Ещё одна причина незаметности неудавшегося киллера, покушавшегося на жизнь Трампа

Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории

4:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Почему всё-таки неудавшийся киллер Трампа смог так близко подобраться к экс-президенту невзирая на его "глазастую" охрану, которая, по идее, должна быть одна из лучших в мире? В поиске ответов на этот вопрос эксперты вывернули наизнанку все возможные формуляры, стандарты и инструкции по действию американских телохранителей при покушении на президента.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

И что? И всё равно вопрос остаётся. Вдруг выясняется, что американская охрана, оказывается, стеснена в свободе действий при возникновении каких-то рисков. Только ответный огонь, и никакого огня на упреждение.

То выясняется, что крыша постройки, на которой "загорал" снайпер-одиночка в ожидании Трампа, не входила в зону ответственности службы охраны президента.

Ну да, американской секретной службе не позавидуешь. Руки практически связаны смирительной рубашкой. То ли дело у нас в России. Чуть что, так сразу полгорода перекрываем.

А американской охране, спецслужбе государства, которое претендует на всемирную гегемонию и такую же всемирную демагогию и которое совсем не брезгует марать руки в различных тёмных операциях, при защите своего бывшего и, возможно, будущего президента, оказывается, мешает всё, даже неровный пол, как танцору.

И про пол — это нисколько не преувеличение. Из последних уловок и оправданий телохранителей интересно звучит версия о том, что снайпер из охраны Трампа не видел киллера из-за кривизны крыши, на которой он лежал. Дескать, стрелявший лежал на обратном скате крыши, и угол был таков, что охрана не смогла его заметить. Вроде как находился в мёртвой зоне.

Ну, действительно, все мы видели эти фотографии и видео, в которых прохожие буквально пальцами показывают на человека, ползущего по крыше. Чуть ли не куча народа сбежалась на это зрелище. Если бы киллер задержался на крыше ещё подольше, то не исключено, что все забыли бы про Трампа и ринулись бы к этому сараю.

Но президентская охрана на это отреагировала как египетский сфинкс на туристов с фотоаппаратами, то есть никак.

Откровенности ради надо признать, что снайпер из президентской охраны действительно мог не видеть киллера, пока тот не дополз до своей огневой позиции, а его голова с оружием не появилась над скатом крыши и не выделилась на фоне крыши тёмным пятном.

Это все вопрос к экспертам, которые будут просчитывать траекторию стрельбы, сектора обстрела, зоны видимости и т. д. Но один важный момент почему-то все упускают. Стрелок был одет в одежду тех же тонов, что и цвет крыши.

И при таких обстоятельствах обнаружить его действительно было не так просто. Прохожие заметили стрелка потому, что находились в непосредственной близости от него. Плюс его движение было заметно в боковой проекции.

А вот для снайперов охраны Трампа ракурс был другой. Если они его и наблюдали, то на их направлении он двигался скорее во фронтальной проекции. Это наглядно видно на схеме покушения.

Да, лежащего на крыше человека сложно заметить, особенно если он медленно ползёт и особенно если он одет в одежду тех же тонов, в которые покрашена крыша. И на фоне крыши выделялись только его обувь, ремень и голова. А во фронтальной проекции охрана могла наблюдать только голову стрелявшего. И снайпер охраны, наблюдавший за обстановкой, мог банально не заметить изменения картины, если перемещение стрелка шло медленно.

Конечно, эти обстоятельства не оправдывают охрану Трампа, но всё же несколько дополняют картину покушения. И судя по тому, что стрелок успел отстрелять десяток патронов в одиночном режиме огня, охрана до последнего не очень понимала источник стрельбы.

Конечно, нельзя исключать, что снайперы из охраны Трампа намеренно валяли дурака (это если рассуждать в конспирологическом духе) или ели пончики в духе американских полицейских боевиков (но это уже если верить во всеобщее человеческое разгильдяйство(. Как бы то ни было, но главный стрелок, увы, ликвидирован, и, судя по всему, это покушение попадёт в те же глобальные загадки истории, что и убийство Кеннеди. Хотя официальную версию нам, несомненно, озвучат.