Дикий Запад на Дону?

Почему фермеры Ростовской области бьются за землю с оружием в руках

10:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На этой неделе Ростовский областной суд в третий раз подряд перенес рассмотрение резонансного дела о кровавой драме, которая произошла почти пять лет назад на хуторе Чернозубовка Орловского района. В прошедшем июне заседание дважды переносилось - то из-за неявки защитника, то, как указано на сайте Ростовского областного суда, по причине "других оснований для отложения дела".

Фото: Library of Congress by Highsmith, Carol M., PDM

Новое разбирательство, начавшееся в Ростовском областном суде в октябре 2023 года — после удовлетворения жалобы прокуратуры Третьим апелляционным судом и отправки дела на новое судебное разбирательство в суде первой инстанции — постоянно прерывается: то из-за неявки на заседания то подсудимых, то их защитников, то других участников процесса. Пока дело затягивается, фигуранты Заури Дакишвили, Гиоргий Дакишвили, Василий Дакишвили, Мераби Мамаев, Сулим Мусаев и Рашид Ибрагимов, которых, помимо прочего, обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц, по решению Третьего апелляционного суда остаются на свободе.

Между тем, справедливый вердикт суда по делу о бойне на хуторе Чернозубовка значим не только для участников дела, но и для региона в целом. Пока в судебном деле за пять лет не поставлена точка, силовые столкновения между фермерами в Ростовской области продолжаются. Очередной инцидент случился совсем недавно, 24 июня этого года, когда произошла стычка двух фермерских хозяйств пос. Подгорного Ремонтненского района. Предметом конфликта, как и в "деле Бациевых — Дакишвили" стало использование земельного участка, спор о принадлежности которого рассматривался два года в судебном порядке.

Как утверждает в своём канале губернатор Василий Голубев, "конфликт не вышел за рамки словесной перепалки". Однако на место оперативно выехали представители правоохранительных органов. А позднее в объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что за неповиновение полиции восемь (!) человек отправили за решетку под административный арест.

Как пишет местная пресса, в прошлом году правоохранительным органам также приходилось вмешиваться в один из подобных споров — тогда, к счастью, все обошлось, но к месту выяснения отношений фермеры привозили с собой оружие.

Напомним, что в конфликте 22 октября 2019 года, закончившемся стрельбой из ружей и гибелью 5 человек, участвовали две семьи фермеров — Бациевы и Дакишвили, которые на тот момент спорили в судах несколько лет за один из земельных участков. По официальной версии, "мотивом преступления явились личные неприязненные отношения" — семьи не поделили пастбища для скота. В начавшейся перестрелке участвовали 15 человек. Пятеро из них погибли на месте, двоих ранили.

Выживших участников отправили на скамью подсудимых. Во время следствия представители враждующих семейств обвиняли в начале стрельбы друг друга. Уголовное дело возбудили в отношении восьми человек, но двое из них погибли во время конфликта.

Расследование длилось более двух лет, затем дело рассматривалось в суде с января 2022 по май 2023 г. В результате шесть фигурантов были оправданы.

Присяжные, как писали СМИ, как бы пожалели подсудимых, которые в конфликте тоже потеряли своих близких. Однако такое понятие, как сострадание, вряд ли должно лежать в правовой плоскости. В определении апелляционной инстанции указывается на многочисленные нарушения, связанные как с работой присяжных заседателей, так и судьи Юрия Русенко. В частности, как сообщается на сайте Третьего апелляционного суда, в присутствии коллегии присяжных заседателей сторона защиты приводила ссылки на необъективность предварительного расследования, оказывала незаконное воздействие на присяжных заседателей путем высказывания в их присутствии утверждений о недостоверности допущенных к исследованию в судебном заседании доказательств.

Кроме того, как говорится в материалах апелляционного суда, в ходе судебного следствия сторона защиты также оказывала незаконное воздействие на присяжных заседателей, ставя под сомнение доказательства обвинения, признанные судом допустимыми, систематически доводила информацию, не относящуюся к обстоятельствам дела и не подлежащую исследованию с участием присяжных заседателей, формируя у присяжных заседателей предубеждение к потерпевшим и пробуждая сочувствие к подсудимым.

Также в материалах апелляционной инстанции говорится, что при допросах потерпевших и свидетелей обвинения адвокаты защиты с целью вызвать у присяжных заседателей недоверие к сообщаемым ими сведениям, искажали суть данных в судебном заседании показаний, ставили вопросы, ответы на которые содержали в себе предположения и оценку произошедших событий, что является недопустимым. Систематическое нарушение стороной защиты требований уголовно-процессуального закона в ходе судебного разбирательства не могло не повлиять на формирование мнения присяжных заседателей при вынесении ими вердикта.

В результате судьи апелляционной инстанции посчитали, что Ростовским областным судом было допущено существенное нарушение требований уголовно-процессуального закона, которое ограничило сторону обвинения на предоставление доказательств, повлияло на содержание поставленных перед присяжными заседателями вопросов и ответов, в результате чего подсудимые необоснованно оправданы в предъявленном обвинении.

Кроме того, указывается на то, что коллегия присяжных заседателей была сформирована с нарушением требований ст. 328 УПК РФ, выразившихся в сокрытии кандидатами присяжных заседателей информации, которая лишила сторону обвинения воспользоваться правом на мотивированный или немотивированный отвод.

"При таких обстоятельствах ни сам вердикт, ни постановленный на его основе приговор не могут быть признаны отвечающими требованиям законности, обоснованности и справедливости", — констатируется в определении апелляционной инстанции.

Разумеется, чиновники региона должны были сделать вывод из произошедшего в Орловском районе и найти решения, которые позволили бы избежать повторения подобных трагедий. "Это резонансное преступление хозяйствующих субъектов, но спор длился не один день, не один месяц, а несколько лет, — заявил губернатор Василий Голубев после трагедии. — Дело находилось в судах, но конфликт не заканчивался. В итоге — трагедия… Поэтому разбираться нужно сразу после возникновения спора и искать решение", — резюмировал губернатор.

Однако, если судить по сообщениям ростовских СМИ, за прошедшие годы они, по сути, не сообщили ни об одном мероприятии, которые бы ростовские силовики и представители спецслужб провели для предотвращения подобного рода конфликтов. В результате, ростовские фермеры, разуверившись в торжестве закона и не находя защиты в официальных инстанциях, по сути, борются друг с другом, как на Диком Западе, с оружием в руках, и привлекая для помощи не официальные структуры, а только отдельных, работающих в них высокопоставленных представителей. Не случайно в кулуарах судебных заседаний обсуждается так много слухов о том, "кто, сколько и кому занес".

Конфликт "Дакишвили против Бациевых" из-за нерасторопности ростовской Фемиды и тех, кто причастен к ее решениям, превращается в противостояние семей наподобие шекспировских Монтекки и Капулетти. Судебная власть может и должна поставить точку в споре из-за земельного участка. Однако многочисленные судебные проволочки, процессуальные нарушения, переносы заседаний суда и прочие юридические уловки только подливают масла в огонь многолетней вражды семей фермеров.

Ростовская область в последнее время отметилась существенным приростом тяжких и особо тяжких преступлений, больше половины из них до сих пор не раскрыты. Среди наиболее резонансных событий - захват заложников в ростовском СИЗО, закончившийся отставкой руководства регионального ГУФСИН, арест сразу нескольких руководителей районных муниципалитетов, задержание председателя Ростовского областного суда Елены Золотарёвой и её заместителя Татьяны Юровой, а также нескольких крупных представителей силовых структур.

В сложившейся ситуации федеральным структурам требуется взять на контроль происходящее в Ростовской области и поставить точку в многолетнем конфликте. Тем самым будет создан прецедент решения подобных конфликтных ситуаций. Если предоставить ростовским Монтекки и Капулетти выяснять свои отношения далекими от законных способами, то дурной пример может перекинуться и на другие регионы Российской Федерации. За примерами далеко ходить не надо. Буквально на прошлой неделе популярный региональный сайт "Высота 102" в материале "Война за урожай: фермеры не поделили поля под Волгоградом" рассказал о подобном же противостоянии фермеров в поселке Михайловка, разнимать которых в срочном порядке приехали представители правоохранительных органов и прокуратуры.

В сложное для страны время такого рода сценарий следует исключить и навести порядок в ростовских правоохранительных и судебных органах. Ростовская фермерская драма вышла за рамки региона и ставит на повестку дня проблему эффективности судебных и правоохранительных органов на региональном уровне в такого рода спорах. Это не только вопрос справедливого и законного разрешения подобных споров. Речь идет о сохранении социальной и экономической стабильности в стране. Без эффективной работы правоохранительной и судебной систем конфликты "Монтекки и Капулетти" на просторах нашей страны скоро могут перерасти в острую социальную проблему.