"Играй и зарабатывай": как работает схема мошенничества от crypto-предпринимателя Трубникова

Взрыв популярности криптовалют и NFT (Non-Fungible Tokens), невзирая на то, что многие до сих пор не до конца разобрались в их сути, привёл к появлению новой концепции — Play-to-Earn, которая обещает пользователю возможность приобретения NFT-генераторов в игровых мобильных приложениях и получение стабильного дохода от токенов, которые эти генераторы производят.
Как работают эти проекты? Пользователь имеет возможность скачать игровое мобильное приложение и приобрести NFT-генераторы внутри игры. А дальше, конечно же, прибыль!
Именно под слоганом "Играй и зарабатывай" стал действовать молодой и харизматичный crypto-предприниматель Александр Трубников, представив миру свои проекты "Avrora" и "Go Green". "Просто скачай приложение, инвестируй и получай прибыль" — звучит очень заманчиво для неискушенной публики. Представляя миру свое детище, Александр даже не стеснялся ссылаться при случае на сотрудничество со "Сколково", которое, к слову, по официальному запросу подтвердить так и не удалось. Желающим заработать он рассказывал о созданном крипто-банке, о целесообразности инвестиций в его генераторы, которые в самом ближайшем будущем позволят получать не только стабильный, но еще и достойный пассивный доход! Главное, не забывать заправлять их ежедневно газом, а все остальное сделает он, Александр. Магия больших имен, "Сколково", триколор в логотипе — как тут не поверить?! Однако так ли реальна эта сказка? Давайте разбираться.
Проект avrora-token.com (от Alexander Trubnikov) позиционировал себя как децентрализованная автономная организация, которая работает полностью в автоматическом режиме и управляется большой командой топ-менеджеров со всего мира. Кроме того, все участники проекта вносят свой вклад в его выживание и развитие, инвестируя капитал. Проект позволял пользователям покупать собственные ваучеры NFT. Средства от продажи должны были использоваться для добычи биткоинов. Пользователи должны были получать процент от прибыли и свои собственные NFT, которые позже могли быть перепроданы по более высокой цене, когда сайт станет более популярным. Заработанные в результате майнинга биткоины обещалось начислять пользователю ежедневно, и их сумму в любой момент можно было посмотреть на счете.
Полная анонимность, никаких реальных данных или документов. Цель проекта — под фальшивой легендой обманывать доверчивых людей.
Одна из таких "жертв" поделилась своей историей: в марте позапрошлого года она приобрела генераторы "Авроры" на сумму 350 тысяч рублей. Спустя 7 месяцев, в октябре, она получила прибыль в размере 4 тысяч рублей. Ответственность за финансовые потери в проекте при этом Александр переложил полностью на нее. При этом продать генераторы, вернуть свои деньги и выйти из проекта она не смогла.
Впрочем, Александр все-таки признал свою ошибку, которая заключалась в недостаточно верно просчитанной бизнес-модели, вызвавшей, по его же словам, "просадку" по курсу токена компании и ее дальнейшее банкротство.
Однако Сейшелы далеко, и документы составлены умело. Некогда любезные сотрудники "Авроры" уже не отвечают на звонки и сообщения, находясь в сети, чат для участников проекта закрыт. А тем временем гастроли "Авроры" по мировым форумам продолжаются, привлекая все новых и новых crypto-новичков. Проверку спикерам, видимо, организаторы площадок не устраивают, не в их это интересах.
На сегодняшний день Александр признает "Аврору" банкротом, но пока не сообщает об этом публично. Видимо, боится отпугнуть от других "бизнес-проектов". И вот один из них — компания предлагает кредиты семьям участников СВО под низкий процент.
Кстати, афера Трубникова продумана тщательно и действует по всему миру. Так, проживающая в Бельгии Диана Русу, инвестировавшая в "Аврору" в 2023 году около 1000 долларов, тоже осталась ни с чем. Юрий Пруцков попытался взять кредит от Трубникова и оказался буквально в заложниках "Авроры". Кроме того, его средства со счета еще и похитили.
С тех пор (и за довольно короткий период) появилось довольно много негативных комментариев о проекте. В частности, пользователи писали, что сайт просто обманывает их, присваивая деньги. Всего же, по скромным оценкам самих участников "Авроры", более 8000 людей оказались в деликатной ситуации, но молчат, боясь выставить себя на посмешище и возможных неприятных последствий со стороны компании. Куда смотрит прокуратура!? Хотя вопрос скорее риторический. В России в последние годы резко выросло количество финансовых пирамид, в 2022 году с января по сентябрь Центробанк выявил более 1000 подобных организаций. Людям стоит знать, как легко можно попасть на удочку мошенников, которые настолько тщательно маскируются, что очень сложно им не поверить.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.