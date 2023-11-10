Финансовый эксперт рассказал о новой схеме мошенничества

5:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия Парад мошенников

Мошенники стали всё чаще обманывать россиян, от лица брокеров они предлагают легкий заработок, сообщает МинФин. Людям обещают, что за короткий срок можно заработать крупную сумму денег. Жертвы мошенников открывают брокерские счета, но их инвестиции к ним не возвращаются. Например, по ссылке люди устанавливают приложение, где им ложно показывают, как "растут" их инвестиции. А когда человек желает вывести свои средства, начинаются "проблемы". С них просили дополнительные средства за вывод, оплату страховки и т. д. "Обменником" валюты мог выступать и третий человек, на счет которого просили совершать перевод. На начальном этапе людям предлагали инвестировать небольшие суммы денег, а затем убеждали взять кредиты или занять большие средства. Как не попасться в сети мошенников, рассказал читателям Pravda. Ru финансовый эксперт, руководитель ГК "Содействие" Алексей Лашко.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как не попасться в сети мошенников

Обычно любая история мошенничества начинается, когда вам звонят и что-то предлагают. И человеку нужно четко понимать, зачем ему позвонили: кто — первое, и второе — с какой целью. Самый простой способ понять, надо вам то, что предлагают — это объяснить своей жене или маме, или бабушке. И попросите родственников задавать вопросы на понимание:

"А как тут будет? Чем защищены деньги? А если эта инвестиционная возможность не сработает, то, как будут выглядеть ваши деньги? Есть ли какая-то нагрузка на них в виде ежемесячных платежей? Что будет, если рынок пойдёт в другую сторону?"

Человек с низкой финансовой грамотностью обычно рисков не видит. А люди, которые прожили уже на этом свете дольше, уже имеют другой житейский опыт. И со стороны видно, что человек "плывёт": знаний нет, последствий не понимает.

Обычно народ "клюёт" на какую невероятную ставку типа 40% годовых или 60% годовых. Когда пишут 300%, уже понятно, что это мошенничество. А когда пишут 60%, то это кажется вроде нормальным.

Или, допустим, предложенная идея вам понравилась, и этот бизнес вы немного понимаете. Тогда вы можете узнать еще больше (в т. ч. изучите каналы и предложения конкурентов) и спросить у вашего брокера какие-то нюансы. И посмотреть, он вообще понимает в этой теме или нет.

Как понять, не попали ли вы к мошенникам — самый простой способ проверить на сайте ЦБ, есть ли лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность или на привлечение денежных средств, если это кредитный кооператив.

Если вам не предлагают заключить договор, если вся связь только через телефон или интернет, а реального офиса нет, предлагают проводить платежи на карту физического лица, нет специального банковского счета для брокерского обслуживания — это все должно вас насторожить и заставить подумать о мошенничестве.

Первое правило дайвера "Остановись, дыши, думай" подходит ко многому в этой жизни, в частности, к принятию решения по инвестициям. Если вы безумно сильно захотели вложить деньги в какой-то проект, знайте, что вы попали под влияние. Может случиться, что на том конце провода вас обрабатывают те, кто умеет работать с НЛП (нейролингвистическим программированием). То есть прямо крючками вытаскивают вас психологически на сделку, на то, чтобы вы передали деньги. Если вы чувствуете, что так происходит, то …. Если вам кажется, то вам не кажется. Если вам кажется, что вас "разводят", то вам точно не кажется. Зайдите в интернет, почитайте отзывы про эту компанию. Посмотрите на отзывы сотрудников, которые там работают.

Если вы все-таки решились на сделку, попробуйте завести деньги, вывести деньги, посмотрите, как проходят транзакции. В приличной компании на следующий день вы деньги увидите на своём банковском счёте. А если вам будут говорить: "Тут ещё комиссию надо доплатить, чтобы мы средства вывели" или ещё что-то подобное, то вы "попали". Нормальные компании у вас сразу все комиссии вычтут из выводимой суммы. Есть галочка "вывести все средства на свободном остатке". Это нормальный сервис.

"И последнее правило — на фондовом рынке можно только сберечь свои деньги, но не заработать. Зарабатывают деньги в предпринимательстве с помощью терпения и рисков. Самая правильная стратегия на фондовом рынке, на любом авторизованном рынке — это сбережения. Как только вы идете в заработок Х2 за год, имейте в виду, что вы берете на себя риск, тот, которым вы не управляете. Либо риск контрагента, которому вы отдали деньги, либо какой-нибудь транзакционный операционный риск", — резюмирует эксперт.

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