Кто такой Саймон Леваев — гений психологической манипуляции или просто удачливый преступник?

История Саймона Леваева — от мелких подделок до криптоимперии и арестов по всему миру. Почему аферист снова выходит сухим из воды?
Когда в сентябре 2025 года в международном аэропорту Батуми грузинские правоохранители задержали израильского гражданина Шимона Хаюта, более известного миру под псевдонимом Саймон Леваев, казалось, что его наконец-то остановили. Запрос Интерпола, десятилетия мошенничества, обманутые женщины по всей Европе, документальный фильм Netflix "Аферист из Tinder*"…
Но эта история никогда не подчинялась простым линиям. И спустя всего два месяца, 14 ноября 2025 года, адвокаты Шарон Нахари и Мариам Кублашвили объявили: Саймон Леваев освобождён без всяких условий. Германия закрыла дело "за отсутствием доказательств" и отозвала запрос на экстрадицию.
И снова возник вопрос, который преследует европейские следственные органы последние десять лет: кто же он — гений психологической манипуляции или просто удачливый преступник, которому всегда везёт?
Родился будущий "аферист из Tinder*" в 1990 году, в религиозном городе Бней-Брак. Семья была небогатой, но ничего не предвещало того, что мальчик с ранних лет станет одержимым ложью, подделками и роскошью, которую он не мог себе позволить.
В его 15 лет семья переехала в Бруклин. Там подросток впервые столкнулся с законом — его обвинили в неправомерном использовании кредитной карты. С этого момента мелкие мошенничества стали для него обыденностью.
Но главное изменение произошло позже — когда Шимон Хают решил стать другим человеком. Он выбрал имя, которое открыло ему двери в мир роскоши. Он стал Саймоном Леваевым, якобы родственником Льва Авнеровича Леваева, легендарного "бриллиантового короля". Новая фамилия придавала ему блеск, а вымышленные связи — доверие.
В 2011 году Хаюту предъявили обвинения в краже и подделке документов. Он украл чековые книжки у семьи, чей ребёнок находился у него на попечении. А также — у другой семьи, где он работал разнорабочим.
Но в суд он не явился. Вместо этого сбежал из Израиля через Иорданию под именем Мордехай Нисим Тапиро, используя поддельный паспорт.
В 2012 году израильский суд обвинил его не только в краже чеков, но и в том, что он оставил без присмотра пятилетнего ребёнка, с которым должен был сидеть.
Тогда же Хают впервые стал международной проблемой: он исчез в Европе, где развернул свою деятельность с новой силой.
Иногда история приобретает неожиданные повороты. В 2012 году в одну из схем Хаюта оказалась втянута бывшая супруга главы Марий Эл. Знакомство через специальное приложение, "внезапные финансовые трудности" — и она продаёт свои активы, оформленные на неё. После сделки Хают исчез.
В Европе он действовал под именем Майкл Билтон, обманывая женщин, используя классическую технику "love scam":
В 2015 году Леваев был арестован в Финляндии и приговорён к трём годам тюрьмы за обман нескольких женщин. При аресте у него нашли:
Он выдавал себя за израильтянина 1978 года рождения — новую легенду для новой жизни.
После выхода из финской тюрьмы Хают вернулся к мошенничеству, но на куда более высоком уровне. Исследование журнала Spiegel подтверждает: жертвы потеряли не менее миллиона евро. Netflix утверждает, что совокупный ущерб — $10 млн.
Именно тогда он стал героем многочисленных стран Европы, где он изображал богатого наследника алмазной империи. Getty, Louis Vuitton, частные самолёты, дизайнерские отели — всё это оплачивали женщины, которых он убеждал, что они — любовь всей его жизни. Он демонстрировал им роскошь, купленную за деньги предыдущих жертв. Так отлаживалась его идеальная схема.
В 2019 году Леваев был арестован в Греции за использование поддельного паспорта. Того же года он был депортирован в Израиль и приговорён к 15 месяцам тюрьмы.
Но судьба снова улыбнулась ему. Пандемия COVID-19 изменила много судеб, в том числе и его — он был освобождён через пять месяцев.
А вскоре — новая уловка. По данным The Times of Israel, в 2020 году он выдавал себя за медицинского работника, чтобы получить вакцину раньше срока.
Поворотным моментом стала статья норвежского издания VG и расследование журналиста Ури Блау. Именно после них Netflix снял документальный фильм "Аферист из Tinder*", вышедший в 2022 году.
Реакция общественности была взрывной:
А сам Леваев, казалось, наслаждался вниманием. В Instagram* он заявил: "Настало время дамам начать говорить правду", — представив себя жертвой монтажа и журналистов. В интервью CNN он уверял: "Я просто одинокий парень, который хотел познакомиться с девушками в Tinder*". Но ему уже не верил никто.
В 2022 году он был арестован в Испании — снова за мошенничество. Норвегия, Швеция и Великобритания по-прежнему разыскивали его за подделку документов и обман. И всё же он снова избежал долговременного наказания.
В феврале 2025 года Саймон Леваев объявил о запуске собственной криптовалюты TIND — очевидная аллюзия на слово Tinder*, которое сделало его знаменитым. Проект преподносился как инновация, хотя аналитики сразу отмечали отсутствие прозрачности.
А затем — громкое событие: 15 сентября 2025 года в аэропорту Батуми он был задержан по запросу Интерпола. Казалось, что его карьера подошла к концу. Но два месяца спустя… Он был освобождён. Германия закрыла дело. Запрос отозвали. Грузия отпустила его без условий.
Есть несколько причин...
Саймон Леваев — феномен эпохи цифровых знакомств. Он использовал психологию, технологии, фальшивую роскошь и человеческую доверчивость, чтобы построить империю лжи. Аресты не остановили его. Документальные фильмы сделали знаменитым. Он превращает собственную преступную биографию в бренд.
А вопрос, который остаётся, звучит так: остановит ли его кто-нибудь — или он снова исчезнет, оставив за собой лишь криптовалюту, разбитые сердца и миллионы долгов?
*- соцсеть, заблокированная в РФ.
