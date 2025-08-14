Ракеты, халатность и военный конфликт: Канада отказала авиаперевозчику в защите — выводы для Азербайджана

Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана

4:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Решение канадского суда по авиакатастрофе в небе над Тегераном может стать прецедентом для постановления по авиакатастрофе в Актау, становится понятной настойчивость Баку.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Самолёт

Украинская авиакомпания признана виновной в крушении своего самолёта в Иране

Высший суд провинции Онтарио (Канада) нанёс сокрушительный удар по авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), поддержав постановление суда низшей инстанции от 6 декабря 2024 года, в котором МАУ признаётся виновной в халатности, приведшей к катастрофе её самолёта при взлёте из аэропорта Тегерана в 2020 году. Об этом сообщает юридическая фирма Howie Sacks & Henry.

Всего через несколько минут после взлёта две иранские ракеты класса "земля-воздух" поразили Boeing 737, приняв гражданский самолёт за вражеский военный объект. Несколькими часами ранее Иран нанёс ракетные удары по американским военным базам в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Но МАУ, а не Иран теперь выплатит компенсацию 176 погибшим, включая 55 граждан Канады и 30 граждан Ирана.

Дело рассматривалось на основании Монреальской конвенции — международного договора, регулирующего воздушные перевозки. Согласно международному авиационному праву, авиакомпании обычно выплачивают до 180 тыс. долларов США за пассажира при доказанной вине. Но когда она определяется халатностью, ущерб должен быть возмещён в полном объеме.

В решении суда указывается, что МАУ не провела надлежащую оценку рисков перед вылетом из Тегерана, не соблюдая "стандарт осмотрительности", требуемый международным правом.

Знаменательное решение для зон конфликта

Адвокаты, представляющие интересы семей погибших, назвали это решение "знаменательным". В совместном заявлении они подчеркнули, что "в период обострения конфликтов по всему миру данное решение суда посылает международным авиакомпаниям чёткий сигнал о том, что открытое воздушное пространство нельзя считать безопасным". По их словам, авиакомпании должны проявлять крайнюю осторожность и осмотрительность при выполнении полётов в зоне конфликта или вблизи неё.

Азербайджанские авиалинии ожидает прецедент

После этого решения особыми красками заиграло настойчивое желание Азербайджана без выводов комиссии по расследованию авиакатастрофы самолёта "Азербайджанских авиалиний" в Актау вызвать Россию на признание своей вины и выплату компенсаций. Самолёт Embraer рейса № 8243, как настаивает Азербайджан, был поражён российской ракетой класса "земля-воздух" "в момент активности беспилотников" в небе над Грозным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает, что российская сторона хотела "замять вопрос" по поводу причин крушения. Он сообщил, что ещё 27 декабря (зная постановление первого суда в Онтарио) потребовал от России извинений, признания своей вины, наказания виновных и привлечения их к уголовной ответственности, а также компенсаций азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа.

Прецедент с МАУ (Иран извинился за "трагическую ошибку" и привлёк к уголовной ответственности виновных) адвокатам вполне можно распространить на катастрофу в Актау. И тогда не Россия, а азербайджанская авиакомпания будет признана виновной и будет выплачивать компенсации. Азербайджан объявил в июле, что собирается подать международный иск против России, не дождавшись решения комиссии, работающей в Казахстане. По международным правилам, на окончательный отчёт отводится год, то есть выводы будут сделаны до 24 декабря 2025 года.

Уточнения

Катастро́фа Boeing 737 под Тегера́ном —катастрофа рейса 752 стала крупнейшей (по числу погибших) за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. Также она занимает 52-е место в списке 100 крупнейших катастроф в истории авиации.



Катастрофа Embraer E190 под Актау — на подлёте к Актау, сделав две петли над аэропортом, самолёт" Азербайджанских авиалиний" рухнул рядом со взлётно-посадочной полосой (ВПП) и загорелся.

