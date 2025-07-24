Из трёх причин катастрофы Ан-24 в Амурской области пилот Саженин назвал самую вероятную

Заслуженный пилот РФ рассказал о возможной причине катастрофы Ан-24 в Амурской области

4:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Причиной катастрофы Ан-24 в Амурской области может быть "неисполнение процедуры ухода на второй круг", считает пилот Виктор Саженин.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Бубин is licensed under GFDL 1.2 Ан-24

Группировка спасателей МЧС при полном отсутствии дорог продолжает движение к месту крушения самолёта Ан-24 в Амурской области.

Как сообщает МЧС в Telegram, путь расчищает тяжелая инженерная техника. До места крушения осталось пройти около одного километра, сейчас преодолевается наиболее сложный участок. Обломки разбившегося воздушного судна разбросаны на значительной площади в полкилометра. Всего привлечены 149 специалистов и 21 единица техники. Как сообщалось ранее, спасатели, осматривавшие район катастрофы с воздуха ( видео), не обнаружили признаков выживших.

В эксплуатации в РФ находятся около 50 Ан-24. Этот пассажирский самолет предназначен для полетов малой и средней дальности и серийно выпускался с 1962 по 1979 годы. Разбившемуся самолёту было почти 50 лет, он работал в "Нижегородских авиалиниях", камбоджийской чартерной авиакомпании "Kampuchea Airlines", затем в российских "КурскАвиа", "Пионер", "Руслайн". С 2021 года он числился в парке авиакомпании "Ангара".

В декабре 2018 года в аэропорту города Бодайбо во время руления он задел мачту освещения и едва не потерял крыло. В 2021 году самолёту продлили сертификат лётной годности.

Заслуженный пилот РФ Виктор Саженин в комментарии для Правды. Ру отметил, что в любом расследовании воздушных катастроф всегда рассматриваются три причины: человеческий фактор, внешние условия и отказ авиационной техники. И так как "об отказе никто ничего не говорил", а схема захода на посадку из-за гористой местности "очень-очень сложная", поэтому вопрос, скорее всего, в "неисполнении процедуры ухода на второй круг", отметил эксперт.

"Метеорологические условия тоже были не очень. Экипаж, видимо, не установил визуального контакта с полосой и поэтому вынужден был начать маневр ухода на второй круг", — отметил Виктор Саженин.

По его словам, экипаж начал этот манёвр либо с отклонением по горизонтали в сторону гор, либо не выдержал безопасные высоты, что привело к столкновению с землёй. Виктор Саженин призвал дождаться расшифровкиданных бортовых самописцев — речевого и параметрического.

Эксперт пояснил, что срок эксплуатации самолёта исчисляется ресурсом двигателей и агрегатов, которые на него установлены, и этот ресурс поддерживается их заменой по истечении определенного количества часов. Поэтому срок "жизни" самолёта в 50 лет — это не срок жизни человека. По его словам, в РФ авиационную промышленность убивали, начиная с 1990-х годов, и теперь самолёта "для замены Ан-24 в региональных перевозках нет ничего подходящего", а Ил-114 только начинает производиться.

"Ил-114 придёт на смену Ан-24 и сможет садиться на грунтовые аэродромы, и по объему пассажиров он примерно такой же, но мощностей наших авиационных заводов недостаточно для того, чтобы удовлетворить запросы авиационных компаний на сегодняшний день. Поэтому это вынужденная мера, что мы эксплуатируем такие вот возрастные самолеты", — сказал пилот.

Самолёт Ан-24 выполнял регулярный рейс по маршруту Хабаровск -Благовещенск -Тында и пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта города Тында. Место падения было обнаружено в труднодоступной горной местности на склоне горы в 15-16 километрах от города. При падении самолёт загорелся, на борту находилось 48 человек: 42 пассажира, среди которых пятеро детей, и 6 членов экипажа.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать Правительственную комиссию по ликвидации последствий трагедии. Возглавил комиссию министр транспорта РФ Андрей Никитин.

В авиакатастрофе погибли известные в Тынде супруги — медики Галина и Алексей Найденовы, возвращавшиеся вместе с четырнадцатилетним внуком с отдыха в Турции, а также замначальника дальневосточной дирекции тяги РЖД Николай Сун-Цо-Жен.

Уточнения

Ан-24 — турбовинтовой пассажирский самолёт 3-го класса для линий малой и средней протяжённости. На самолёте установлены два турбовинтовых двигателя АИ-24 2-й серии, АИ-24Т с воздушным винтом АВ-72, АВ-72Т изменяемого шага. Произведено 1367 единиц.

