Покушения на высших военных начальников давно уже были анонсированы Украиной — Александр Михайлов

20:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

17 декабря 2024 года в Москве было совершено убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Совершил теракт гражданин Узбекистана, по заказу украинских спецслужб.

Фото: president.gov.ua by Администрация Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Участие Президента Украины в торжествах по случаю 25-й годовщины со дня создания СБУ

Pravda.Ru попросила прокомментировать это событие генерал-майора ФСБ в отставке, участника контртеррористических операций, председателя организации "Офицеры России" Александра Михайлова.

— Каково ваше мнение об этом теракте? Можно ли было его предотвратить?

— Покушения на высших военных начальников и политических деятелей давно уже были анонсированы Украиной. И единственное, что, конечно, никто не знал, на кого будет, в каком порядке это будет все происходить. Но в какой-то степени мы уже с этим сталкивались, и мы видели гибель наших товарищей на территории Украины. Это и Захарченко, это и другие военачальники Донецкой и Луганской Республик. А потом смерть Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и покушение на Захара Прилепина — лидеров общественного мнения. Надо заметить, что от таких акций даже западный политстеблишмент впал в ступор: типа, кого мы готовим нашими спецслужбами? Убийц и палачей? Наверное, они не понимали, с кем имеют дело. СБУ — это фабрика смерти, давно потерявшая берега. Теперь планка поднята на высшую точку. Неслучайно президент на "Горячей линии" сказал: "Наши специальные службы пропустили этот удар (убийство Кириллова), нельзя допускать такиъ тяжелейших для нас проколов". Его можно понять как Верховного главнокомандующего. Первое покушение на конструктора Шатского, пока не раскрыто. И вот позавчера…

Запад, конечно, отреагировал на это исключительно в аномальной форме, горячо поддержав смерть генерала Кириллова от рук террористического наемника. Причём за последние два дня было огромное количество различного рода комментариев, размышлений, версий и оценок. Многие досужие, но много и таких же, как у президента.

Я практик, поэтому постараюсь проанализировать эту ситуацию немножко с другой стороны. Совершенно очевидно, что сегодня наше пребывание в континентальной части России всем представляется достаточно безопасным. Возникает расслабленность… А отсутствие первичной сигнальной информации не даёт возможности предугадать и предотвратить. Это факт. Есть сигнал, информация, и все работают в авральном режиме. Ведь спецслужбы работают "от противника". Но часто удар наносится в самом неожиданном для спецорганов месте. Такова действительность. И часто сценарии не повторяются. Вспомним бойню в "Крокус Сити" и последние теракты. Хотя недавно директор ФСБ А. Бортников сообщил, что за год предотвращено более 190 терактов.

— Но почему всё-таки противник достигает поставленных целей?

— Можно найти много объяснений, которые не будут приняты. Но мне думается, что часто потому, что мы живем от акции до акции. Будёновск, Беслан, Норд Ост… Произошла ситуация в "Крокус Сити" — все как-то возбудились, органы внутренних дел, Федеральная служба безопасности, начали активно заниматься мигрантами, потому что граждане Таджикистана, мигранты, совершили это жуткое злодеяние.

Сразу было ясно, что убийство Кириллова — это убийство заказное, тщательно подготовленное.

Хотя на последней стадии исполнения оно было не такое уж и сложное, но тем не менее его готовили достаточно тщательно и не один день.

Я предварительно высказал достаточно осторожное суждение, что к этому могут быть причастны граждане стран СНГ, и, в принципе, так и получилось. И здесь есть одно объяснение объективного характера — что противник стал активно использовать (и он будет продолжать это делать) представителей стран СНГ, которые прибывают в Российскую Федерацию и совершают преступления.

Так было с "Крокус Сити" и повторилось с убийством Кириллова. С точки зрения оперативной логики, это абсолютно продуктивно, потому что вербовка осуществляется вне территории России, таким образом, снижается риск раскрытия преступления на стадии подготовки. Вербовка осуществляется в стране, где ослаблен контрразведочный режим. И, по большому счету, ни у кого не вызывают каких-то подозрений граждане Украины или представители других стран, которые прибывают на их территорию и там проводят какую-то нелегальную работу. Наверное, всё-таки их специальные службы не заточены на борьбу с терроризмом, борьбу с украинским нацизмом. Они живут фактически в мирное время. И так произошло с этой вербовкой.

— Каким образом, по-вашему мнению, происходила вербовка террориста?

— Когда мы говорим о вербовках, мы должны понимать одну очень простую вещь. Вербовка в нынешних условиях не предполагает формализации отношений. Бывают какие-то личные договоренности, но самое главное, что последние все террористические, диверсионные акты, которые совершались на территории России, были совершены гражданами России. Противник осознаёт, что использование своих кадровых сотрудников либо разведуправления Украины, либо СБУ — это вещь затратная (сотрудника готовят много лет), опасная и чревата репутационными потерями, что она ослабляет внутренние возможности.

Любого своего сотрудника для специальных служб готовят достаточно длительный период. Поэтому Украина пошла по другому пути. Она просто вербует пушечное мясо, причем за копейки. Если даже подумать о гонораре, который мог бы получить этот узбек, который совершил преступление, 100 тысяч — это мелочь. Для преступления подобного рода это — просто копейки. Но за такой риск для России копейки, а для какой-то другой страны типа Узбекистана — бешеные деньги. Поэтому человек согласился сразу. Тем более что он предполагал, и наверняка его в этом убедили, что никогда не попадётся.

Вообще, преступники, которые идут на дело, никогда не думают о том, что попадутся. Попадутся все, кроме них.

И, естественно, такая вербовка для украинских специальных служб лица, лишённого чувства самосохранения, ослеплённого предполагаемым вознаграждением, практически беспроигрышна.

Полагаю, что в СБУ и в разведуправлении Украины работают неглупые люди. Их хорошо учили в МИб и ЦРУ. Они наверняка понимали, что место, где готовилось преступление в отношении Кириллова, напичкано таким количеством камер, таким количеством различного рода систем слежения, что человек, который совершит это преступление, просто будет заложником. Он будет просто "забит" сразу в течение одних-двух суток. Его разоблачат, выявят и, естественно, задержат. Да и платить не придётся. Так и получилось.

Поэтому мне думается, что украинские специальные службы, готовя это преступление, осознавали, что они сами ничем не рискуют.

Они никому ничего платить не будут, потому что, по сути, отправили на убой конкретное лицо, которое для них никакой ценности не представляет. Надо платить деньги, оформлять ему гражданство ЕС. Это всё изначально было в мыслях. А, по сути, произошло то, что произошло. Но задачу хунты они решили.

Буквально недавно Колокольцев, министр внутренних дел, в своем выступлении говорил, что почти 99% тяжких преступлений раскрывается органами внутренних дел, и раскрывается практически 100% резонансных преступлений. Поэтому, конечно, украинские спецслужбы предполагали, что они фактически отправляют человека на заклание. В общем, так и произошло.

— Терракт стал главной темой не только в российских, но и в зарубежных СМИ. Как бы вы прокомментировали их реакцию?

— Запад очень активно отреагировал, а британские газеты стали говорить, что это вполне законное, оправданное преступление в условиях специальной военной операции, что ничего тут такого криминального нет. Но я понимаю, почему Британия возбудилась по этому поводу. Вы помните историю со Скрипалями, когда Кириллов активно выступал, разоблачая программы химического и бактериологического оружия, которые реализуются в Британии. Конечно, они этого простить не могли, поэтому такая реакция на смерть командующего, мне кажется, совершенно оправдана. И здесь речь абсолютно не идёт о какой-либо целесообразности в условиях боевых действий. Ведь мы поймали их практически за руку в связи с покушением на Скрипалей.

— У Игоря Кириллова не было охраны?

— Сейчас очень много идет разговоров о том, что он был без охраны, с одним только помощником. Я сам служил в специальных службах, в Министерстве внутренних дел, и прекрасно понимаю, что да, безусловно, такая возможность и неообходимость есть. Но очень часто даже сами предполагаемые охраняемые не всегда соглашаются на охрану. Это объективный фактор. Во-первых, никто не хочет, чтобы с ним постоянно кто-то ходил. Как-то не по-человечески, это раз. Во-вторых, очевидно, что в случае покушения может погибнуть не только само охраняемое лицо, но и лица, которые находятся в его окружении. И поэтому сами объекты охраны этого категорически не желают. В данной ситуации, если мы рассматриваем преступление в данном формате, в котором оно было совершено, оно гарантированно привело бы к тому, что погибли бы ещё сотрудники, охраняющие Кириллова.

Мне думается, что, конечно, руководство Министерства обороны прекрасно понимает, что такие люди должны быть под колпаком стеклянным, под бронированным, но жизнь, она немножко другая. Я помню свою службу в ФСБ и МВД, я помню, что очень часто возникала необходимость о том, чтобы кому-то приставить персональную охрану.

И практически все отказывались от неё и совершенно по логичной схеме, потому что от квалифицированного террориста охрана, её внешний контур практически никакую безопасность не гарантирует. Кстати, не только в России, но и в Соединённых Штатах. Уже было несколько покушений на президента Соединенных Штатов, иногда со смертельным исходом, мы помним Кеннеди.

Мы видим покушение на кандидата в президенты Трампа. Эта охрана, если она не обеспечена комплексом мер, носит абсолютно декоративный характер, потому что очень часто цель бывает реализуемая даже для перворазрядника по стрельбе, если у него есть соответствующее оружие и соответствующее место, откуда он стреляет. Об этом много говорят, и все возбуждаются по этому поводу. Но, к сожалению, жизнь такова, какова она есть. И даже папа Римский был объектом покушения. И никакая охрана ничего не смогла сделать, по сути.

Понимаю тех, кто мне возразит. Более того, скажут, что плохо готовят. Готовят по-разному. И очень квалифицированные бойцы иногда не в состоянии предотвратить преступление. Особенно если оно совершается таким способом, как было сейчас в этой ситуации. Еще один немаловажный аспект связан с тем, что мы действительно находимся в положении очень сложном. Я всегда говорил, что оперативная остановка у нас невероятно сложна. Невероятно сложна она потому, что, помимо какой-то инициативы со стороны СБУ в отношении террористических и диверсионных актов на территории России, мы имеем дело еще и с желающими осуществить эти террористические акты, диверсии на территории России.

— Вы имеете в виду каких-то отдельных наёмников или организацию?

— Это лица из маргинальной среды, из протестного электората. И очень часто бывает так, что не противник выходит на них, а они выходят сами на противника. Они видят объявление о том, что им кто-то может заплатить, они идут на это сотрудничество.

Опять-таки, предполагают, что попадутся все, кроме них. Сегодня у нас возникла еще одна угроза, и я уже с этого и начал. Сегодня исполнителями такого рода преступлений могут быть выходцы из наших среднеазиатских республик. Хотим мы того или нет, но последние факты свидетельствуют об этом. Это уже не совпадение: "Крокус Сити", убийство Кириллова, это уже система, которую противник отрабатывает.

Отрабатывает абсолютно безнаказанно, потому что, как я уже подчеркивал, специальные службы тех стран, где они активно работают, практически не обращают внимания на эти вещи. Мы сегодня должны быть готовы ко многим обстоятельствам, тем более что, когда закончится активная фаза специальной военной операции, у нас начнется самое сложное. Потому что пока есть линия фронта…

Почему мы не готовы идти на перемирие с Украиной, приостановление боевых действий? У нас был печальный опыт войны в Чечне. В 1995 году президент Ельцин в связи с приближающимся 50-летием победы в Великой Отечественной войне и возможностью пригласить политических деятелей разных стран в Москву на парад, принял решение приостановить боевые действия на 45 суток. К этому времени все чеченские боевики находились в горах, в разных заброшенных пионерских лагерях, в кишлаках, лесных базах. И уже фактически сама операция могла войти в решающую фазу.

Там уже не нужна была надземная операция, там нужна была только авиация и артиллерия. И в этот момент Ельцин объявляет перемирие. То есть неприменение оружия со стороны российских вооруженных сил. Боевики без оружия спустились в порядки вооруженных сил России, федеральных сил, зашли в тыл и стали стрелять в спину.

Причем из мирных поселков, из мирных сел. И, естественно, когда наши войска вернулись к военной фазе, очень часто страдало мирное население, потому что боевик, сидящий на чердаке жилого дома, какого-нибудь частного дома, стреляющий в солдат, будет уничтожен вместе с этим домом. Поэтому для нынешней ситуации перемирие может грозить именно этим. Но когда закончится горячая фаза специальной военной операции, я более чем уверен, возникнет огромное количество сопротивления, подпольщики, нелегалы, которые будут, как я уже говорил, стрелять в спину нашим войскам. И этот процесс будет очень длительный.

Потому что нам предстоит, помимо восстановления народного хозяйства, сформировать еще органы власти и управления. И лица, которые будут управлять местными городами, поселками и деревнями, будут объектами посягательств, потому что основная задача любого террориста — это напугать, создать условия, при которых подавлена воля граждан, которые будут за каждым кустом видеть террориста. Это самая сложная проблема возникнет. И эта проблема будет не менее длительная и кратно больше, чем сама специальная военная операция. Если вспомнить окончание Великой Отечественной войны, аж до 60-х годов после победы над гитлеровской Германией мы гоняли лесных братьев в Прибалтике, гоняли бандеровцев по Украине. Вот это тоже надо иметь в виду.

И как раз поэтому сегодня те же самые специальные службы Украины стараются использовать не кадровых своих сотрудников, они стараются использовать агентуру из числа либо местных жителей, либо людей, которые могут приехать на территорию России и совершать эти преступления.

И еще об одном я хотел бы сказать. Очень часто, когда мы говорим о том, что люди идут на сотрудничество со специальными службами Украины, мы всегда предполагаем, что процент идейно-политических соображений, идейно-политической основы, на которой они привлекаются к сотрудничеству, минимальный.

Потому что о какой идейно-политической мотивированности можно сегодня говорить? Конечно, это чистая заинтересованность меркантильная, абсолютно монетизированная. И, конечно, все люди, особенно пожилые люди, вы помните историю, когда они путем шантажа привлекались для поджога военкоматов, и молодежь, которая осуществляет диверсии на железной дороге, они, наверное, полагают, что им деньги дадут. Но, опять-таки, опыт второй членской компании показал. Вы помните, что на территории Чечни и Дагестана воевали большое количество арабских наемников. Огромное количество арабских наемников, которые воевали там, конечно, за деньги. И, наверное, по местным меркам деньги немалые. Но что происходило в конечном итоге?

В конечном итоге, когда заканчивался срок "контракта", безусловно, им выплачивали какие-то суммы. Либо им выплачивали суммы в натуральной валюте, либо в фальшивой. Если в фальшивой, то флаг ему в руки и пусть он едет домой. А когда речь шла о выплате в натуральной валюте, то, конечно, эти наемники, убывающие себе на родину, доживали до первого куста, где их убивали, забирали у них деньги и, естественно, возвращали опять в тот самый общак, из которого финансируется наемничество.

Вот это надо иметь в виду. Поэтому, когда люди, в надежде, что получат 10, 15, 20, 30 тысяч за совершение диверсии, на это рассчитывают, они должны понимать, что все ждут, когда будет исполнен заказ.

Но заказ бывает исполнен, и сразу человек бывает раскрыт. Поэтому никаких денег он, естественно, не получает. Вот это до сих пор никто не усвоил. А это очень важный момент, который практически может демотивировать людей на совершение преступления.

— Как, по вашему мнению, отреагирует Россия на убийство нашего генерала?

— Безусловно, Россия предпримет все необходимые меры, и Запад, в принципе, прекрасно понимает, что эти меры могут быть осуществлены буквально в ближайшее время. Если вспомнить ту же Чеченскую кампанию, начальную фазу, это был декабрь 1994 года, многие западные политики говорили: "Если успеете решить проблему Северного Кавказа до окончания рождественских комитетов, то мы не заметим даже, если Кавказские горы будут снесены, и равнина будет ниже уровня моря. Мы этого не заметим. Но если вы не успеете этого сделать до окончания рождественских каникул, то мы будем принимать соответствующие политические меры".

Так, в общем-то, и получилось. Мне кажется, что Запад тоже сейчас смотрит, в какой фазе будут происходить боевые действия, каким образом мы это время, отпущенное нам с точки зрения отвоевывания территорий присоединенных, сможем использовать.

А Запад, естественно, будет уже ориентироваться по результатам. Если начнутся какие-либо движения после вступления Трампа на пост президента, после его инаугурации, то тогда будет уже ясно, как будет развиваться ситуация дальше. Но нам сегодня нужно максимально далеко продвинуться, для того чтобы, помимо тех возможных предложений, мы могли иметь свои предложения с точки зрения окончания специальной военной операции через полную капитуляцию Зеленского. Вот это очень важный момент.

Уточнения

Данная статья — список по странам государственных органов разведки, контрразведки и тому подобное. О службах в вооружённых силах, как органах военного управления см. Службы.

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Автор Ирина Малова Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру Редактор Юлиана Погосова Юлиана Погосова

) — структура и (или) деятельность, структурированная (организованная) в соответствии со специальными требованиями.