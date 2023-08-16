Зрада: ВМФ РФ нет необходимости преследовать контейнеровоз "Йозеф Шульте"

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Украина "приглашает" РФ потопить или досмотреть контейнеровоз "Йозеф Шульте", вышедший из Одессы. Но ВМФ РФ этого делать не будет.

Фото: https://vk.com/wall-197947986_33798

Немецко-китайский контейнеровоз вышел из Одессы

Из Одессы вышел под флагом Гонконга контейнеровоз "Йозеф Шульте" (Joseph Schulte), который простаивал в порту с начала СВО. Киев заявил, что это начало работы нового "гуманитарного" транспортного коридора, который Украина запустила в одностороннем порядке в качестве альтернативы прежнему зерновому коридору, который был согласован с РФ.

"На борту — более 30 тыс. тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием", — сообщил глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети.

По данным портала MarineTraffic, судно вышло из Одессы и держит курс на один из турецких портов. Временем прибытия указано завтрашнее утро.

Немецкая компания Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), которая владеет судном совместно с китайским банком, подтвердила, что судно направляется в Стамбул.

Россия, конечно, может досмотреть "Йозеф Шульте", как и любой корабль, направляющийся на /из Украины на основании заявленных подходов после окончания зерновой сделки, но надо помнить, что ключевой угрозой является доставка оружия в порты Украины.

Издание Readovka в Telеgram утверждает, что контейнеровоз, на самом деле, идёт порожняком, а Украина "совершает провокацию, осознанно привлекая к нему внимание русских военных".

Остановят ли для досмотра "Йозеф Шульте"?

Два дня назад патрульный корабль ВМФ РФ принудительно оcтановил для досмотра судно Sukru Okan. Остановят ли для досмотра "Йозеф Шульте"?

Скорее всего, нет, потому что:

Sukru Okan следовал в Одессу, а "Йозеф Шульте" — из Одессы, поэтому главное опасение об оружии отсутствует. Наоборот, Россия приветствовала бы, чтобы из Одессы, Ильичевска, Южного, вышли все иностранные суда, чтобы исключить укрытие украинской инфраструктуры за "чужой спиной". Украина поэтому всегда была против того, чтобы эти корабли выходили из украинских портов. Судно было выпущено по запросу гонконгского МИД, читай — китайского, и партнёру надо доверять. Немецкая судоходная кампания BSM поблагодарила "различные заинтересованные стороны на земле": Международную морскую организацию (ИМО), "государство флага Гонконга" и других, кто сделал возможным безопасный проход корабля. Контейнеровоз стоял в нефтегавани Одессы, на 4-м наливном причале погрузки газа и нефтепродуктов. Там нет инфраструктуры для контейнеров. То есть, действительно, контейнеры — пустые. Аналитики говорят, что перевозки по Чёрному морю, в целом, оставались стабильными с момента закрытия зерновой сделки, несмотря на более высокие страховые ставки.

Можно сделать вывод, что Украина как бы приглашает РФ потопить или досмотреть сухогруз, подставляя команду для создания нужного ей информационного повода. Но ВМФ РФ, в данном случае, этого делать не будет.

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