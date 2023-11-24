"Челябинский решала": на что пошёл бизнесмен, чтобы заполучить курорт "Увильды"

6:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия Парад мошенников

События, разворачивающиеся на курорте "Увильды" в Челябинской области, не перестают удивлять — помимо изобретательных схем местных чиновников и сотрудников полиции, в центре внимания остаётся и судебная тяжба между бывшими супругами — владельцами курорта — Александром Мицуковым и Ингой Майер.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как пишет издание "Версия", "успешный" хозяйственник и по совместительству гинеколог Александр Мицуков использовал средства курорта для расширения своих влиятельных связей в регионе. Создав клуб любителей охоты среди чиновников, судей, прокуроров и полицейских, мужчина устраивал "охотничьи туры", причём охотой дело зачастую не ограничивалось, есть версия, что он даже приглашал девушек на мероприятия.

Мицуков даже стал посредником чиновников, которые решили сомнительным путем переоформить часть земель заповедника для строительства коттеджного посёлка. Однако в 2014 году историей заинтересовались федеральные правоохранительные органы, было даже возбуждено уголовное дело.

Видимо, страх оказаться за решеткой подвигнул Александра написать в октябре 2014 года заявление о выходе из курорта "Увильды" и спрятаться.

В 2020 году Александр Мицуков вместе с оставшимися на свободе чиновниками вдруг вспомнил, как замечательно ему было на курорте. Заручившись поддержкой своих друзей, в том числе и из прокуратуры, он подает в суд и пишет заявление в полицию на свою бывшую жену Ингу Майер, которая является создательницей и собственницей "Увильды". Спустя почти три года борьбы в марте 2023 года Челябинский арбитражный суд принимает решение о том, что Мицуков с 2014 года юридически не имеет никакого отношения к курорту. Александр Мицуков в отчаянии даже начал угрожать сыну, который остаётся генеральным директором курорта, пообещав посадить его мать в тюрьму.

Неожиданно суд общей юрисдикции 5 октября 2023 года в составе судей Елены Зиновьевой и Оксаны Банниковой вынес решение, в котором удовлетворил требование Александра Мицукова о передаче ему 70% доли во владении курортом.

Инга Майер в разговоре с редакцией сообщила, что будет обжаловать данное решение в середине декабря в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции УРФО, председателем которого является Минин Сергей Дмитриевич. Для справки: Александр Мицуков давно знаком с Сергеем Мининым, их также объединяют влиятельные друзья из Екатеринбурга. Очевидно, что Александр уверен, что его друг Сергей должен все решить "правильно".

Остаётся только надеяться, что в предстоящем процессе суд вынесет законное и справедливое решение.

Но на этом история не заканчивается. Мицуков, в надежде выполнить обещание, данное сыну, все же обратился в правоохранительные органы с требованием возбудить в отношении Инги уголовное дело по статье 159 УК РФ ("мошенничество"). Эта статья даёт большой простор для фантазии, под неё при большом желании можно подвести любой гражданский спор — главное, чтобы человека поместили в СИЗО, а уж потом можно выбивать признания в чём угодно. Инга отмечает, что у нее даже имеется диктофонная запись, как бывший супруг ещё в 2021 году хвастался, что все полицейские в регионе — его друзья и при желании он может "закатать её в асфальт". Однако друзья в погонах не смогли помочь, уголовное дело рассыпалось. Но бывший супруг не стал унывать: он вновь обратился в суд, и дело вновь возбудили. И снова закрыли.

Обиженный супруг заставляет судей рассмотреть вопрос по уголовному делу в третий раз, полностью игнорируя решение Генпрокуратуры РФ. По мнению Инги Майер, этому мог способствовать "друг" Александра — председатель Челябинского областного суда Малашковец Вячеслав Владимирович.

Инга отмечает, что цель у бывшего супруга одна — вымотать ее, заставить сдаться и уступить ему актив. Вполне возможно, что за ним стоит более влиятельный бенефициар, который финансирует всю эту шумиху.

Проиграв суды, в том числе и на 38 миллионов, полученные из кассы курорта, Александр Мицуков внезапно заявил, что он отправляется на СВО. Удачный пиар-ход. Возможно, он делал это по подсказке своих покровителей, но не стоит исключать и того, что такой поворот он придумал самостоятельно из корыстных побуждений: ведь участники СВО фактически освобождаются от судебных преследований неуголовного свойства. Это значит, например, что исполнительное производство по выплате 38 миллионов ему не грозит.

Кстати, накануне решения суда общей юрисдикции о возврате Мицукову 70-процентной доли появилась новость, что Александр проходит реабилитацию в госпитале для ветеранов войн в Челябинске. Правда, вскоре выяснилось, что он, скорее всего, проходил плановую госпитализацию в другой больнице.

Что любопытно, на запрос в Министерство обороны пришёл однозначный ответ: среди добровольцев Александр Мицуков не числится, а мобилизации граждане 1955 года рождения (Мицукову 68 лет) не подлежат.

Тем не менее некоторые местные СМИ все же писали о том, что Александр Мицуков отправился на СВО в составе отряда "Невский". Более того, появилось письмо в адрес губернатора Челябинской области с просьбой наградить Мицукова за проявленный героизм. Стоит заметить, что "патриотический порыв" удачно совпал с тем, что приставы должны были взыскать с мужчины 38 млн рублей в пользу курорта.

Инга Мейер намерена настаивать на том, чтобы была проведена доскональная проверка факта участия Александра в спецоперации в свои 68 лет. Пока же Александр Мицуков, уже в качестве участника СВО, продолжает раскачивать ситуацию.

Так почему же обиженному супругу удаётся избегать взысканий и раз за разом предъявлять претензии к курорту? Возможно, не все так гладко в "челябинском королевстве", где многое, видимо, решает не закон, а хорошие связи.