: начало аферы

Родился будущий "аферист из Tinder*" в 1990 году, в религиозном городе Бней-Брак. Семья была небогатой, но ничего не предвещало того, что мальчик с ранних лет станет одержимым ложью, подделками и роскошью, которую он не мог себе позволить.

В его 15 лет семья переехала в Бруклин. Там подросток впервые столкнулся с законом — его обвинили в неправомерном использовании кредитной карты. С этого момента мелкие мошенничества стали для него обыденностью.

Но главное изменение произошло позже — когда Шимон Хают решил стать другим человеком. Он выбрал имя, которое открыло ему двери в мир роскоши. Он стал Саймоном Леваевым, якобы родственником Льва Авнеровича Леваева, легендарного "бриллиантового короля". Новая фамилия придавала ему блеск, а вымышленные связи — доверие.

Первые крупные преступления: поддельные чеки и бегство

В 2011 году Хаюту предъявили обвинения в краже и подделке документов. Он украл чековые книжки у семьи, чей ребёнок находился у него на попечении. А также — у другой семьи, где он работал разнорабочим.

Но в суд он не явился. Вместо этого сбежал из Израиля через Иорданию под именем Мордехай Нисим Тапиро, используя поддельный паспорт.

В 2012 году израильский суд обвинил его не только в краже чеков, но и в том, что он оставил без присмотра пятилетнего ребёнка, с которым должен был сидеть.

Тогда же Хают впервые стал международной проблемой: он исчез в Европе, где развернул свою деятельность с новой силой.

Жертвы Tinder, российские связи и имя Майкл Билтон

Иногда история приобретает неожиданные повороты. В 2012 году в одну из схем Хаюта оказалась втянута бывшая супруга главы Марий Эл. Знакомство через специальное приложение, "внезапные финансовые трудности" — и она продаёт свои активы, оформленные на неё. После сделки Хают исчез.

В Европе он действовал под именем Майкл Билтон, обманывая женщин, используя классическую технику "love scam":

стремительное развитие отношений,

рассказы о поездках и бизнесе,

срочные просьбы о деньгах,

исчезновение.

Финляндия: первое серьёзное наказание

В 2015 году Леваев был арестован в Финляндии и приговорён к трём годам тюрьмы за обман нескольких женщин. При аресте у него нашли:

два поддельных израильских паспорта,

три поддельных водительских удостоверения,

два поддельных разрешения на полёты,

пять поддельных карт American Express.

Он выдавал себя за израильтянина 1978 года рождения — новую легенду для новой жизни.

2017-2019: эпоха больших денег и "большой любви"

После выхода из финской тюрьмы Хают вернулся к мошенничеству, но на куда более высоком уровне. Исследование журнала Spiegel подтверждает: жертвы потеряли не менее миллиона евро. Netflix утверждает, что совокупный ущерб — $10 млн.

Именно тогда он стал героем многочисленных стран Европы, где он изображал богатого наследника алмазной империи. Getty, Louis Vuitton, частные самолёты, дизайнерские отели — всё это оплачивали женщины, которых он убеждал, что они — любовь всей его жизни. Он демонстрировал им роскошь, купленную за деньги предыдущих жертв. Так отлаживалась его идеальная схема.

Греция, Израиль и COVID: снова арест, снова свобода

В 2019 году Леваев был арестован в Греции за использование поддельного паспорта. Того же года он был депортирован в Израиль и приговорён к 15 месяцам тюрьмы.

Но судьба снова улыбнулась ему. Пандемия COVID-19 изменила много судеб, в том числе и его — он был освобождён через пять месяцев.

А вскоре — новая уловка. По данным The Times of Israel, в 2020 году он выдавал себя за медицинского работника, чтобы получить вакцину раньше срока.

Netflix, мировая слава и попытка оправдаться

Поворотным моментом стала статья норвежского издания VG и расследование журналиста Ури Блау. Именно после них Netflix снял документальный фильм "Аферист из Tinder*", вышедший в 2022 году.

Реакция общественности была взрывной:

Tinder* заблокировал Леваева,

женщины по всему миру начали писать о собственных опытах,

The Washington Post назвала его "самым известным мошенником эпохи приложений".

А сам Леваев, казалось, наслаждался вниманием. В Instagram* он заявил: "Настало время дамам начать говорить правду", — представив себя жертвой монтажа и журналистов. В интервью CNN он уверял: "Я просто одинокий парень, который хотел познакомиться с девушками в Tinder*". Но ему уже не верил никто.

Испания и возвращение в криминальные хроники

В 2022 году он был арестован в Испании — снова за мошенничество. Норвегия, Швеция и Великобритания по-прежнему разыскивали его за подделку документов и обман. И всё же он снова избежал долговременного наказания.

В феврале 2025 года Саймон Леваев объявил о запуске собственной криптовалюты TIND — очевидная аллюзия на слово Tinder*, которое сделало его знаменитым. Проект преподносился как инновация, хотя аналитики сразу отмечали отсутствие прозрачности.

А затем — громкое событие: 15 сентября 2025 года в аэропорту Батуми он был задержан по запросу Интерпола. Казалось, что его карьера подошла к концу. Но два месяца спустя… Он был освобождён. Германия закрыла дело. Запрос отозвали. Грузия отпустила его без условий.

Почему Саймон Леваев всегда ускользает

Есть несколько причин...

Он мастер психологического давления. Он моментально вызывает доверие — это отмечали все следователи. Он использует международные юрисдикции. Дела распадаются, когда потерпевшие разбросаны по разным странам. Он действует на грани романтических отношений и финансовой манипуляции. Жертвы часто стесняются выступать открыто. Он меняет личности, паспорта, страны, телефоны, легенды. Выследить его сложно даже при современных технологиях.

Итог: человек вне правил

Саймон Леваев — феномен эпохи цифровых знакомств. Он использовал психологию, технологии, фальшивую роскошь и человеческую доверчивость, чтобы построить империю лжи. Аресты не остановили его. Документальные фильмы сделали знаменитым. Он превращает собственную преступную биографию в бренд.

А вопрос, который остаётся, звучит так: остановит ли его кто-нибудь — или он снова исчезнет, оставив за собой лишь криптовалюту, разбитые сердца и миллионы долгов?

*- соцсеть, заблокированная в РФ.