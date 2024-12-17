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Любовь Степушова

СБУ убиты учёный Шатский, генерал Кириллов... Кто следующий?

Происшествия » Теракты

Любая операция украинских спецслужб осуществляется с согласованием кураторов из ЦРУ. Теракт против генерала Кириллова требует адекватной реакции от РФ.

Игорь Кириллов
Фото: structure.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Игорь Кириллов

Генерал Кириллов активно руководил своим ведомством, разоблачая США

В Москве утром 17 декабря украинскими террористами был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывчатку заложили в ручку самоката и взорвали дистанционно около подъезда дома на Рязанском проспекте. Водитель ждал рядом, чтобы отвезти генерала на работу. СК РФ возбудил уголовное дело.

Террористический режим Киева уже вышел с откровениями на западную прессу. Financial Times цитирует анонимного сотрудника украинской разведки, который сказал, что за терактом стоит СБУ.

"Кирилов был военным преступником и совершенно законной целью, поскольку он отдавал приказы использовать запрещённое химическое оружие против украинских военных… Такой бесславный конец ожидает всех, кто убивает украинцев", — сказал чиновник.

На самом деле ведомство Кириллова эффективно занималось розыском и нейтрализацией угроз от американских лабораторий биологического оружия на Украине.

А также работами Киева по созданию "грязной" ядерной бомбы и профилактикой её применения против РФ. Ведомство также обнаружило американские лаборатории в Африке. Кириллов лично выступал с разоблачениями по работам американцев над летучими мышами и малярийными комарами в Кении, Конго, Сьерра-Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР. Вероятно, данные об этом донесены до руководства африканских стран, и начался откат.

Кто следующий?

Четыре дня назад в Москве был убит заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаил Шатский, который занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69, разрабатывал новые дроны. И хотя официального подтверждения его смерти не было, это из этой же серии, что и убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в ноябре 2020 года в Иране "Моссадом". Кстати, президент Ирана Хасан Роухани пообещал отомстить, но не выполнил обещания, а потом был убит сам. И ещё, кстати, с тех пор Иран стал терять концентрацию, внутреннее единство и военную мощь. Чем не план для реализации в России?

На этом фоне предложения многих украинских "сидельцев" смягчить меры фильтрации для украинцев, бегущих в РФ от войны, выглядят несвоевременными. Так же очевидно, что "ждунов" завербовали много и они "раскинули свои сети", выслеживая наиболее уязвимые российские "объекты" с точки зрения соблюдения ими мер безопасности. Дамоклов меч висит и над членами их семей. Поэтому меры нужны срочные и адекватные.

Убийство одного из высших офицеров ВС РФ — это ещё один законный повод объявить киевский режим террористическим с соответствующими санкциями и преследованиями, не говоря уже об ударе по генералитету СБУ в Киеве. Там это ведомство занимает целый квартал. Опять же Иран за убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде нанёс ракетный удар по американским базам в Ираке. Американцы должны быть наказаны, поскольку курируют СБУ и ни одна операция не обходится без их одобрения.

Уточнения

Игорь Анатольевич Кириллов - российский военачальник. Генерал-лейтенант (2018). Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации. Он обвинял Украину в «планировании провокации с использованием „грязной бомбы“», что категорически отрицалось Украиной, а правительства Франции, США и Великобритании называли такие обвинения со стороны РФ «откровенно ложными».
 
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы теракт
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