"Играй и зарабатывай": как работает схема мошенничества от crypto-предпринимателя Трубникова

Как работает схема мошенничества от crypto-предпринимателя Трубникова

5:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия Парад мошенников

Взрыв популярности криптовалют и NFT (Non-Fungible Tokens), невзирая на то, что многие до сих пор не до конца разобрались в их сути, привёл к появлению новой концепции — Play-to-Earn, которая обещает пользователю возможность приобретения NFT-генераторов в игровых мобильных приложениях и получение стабильного дохода от токенов, которые эти генераторы производят.

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Как работают эти проекты? Пользователь имеет возможность скачать игровое мобильное приложение и приобрести NFT-генераторы внутри игры. А дальше, конечно же, прибыль!

Именно под слоганом "Играй и зарабатывай" стал действовать молодой и харизматичный crypto-предприниматель Александр Трубников, представив миру свои проекты "Avrora" и "Go Green". "Просто скачай приложение, инвестируй и получай прибыль" — звучит очень заманчиво для неискушенной публики. Представляя миру свое детище, Александр даже не стеснялся ссылаться при случае на сотрудничество со "Сколково", которое, к слову, по официальному запросу подтвердить так и не удалось. Желающим заработать он рассказывал о созданном крипто-банке, о целесообразности инвестиций в его генераторы, которые в самом ближайшем будущем позволят получать не только стабильный, но еще и достойный пассивный доход! Главное, не забывать заправлять их ежедневно газом, а все остальное сделает он, Александр. Магия больших имен, "Сколково", триколор в логотипе — как тут не поверить?! Однако так ли реальна эта сказка? Давайте разбираться.

Проект avrora-token.com (от Alexander Trubnikov) позиционировал себя как децентрализованная автономная организация, которая работает полностью в автоматическом режиме и управляется большой командой топ-менеджеров со всего мира. Кроме того, все участники проекта вносят свой вклад в его выживание и развитие, инвестируя капитал. Проект позволял пользователям покупать собственные ваучеры NFT. Средства от продажи должны были использоваться для добычи биткоинов. Пользователи должны были получать процент от прибыли и свои собственные NFT, которые позже могли быть перепроданы по более высокой цене, когда сайт станет более популярным. Заработанные в результате майнинга биткоины обещалось начислять пользователю ежедневно, и их сумму в любой момент можно было посмотреть на счете.

Проведённое журналистское расследование показало, что проект был создан, по сути, по принципу работы финансовой пирамиды. Свидетельство о регистрации на Сейшельских островах — поддельное. Старый юридический адрес (с прошлой версии проекта) — тоже ложный.

Полная анонимность, никаких реальных данных или документов. Цель проекта — под фальшивой легендой обманывать доверчивых людей.

Одна из таких "жертв" поделилась своей историей: в марте позапрошлого года она приобрела генераторы "Авроры" на сумму 350 тысяч рублей. Спустя 7 месяцев, в октябре, она получила прибыль в размере 4 тысяч рублей. Ответственность за финансовые потери в проекте при этом Александр переложил полностью на нее. При этом продать генераторы, вернуть свои деньги и выйти из проекта она не смогла.

Впрочем, Александр все-таки признал свою ошибку, которая заключалась в недостаточно верно просчитанной бизнес-модели, вызвавшей, по его же словам, "просадку" по курсу токена компании и ее дальнейшее банкротство.

Однако Сейшелы далеко, и документы составлены умело. Некогда любезные сотрудники "Авроры" уже не отвечают на звонки и сообщения, находясь в сети, чат для участников проекта закрыт. А тем временем гастроли "Авроры" по мировым форумам продолжаются, привлекая все новых и новых crypto-новичков. Проверку спикерам, видимо, организаторы площадок не устраивают, не в их это интересах.

На сегодняшний день Александр признает "Аврору" банкротом, но пока не сообщает об этом публично. Видимо, боится отпугнуть от других "бизнес-проектов". И вот один из них — компания предлагает кредиты семьям участников СВО под низкий процент.

Кстати, афера Трубникова продумана тщательно и действует по всему миру. Так, проживающая в Бельгии Диана Русу, инвестировавшая в "Аврору" в 2023 году около 1000 долларов, тоже осталась ни с чем. Юрий Пруцков попытался взять кредит от Трубникова и оказался буквально в заложниках "Авроры". Кроме того, его средства со счета еще и похитили.

С тех пор (и за довольно короткий период) появилось довольно много негативных комментариев о проекте. В частности, пользователи писали, что сайт просто обманывает их, присваивая деньги. Всего же, по скромным оценкам самих участников "Авроры", более 8000 людей оказались в деликатной ситуации, но молчат, боясь выставить себя на посмешище и возможных неприятных последствий со стороны компании. Куда смотрит прокуратура!? Хотя вопрос скорее риторический. В России в последние годы резко выросло количество финансовых пирамид, в 2022 году с января по сентябрь Центробанк выявил более 1000 подобных организаций. Людям стоит знать, как легко можно попасть на удочку мошенников, которые настолько тщательно маскируются, что очень сложно им не поверить.