По следам катастрофы азербайджанского самолёта. Человеческий фактор или запланированная провокация?

25 декабря практически все мировые СМИ вышли с сообщениями о крушении пассажирского самолета Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс из Баку в Грозный и разбившегося утром в среду в Актау на западе Казахстана.

Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Азербайджан

Сообщалось, что борт подал сигнал бедствия над Каспийским морем, после чего направился для экстренной посадки в Актау. После резкого снижения он упал, не долетев до посадочной полосы, и загорелся. Первоначально сообщалось, что выжили 12 человек, в том числе один ребёнок. Выжившие находились в хвостовой части самолёта — он врезался в землю под углом 45 градусов, и передняя часть судна полностью разрушена.

Как сообщалось, официальной предварительной версией крушения самолёта в называли столкновение со стаей птиц.

Однако впоследствии в сети были распространены фотографии с места падения в 3 км от аэропорта Актау, где видно, что в хвостовой части Embraer-190 много отверстий, предположительно от шрапнели.

Выяснение причин

Была создана правительственная комиссия по расследованию катастрофы куда вошли представители Казахстана и Азербайджана. 26 декабря в Азербайджане был объявлен траур с целью почтения памяти погибших в результате крушения, в связи с чем по республике были приспущены флаги и отменены все торжественные мероприятия. На борту судна находилось 67 человек — 62 пассажира и 5 членов экипажа. Среди пассажиров было 37 граждан Азербайджана, 23 из которых погибли.

27 декабря Azerbaijan Airlines объявили, что, по предварительным результатам расследования, самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный 25 декабря, потерпел крушение в результате "физического и технического внешнего воздействия".

В сети X (бывший Twitter*) авиакомпания объявила, что с 28 декабря перестанет летать в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ.

Впрочем, это не означает, что она вообще не будет летать в РФ: по информации на сайте компании, у неё есть рейсы также в Москву, Калининград, Екатеринбург, Астрахань, Мурманск и др.

Ранее несколько международных СМИ, сославшись на источники, сообщили, что самолет был сбит системой ПВО РФ во время активности беспилотников в районе столицы Чечни.

Да, можно согласиться, Россия ведёт СВО, и благодаря натовской, а точнее, американской поддержке, её обширные внутренние территории попали в зону боевых действий. И как это часто бывает, от "дружеского огня" могут гибнуть собственные люди. Ведь, как сообщалось, в момент подлёта к аэропорту Грозный лайнер был атакован роем БПЛА, а система ПВО при таких ситуациях переходит в автоматический режим ведения огня, в результате чего компьютер или человек, им управляющий, мог не успеть идентифицировать цель.

Естественно, что возникают вопросы и к военным, не закрывшим воздушное пространство в районе в такой ситуации, но больше всего вопросов вызывает поспешная реакция как украинских, так и американских СМИ об этой катастрофе.

Практически сразу было заявлено, что в связи с "активностью дронов” над Грозным по самолёту была выпущена ракета из установки "Панцирь С”. Шрапнель якобы поразила пассажиров и экипаж, когда произошёл взрыв рядом с лайнером во время полёта.

Киев поднял гвалт

При этом тут же руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в Сети, что самолет над Грозным был поражен российским ЗРК, но РФ будет пытаться всё скрыть. А чего, собственно, надо было скрывать? Россия ведёт СВО, и, к сожалению, любые потери неизбежны, тем более на её территории, и тем более в зоне боевых действий.

Но главное, что и глава украинского Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов* также со знанием дела заявил в комментарии для The War Zone, что этот самолёт якобы был сбит.

"Насколько нам известно, самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь С1" на российской территории", — заявил Буданов*.

Естественно, что, готовя очередную атаку на Грозный глава украинской разведки был в курсе, какие системы ПВО защищают город, а главное — каков их принцип работы во время как одиночной атаки, так и комбинированной атаки "роем".

И вот тут вырисовывается несколько иная картина как бы "случайно" сбитого российской ПВО самолёта. А на сколько это было случайно? И не было ли это заранее подготовленной провокацией?

Сегодня в период компьютеризация и работы различных, в том числе и космических, систем наблюдения, не составляет особого труда рассчитать и место и время нахождения любого самолета, а тем более идущего по расписанию. Так же нетрудно и просчитать момент атаки на различные объекты города, в том числе и аэропорт, дронами, и соединить эти два момента в один. Видимо, поэтому военные просто не успели закрыть атакованное воздушное пространство в котором одновременно и появился гражданский самолёт, и "случайно" залетел рой дронов.

Но более всего интересно последовавшее за этим заявление Владимира Зеленского о том, что "страна-агрессор" РФ якобы ответственна за крушение самолета, летевшего из Баку в Грозный. 27 декабря узурпатор власти на Украине Зеленский в соцсети Х (бывший Twitter*) заявил "фото и видео с места крушения красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию".

"Если Россия продолжит распространять ложь, так же, как это сделала в случае сбивания ею [рейса] MH17, необходимо будет консолидировать всё международное давление на Москву, чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности", — отметил нелегитимный глава киевского режима.

А тут возникает вопрос, почему Зеленский так давит на Азербайджан, призывая привлечь к ответу "виновных", а точнее — Россию. Как мне кажется, сейчас на Западе, многие попытаются использовать эту трагедию, чтобы надавить на президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью изменить его отношение к России.

Ведь ни для кого не секрет, что несмотря на всё украинское, европейское и американское давления, Баку занимает позицию нейтралитета в отношении текущего конфликта. Ещё летом этого года Алиев заявил, что Азербайджан не будет поддерживать санкции против России.

"Мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании", — заявил азербайджанский лидер.

Может, всё дело в этом? Азербайджан давно уже проводит независимую внешнюю политику, основанную на интересах республики и желании жить в мире со своими соседями. Вот эта независимость, а тем более экономическое благополучие республики, ее геополитическое и стратегическое положение на Южном Кавказе не дает покоя многим правителям в ЕС. Об этом красноречиво говорят различного рода провокации в западных СМИ и заявления различных якобы независимых комиссии о нарушении прав человека в республики и прочие инсинуации. На острие этой атаки идут политики Франция и Англии, а недавно к ним присоединились и американские спецы и идеологи.

То есть весь "цвет" НАТО априори воюет против Азербайджана, правда, пока на идеологическом фронте, но кто сказал, что там нет желающих повысить градус?

Так что в стратегии борьбы Запада с Азербайджаном за влияние на Южном Кавказе вполне найдётся место и ещё и не такой провокации, как со сбитым самолётом. И настоящих виновных этой трагедии лучше бы поискать среди тех, кому выгодно сегодня ухудшение отношений России с Азербайджаном.

* внесён в список экстремистов и террористов, ведущийся Росфинмониторингом

** в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Уточнения

Баку́ (азерб. Bakı, МФА: [bɑˈcɯ]) — столица Азербайджанской Республики. Крупный промышленный, экономический и научно-технический центр Закавказья, а также самый крупный порт на Каспийском море и самый большой по численности населения город на Кавказе.



Ильха́м Гейда́р оглы́ Али́ев (азерб. İlham Heydər oğlu Əliyev [ilham hejˈdæɾ oɣˈɫu æˈlijef], в русской традиции также Ильха́м Гейда́рович Али́ев; род. 24 декабря 1961, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский государственный и политический деятель. Действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.







Акта́у (каз. ; досл. : «Белая гора», с 1964 по 1991 год — Шевченко) — портовый город на западе Казахстана на берегу Каспийского моря, областной центр Мангистауской области.

