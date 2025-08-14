Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Ракеты, халатность и военный конфликт: Канада отказала авиаперевозчику в защите — выводы для Азербайджана

Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана
4:12
Происшествия

Решение канадского суда по авиакатастрофе в небе над Тегераном может стать прецедентом для постановления по авиакатастрофе в Актау, становится понятной настойчивость Баку.

Самолёт
Фото: commons.wikimedia.org by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Самолёт

Украинская авиакомпания признана виновной в крушении своего самолёта в Иране

Высший суд провинции Онтарио (Канада) нанёс сокрушительный удар по авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), поддержав постановление суда низшей инстанции от 6 декабря 2024 года, в котором МАУ признаётся виновной в халатности, приведшей к катастрофе её самолёта при взлёте из аэропорта Тегерана в 2020 году. Об этом сообщает юридическая фирма Howie Sacks & Henry.

Всего через несколько минут после взлёта две иранские ракеты класса "земля-воздух" поразили Boeing 737, приняв гражданский самолёт за вражеский военный объект. Несколькими часами ранее Иран нанёс ракетные удары по американским военным базам в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Но МАУ, а не Иран теперь выплатит компенсацию 176 погибшим, включая 55 граждан Канады и 30 граждан Ирана.

Дело рассматривалось на основании Монреальской конвенции — международного договора, регулирующего воздушные перевозки. Согласно международному авиационному праву, авиакомпании обычно выплачивают до 180 тыс. долларов США за пассажира при доказанной вине. Но когда она определяется халатностью, ущерб должен быть возмещён в полном объеме.

В решении суда указывается, что МАУ не провела надлежащую оценку рисков перед вылетом из Тегерана, не соблюдая "стандарт осмотрительности", требуемый международным правом.

Знаменательное решение для зон конфликта

Адвокаты, представляющие интересы семей погибших, назвали это решение "знаменательным". В совместном заявлении они подчеркнули, что "в период обострения конфликтов по всему миру данное решение суда посылает международным авиакомпаниям чёткий сигнал о том, что открытое воздушное пространство нельзя считать безопасным". По их словам, авиакомпании должны проявлять крайнюю осторожность и осмотрительность при выполнении полётов в зоне конфликта или вблизи неё.

Азербайджанские авиалинии ожидает прецедент

После этого решения особыми красками заиграло настойчивое желание Азербайджана без выводов комиссии по расследованию авиакатастрофы самолёта "Азербайджанских авиалиний" в Актау вызвать Россию на признание своей вины и выплату компенсаций. Самолёт Embraer рейса № 8243, как настаивает Азербайджан, был поражён российской ракетой класса "земля-воздух" "в момент активности беспилотников" в небе над Грозным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает, что российская сторона хотела "замять вопрос" по поводу причин крушения. Он сообщил, что ещё 27 декабря (зная постановление первого суда в Онтарио) потребовал от России извинений, признания своей вины, наказания виновных и привлечения их к уголовной ответственности, а также компенсаций азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа.

Прецедент с МАУ (Иран извинился за "трагическую ошибку" и привлёк к уголовной ответственности виновных) адвокатам вполне можно распространить на катастрофу в Актау. И тогда не Россия, а азербайджанская авиакомпания будет признана виновной и будет выплачивать компенсации. Азербайджан объявил в июле, что собирается подать международный иск против России, не дождавшись решения комиссии, работающей в Казахстане. По международным правилам, на окончательный отчёт отводится год, то есть выводы будут сделаны до 24 декабря 2025 года.

Уточнения

Катастро́фа Boeing 737 под Тегера́ном —катастрофа рейса 752 стала крупнейшей (по числу погибших) за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. Также она занимает 52-е место в списке 100 крупнейших катастроф в истории авиации.

Катастрофа Embraer E190 под Актау — на подлёте к Актау, сделав две петли над аэропортом, самолёт" Азербайджанских авиалиний" рухнул рядом со взлётно-посадочной полосой (ВПП) и загорелся.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы канада тегеран онтарио ильхам алиев
Новости Все >
Летний лайфхак: пейте молоко вместо воды, чтобы забыть о жажде надолго
63% россиян утверждают о высокой финансовой грамотности — опрос от Русского стандарта
Эксперты напомнили, как часто нужно менять колёса местами для продления срока службы шин
Обувь вместо игрушки: кинолог Владимир Голубев объясняет, что собака пытается донести
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе
Мытьё картофеля перед хранением повышает риск гнилей — предупреждение специалистов
В 2025 году россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — Правительство РФ
Суперфуд от The Guardian: этот продукт должен быть в рационе каждого
Невеста Тимати заступилась за будущую свекровь, разрезавшую ей пуповину
Учёные: почти половина людей не выполняют планы по тренировкам
Сейчас читают
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Авто
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Обувь вместо игрушки: кинолог Владимир Голубев объясняет, что собака пытается донести
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе
В 2025 году россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — Правительство РФ
Мытьё картофеля перед хранением повышает риск гнилей — предупреждение специалистов
Суперфуд от The Guardian: этот продукт должен быть в рационе каждого
Невеста Тимати заступилась за будущую свекровь, разрезавшую ей пуповину
Учёные: почти половина людей не выполняют планы по тренировкам
Эксперты по питанию советуют готовить сырники в духовке вместо жарки
Неделя без мытья головы: последствия для кожи и волос по данным дерматологов
Простой способ сделать вентилятор охлаждающим устройством
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.