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Любовь Степушова

Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму

5:34
Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

Премьер Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий ЧС в Керченском заливе после прямого указания президента Путина, недовольного ходом работ.

Волонтеры чистят пляжи Анапы
Фото: Официальный сайт муниципального образования город-курорт Анапа is licensed under Public domain
Волонтеры чистят пляжи Анапы

Путин инициировал создание правительственной комиссии по ЧС в Тамани и Крыму

Премьер Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации ЧС в Тамани и Крыму после крушения танкеров в Керченском проливе. Руководителем назначен его заместитель Виталий Савельев. Глава МЧС Александр Куренков, возглавляющий федеральный оперштаб, перешёл к нему в подчинение. Помимо них, в комиссию вошли

  • глава минэкологии Александр Козлов,
  • министр транспорта Роман Старовойт,
  • глава минфина Антон Силуанов.

Эта комиссия самого высокого ранга созрела из-за недовольства президента Владимира Путина.

"Из того, что я вижу, и той информации, что я получаю, делаю вывод о том, что всё, что делается по минимизации ущерба, явно недостаточно", — заявил глава государства 9 января на совещании.

По его словам, необходимо "решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танков", а также заранее разработать план подъёма танкеров.

Савельев уже провёл первое заседание. Оперштабу поручено до 15 января сформировать план мероприятий по ликвидации ЧС, а также заняться оценкой экономических последствий для регионов. Очень запоздалое решение — через месяц по катастрофе, тяжёлые последствия которой обсуждает вся страна. Напомним, что крушение двух танкеров произошло 15 декабря, режим ЧС федерального масштаба был введён 26 декабря, федеральный оперштаб создан 12 января, правительственная комиссия — 13 января.

Самая опасная ситуация — в Тамани

Возле Тамани сейчас сложилась самая опасная ситуация ввиду продолжающейся утечки нефтепродуктов из танкера "Волгонефть-239". 10 января около танкера было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тысячи квадратных метров. Оперативный штаб Краснодарского края престал давать прогнозы в духе "всё хорошо" и занялся делом.

Сообщается в его Telegram-канале, что напротив севшего на мель судна расширили площадку. Благодаря этому к очистке акватории от нефтепродуктов смогла приступить тяжёлая техника. Мазут с поверхности воды собирает экскаватор, затем нефтепродукты загружают в самосвалы и вывозят на специализированные предприятия для утилизации.

В Крыму мазут уже добрался до шести районов —

  1. Евпатория,
  2. Судак,
  3. Феодосия,
  4. Ялта,
  5. Сакский
  6. и Черноморский районы.

Гибнут птицы и дельфины (около 60 погибших дельфинов). Мазут очень токсичен, он оседает в глубине и будет подниматься при потеплении. Экологи говорят о последствиях для флоры и фауны на десять лет. В Севастополе обещают устранить видимые последствия к лету. В городе-курорте федерального значения Анапа точные сроки не названы. Очевидно, что власти должны управиться до открытия пляжного сезона, иначе он будет сорван.

Волонтёры теперь принимаются достойно

Сообщается, что волонтёры в Анапе, зарегистрированные на Добро.рф, могут получить специальные купоны на проезд и питание. Если человек приехал сразу на пляж, здесь проведут инструктаж и дадут инвентарь. Если приехал помогать птицам, то обеспечат жильём и питанием. Основное место регистрации и обеспечения волонтёров происходит в штабе #МЫВМЕСТЕ по адресу: Витязево, ул. Черноморская, 120Б. Работает и центр координации работы добровольцев в Севастополе. В чате публикуются предложения граждан. Некто Виктор Бурцев из г. Одинцово-Галицино предложил прорыть траншеи вдоль берега на расстоянии от одного до трёх метров и глубиной один метр и шириной от половины до одного метра для сбора мазута.

Об ответственности виновников катастрофы пока мало сведений

Очень мало освещается вина и ответственность капитанов судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" и их владельцев. Выясняется из разрозненных источников, что первый танкер принадлежит пермской фирме, а второй — ЗАО "Волгатранснефть", которое само выступает и перевозчиком. Капитанов обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. УК РФ предусматривает за это принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.

Проверка "Ространснадзора" установила, что танкеры находились на момент аварии в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории. Кроме того, установлено, что "несколько танкеров", принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. Капитаны жаловались, что им было отказано в разгрузке. Сейчас предприятие ЗАО "Волгатранснефть" банкротится.

Уточнения

Ке́рченский проли́в (укр. Керченська протока, крымскотат. Керич богъазы, Keriç boğazı) — пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем.

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы крым анапа владимир путин михаил мишустин
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