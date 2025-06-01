Очередное преступление киевского режима: подрыв моста в Брянской области с пассажирским поездом

3:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Накануне запланированных переговоров в Стамбуле, киевский режим вновь показал свою суть — подрывом моста в Брянской области, под которым в этот момент проходил пассажирский поезд №86 "Климов — Москва", полный мирных граждан.

Фото: Wikimedia Commons by Artyom Svetlov is licensed under Public domain поезд дальнего следования

Это был откровенный акт устрашения, совершённый абсолютно сознательно, в расчёте на кровь и панику.

Взрыв прогремел в 22:50 31 мая, когда поезд с 388 пассажирами, в том числе детьми, пересекал железнодорожный перегон Выгоничи — Пильшино.

Кровавый режим в Киеве

Взрыв уничтожил опору автомобильного моста — конструкция рухнула прямо на локомотив, идущий под ним. Машинисты не выжили. В результате этого варварского акта семь человек погибли, 66 получили ранения, среди них трое детей. В тяжёлом состоянии госпитализирован восьмимесячный ребёнок.

Следственный комитет России оперативно возбудил уголовные дела и передал их в Главное следственное управление. Как подтвердила официальный представитель СК Светлана Петренко, также произошёл аналогичный подрыв в Курской области — в Железногорском районе, где поезд сошёл с рельсов и упал на трассу, пострадали машинист и двое помощников.

На местах ЧП работают следователи, устанавливаются детали произошедшего. Но даже без официальных заявлений очевидно: всё указывает на причастность украинских спецслужб. Это подтверждает и глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, подчеркнув, что военной цели такие атаки не имеют — их задача лишь одна: нагнетание страха и провокация эскалации.

"Смысл таких подрывов — только в попытке вынудить Россию к резкой реакции и запугать население. Но ничего у них не выйдет. Наши военные продолжают выполнять боевые задачи, и мы обязательно доведём дело до конца", — отметил он.

Официальные заявления железной дороги сначала были предельно осторожными — сообщалось лишь о "вмешательстве в работу транспорта". Но неофициально говорят прямо: это теракт.

Напомним, именно на 2 июня запланированы очередные переговоры с Украиной в Стамбуле. На фоне гибели мирных граждан, в том числе детей, эти встречи выглядят всё более абсурдными.

Радиоведущий Иван Панкин выразил это резко: "Я не вижу разницы между этим подрывом и захватом заложников на Дубровке. Было бы честно развернуть самолёт с делегацией прямо на взлёте. Но, скорее всего, переговоры всё же состоятся".

Политолог Михаил Павлив, переехавший из Украины в Россию, также видит в трагедии прямую попытку сорвать диалог: "Это — теракт, рассчитанный на срыв встречи. Они боятся давления, которое готовят Москва и Вашингтон. Сейчас нужно выдержать, сжать зубы и не дать им этого добиться".

РЖД организует бесплатный проезд до Брянска для родных погибших и пострадавших, которые были госпитализированы. Родственникам погибших в Брянской области будет выплачено по 2,2 млн рублей.

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