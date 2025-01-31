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Любовь Степушова

Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком

4:27
Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

Столкновение гражданского самолёта и военного вертолёта в небе над рекой Потомак было нелучайным. В роли прокурора выступает президент США Дональд Трамп.

Вертолёт Black Hawk
Фото: https://www.facebook.com/PANationalGuard/ by Сержант Эндрю Джонсон is licensed under В общественном достоянии в Соединенных Штатах.
Вертолёт Black Hawk

Трамп подозревает экипаж вертолёта Blackhawk в умышленных действиях

Рейс 5342 компании American Airlines приближался к Национальному аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне около девяти часов вечера 29 января, когда в борт его ударил военный вертолёт Blackhawk, после чего самолёт и вертолёт упали в реку Потомак. На борту самолёта находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров, а на борту вертолёта — трое лётчиков, совершавших "учебный полёт". Все погибли.

О том, что авария не может быть просто объяснена ошибкой пилота или диспетчера, сразу заявил президент США Дональд Трамп.

"Самолёт шёл по идеальной и обычной траектории захода на посадку в аэропорт. Вертолёт летел прямо на самолёт в течение длительного периода времени. Ясная ночь, огни на самолёте горели", — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Трамп удивился, почему вертолёт не ушёл от столкновения и почему "диспетчерская вышка не сказала вертолёту, что делать, а спросила, видят ли они самолёт". Затем он отметил в другом посте, что "Blackhawk летел слишком высоко, намного выше. Он был намного выше предела в 200 футов (90 метров), и почему некоторым "это так сложно понять".

Трамп намекает, что у вертолёта было время для маневрирования. Опубликованные переговоры диспетчера с лётчиком говорят о том, что он видел самолёт, а столкновение произошло через 13 секунд после ответа на соответствующий вопрос диспетчера. 

Мотив был у пилота вертолёта

Далее Трамп отметил, что найм на основе гендерного "разнообразия" привлёк в авиацию "работников, страдающих тяжёлыми умственными расстройствами, психиатрическими проблемами и другими психическими и физическими расстройствами".

А потом в СМИ появилась информация, что пилотом вертолёта была трансгендерная женщина. Некая Джо Эллис делала ранее радикальные антитрамповские заявления в социальных сетях. Поэтому мотив у неё просматривается. Возможно, Трамп знает больше — это ему сигнал от глобалистов. На инаугурации ему подарили торт в виде гражданского самолёта, теперь он разбился.

Министр обороны Пит Хегсет в сети X* заявил, что экипаж вертолёта  находился на "ежегодной плановой переподготовке для ночных полётов" . Однако многие задаются вопросом, почему военным вертолётам нужно проводить учения вблизи самого загруженного коммерческого аэропорта США.

В ныне удалённом посте в той же сети миллиардер Билл Экман предположил, что авиакатастрофа в Вашингтоне может быть актом терроризма.

"Как невероятно манёвренный вертолёт мог случайно врезаться в региональный самолёт со всеми датчиками и устройствами оповещения, предназначенными для предотвращения такой аварии? Это больше похоже на терроризм, чем на аварию", — написал он.

На графике движения видно, что вертолёт "метался",  "преследуя" самолёт, приближающийся к земле. А потом зашёл с тыла слева и врезался в него.

Официальные версии

Официально американские специалисты говорят о нехватке авиадиспетчеров, малой высоте эшелонирования (107 метров) и неверной оценке лётчиком ситуации. Якобы диспетчеры дали указание Blackhawk сохранять дистанцию ​​с самолётом, но лётчик неправильно его идентифицировал.

В США есть технология предотвращения столкновений, известная как TCAS, и все коммерческие самолёты, и вертолёты оснащены ею, но не все военные. Эксперты по авиации также указывают, что система не работает на высоте ниже 300 метров из-за проявляющихся неточностей. Из-за нехватки персонала самолётом и вертолётом управлял только один диспетчер, что исключается в инструкциях аэропортов с большим трафиком.

*- социальная сеть, запрещённая в России.

Уточнения

Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана — аэропорт в Арлингтоне, штат Вирджиния, расположенный рядом с границей Вашингтона, округ Колумбия.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы вашингтон дональд трамп
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