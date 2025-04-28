Убийцы без команд: как одиночные террористы ставят под угрозу безопасность общества

5:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия Глобальные Терроризм

Терроризм одиночек — неразрешимая головоломка для служб безопасности, где невидимые враги действуют без команды, без приказов, но с безрассудной решимостью. Как отличить потенциального террориста от обывателя? И можно ли вовремя распознать опасность, когда она зреет в глухом подполье?

Фото: commons.wikimedia by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ акция скорби о жертвах теракта, Париж

За последние десятилетия в одной только Европе стало заметно больше политически мотивированных нападений, совершаемых одиночками, не связанными напрямую с террористическими организациями. Эти атаки варьируются от смертоносных наездов на толпу до целенаправленных убийств политиков, подчеркивая многоликость угрозы.

Одним из наиболее трагичных примеров стал теракт в Ницце в 2016 году, когда Мохамед Лахуайей-Булель направил грузовик в толпу, убив 86 человек. Пятью годами ранее Андерс Брейвик устроил двойной теракт в Норвегии, унёсший жизни 77 человек. Бывают и менее массовые, но не менее значимые атаки, например, убийство немецкого политика Вальтера Любке в 2019 году и британского депутата Дэвида Амесса в 2021 году.

Терроризм одиночек ставит перед службами безопасности уникальные вызовы. Механизмы противодействия, разработанные для борьбы с организованными группами вроде "Аль-Каиды" или ИГИЛ, оказываются малоэффективными против независимых агрессоров. Их действия, хотя и менее сложные, могут быть разрушительными и сложно предсказуемыми.

Кроме прямого ущерба, такие атаки оказывают мощное влияние на общественное мнение. Они усиливают общественные дебаты по темам иммиграции, экстремизма, внутренней безопасности и способствуют росту популярности радикальных политических партий.

Опасность терроризма одиночек усиливается через эффект подражания. Брендон Таррант, устроивший массовый расстрел в Новой Зеландии в 2019 году, прямо ссылался на действия Брейвика и другие теракты как источник вдохновения. Его радикализация во многом была вызвана событиями, такими как исламистское нападение в Стокгольме в 2017 году.

Этот эффект повторения трагедий приводит к росту числа новых атак, каждая из которых подпитывает цепочку дальнейших радикальных действий, часто без прямой координации между нападавшими.

Одним из главных вызовов в борьбе с одиночным терроризмом является его скрытность. Часто невозможно заранее определить, кто станет преступником. Их мотивация может быть размытой или вовсе неочевидной, а общественные проявления радикализации незаметны до самого нападения.

Показательным примером служит случай Акселя Рудакубаны, который в 2024 году убил трёх девушек на танцевальном семинаре. Несмотря на обнаруженные улики, прямой политической мотивации выявить не удалось, и дело было квалифицировано как массовое убийство, а не терроризм.

Отсутствие единого определения терроризма ещё больше усложняет ситуацию: некоторые акты насилия классифицируются как террористические, хотя реальной идеологической подоплеки у них нет.

Рост числа атак одиночек в начале 2010-х годов совпал с усложнением проведения крупных заговоров после катастроф в Мадриде в 2004 году и Лондоне в 2005 году. Крупные террористические сети начали поощрять автономные атаки: проще убедить одиночку действовать, чем организовать масштабную операцию.

Особую роль играет Интернет, радикализирующий людей через экстремистские идеологии, теории заговора и харизматичных лидеров. Часто за актами террора стоят не только идеологии, но и личные обиды, проблемы психического здоровья, стремление к значимости.

Важно понимать, что радикализация редко происходит в полном вакууме. Даже "саморадикализировавшиеся" преступники черпают вдохновение из внешнего мира, будь то идеологические сочинения, манифесты или насильственные медиа-сюжеты.

Препятствовать терроризму одиночек сложно, но не невозможно. Внимание к ранним признакам радикализации, психологическим триггерам и публичным дискуссиям может помочь снизить риск.

Политика "давления" должна быть осторожной: запреты и цензура часто только усиливают радикальные настроения. Вместо этого важно создавать безопасные пространства для дискуссий и выражения недовольства без применения насилия.

Терроризм одиночек — это не организованная война, а череда вспышек индивидуального насилия. Тем не менее, в этих вспышках есть закономерности, изучение которых может стать ключом к предотвращению новых трагедий.

Уточнения

Исла́мское госуда́рство сокращённо ИГ, ранее Исла́мское госуда́рство Ира́ка и Лева́нта, сокращённо ИГИ́Л или ДА́ИШ — международная исламистская суннитская террористическая организация.



А́ндерс Бе́ринг Бре́йвик (норв. Anders Behring Breivik; с июня 2017 года известный под именем Фьотольф Хансен (норв. Fjotolf Hansen); род. 13 февраля 1979) — норвежский ультраправый неонацист, германский неоязычник, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодёжный лагерь правящей Норвежской рабочей партии 22 июля 2011 года. В результате терактов погибло 77 человек и 151 получил ранения.

