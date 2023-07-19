Очередное ЧП на крымском мосту вновь всех заставляет задуматься о том, как же надёжно защитить эту нашу стратегическую транспортную коммуникацию.
И на это есть довольно простой и неожиданный ответ — нужно построить новый мост. Такая мысль, наверное, покажется издёвкой. Но ведь, действительно, если вникнуть в действия нашего руководства, то мы заметим, что в последние годы именно такая логика и применяется.
Ведь посмотрите — возникла проблема с транспортировкой газа в Европу через Украину, мы, недолго думая, начали строить новые ветки:
Не важно, что балтийские трубопроводы в конечном итоге обрубили. Тут важно понять концептуальный подход.
В случае с блокадой Крыма начиная с 2014 года Москва, тоже несильно заморачиваясь, приняла решение, самое простое с точки зрения логики, но не самое простое с точки зрения исполнения — строительство моста через Керченский пролив. А ведь сколько было сомнений, что это технически сложно и практически невозможно. Но ничего, построили — и довольно быстро.
И в этом смысле Крымский мост — это некий символ логики принятия решений в части строительства транспортной инфраструктуры. Перед нами возводят стены, а мы идём в обход.
"Северные потоки", Крымский мост — это только самые известные нам решения. А помимо этого, есть и другие примеры: строительство новой дороги от Ростова-на-Дону до Мариуполя. Это из недавнего. Более старый случай — это строительство железной дороги в обход ЛНР и ДНР после 2014 года.
Ну а с другой стороны, а как ещё действовать? Разве эта логика неправильная, если нам устраивают барьеры? Если нам где-то что-то перекрывают, мы пробиваем новый коридор.
И есть в этом что-то такое разухабистое, чисто русское. Да мы "могём" и так и эдак. Если надо, то и море выкопаем.
Мы не собираемся идти на уступки Западу, не пытаемся договориться насчёт логистических коридоров, а просто создаём новые.
И Запад, видимо, на это сильно обижен, если такое определение уместно, потому как наши новые пути он всё равно стремится перерезать не мытьём, так катаньем. Тем самым как бы говоря, "стройте, стройте, всё равно у вас ничего не получится".
И факты диверсий на нашей транспортной инфраструктуре, увы, это подтверждают.
И если масштаб этих диверсий будет нарастать, то бесконечные восстановления повреждённых коммуникаций превратятся в сизифов труд наших строителей. Месяцы восстановлений, потом один удар и всё - начинай сначала. Какой-то порочный круг… Что же делать?
Нашему руководству стоит посочувствовать. Находясь в такой ситуации и в условиях военного времени, пространство для манёвров остаётся довольно узкое:
И в этом бредовом варианте нет ничего фантастического. Ведь сам по себе Крымский мост — это не один мост, а целых три. В инженерном смысле, конечно, два, но в дорожном — три:
Если бы такое дублирование не было заложено в конструкцию всего перехода, то последствия от диверсии были бы гораздо ощутимее.
Но даже несмотря на конструктивную продуманность моста, вся эта конструкция, как показывает практика, весьма уязвима к внешнему воздействию.
Длина моста — почти 20 километров, одних опор только — 450. И на всём этом протяжении мост может подвергнуться воздействию. Тем более, при проектировании моста террористическая угроза практически не была учтена.
Закладывали всё что угодно:
но защита от взрыва, видимо, не была учтена должным образом.
Тут нужно отметить, что мост сам по себе лёгкий, он сделан из металлоконструкций, то есть устойчивость к разрушению от взрыва гораздо меньше, чем у железобетонного. И для разрушения Крымского моста даже не надо подрывать опоры.
Достаточно сорвать пролёт с креплений, и он сдвигается со своего места. Что и продемонстрировал последний теракт. Ударная волна от взрыва под мостом просто подкинула пролёт кверху, тем самым оторвав его от креплений к опоре. И просто повезло или диверсанты не рассчитали, что мостовой пролёт не улетел в воду.
А ведь параллельный пролёт тоже был сдвинут с места, хоть и некритично, и по нему сейчас есть ограниченное движение.
Наверняка на той стороне в мрачных кабинетах спецслужб уже делают работу над ошибками и готовят очередной демарш.
В этой связи многие эксперты начали активно обсуждать технические элементы защиты моста. Есть ли какие заграждения, сети, боны и так далее. Это всё правильно, но любая такая система не гарантирует 100%-ную защищённость моста.
Нужно принципиально новое решение. В нашей логике — новый мост. Ну или почти мост. А скорее — дамба. И в этой идее нет ничего фантастического.
У российских строителей есть опыт таких решений. Например, Кронштадская дамба — гидротехническое сооружение между южным и северным берегом Финского залива, проходящее через остров, на котором находится город Кронштадт.
Главное назначение этой дамбы — защита Петербургской агломерации от наводнений. А вторая важная функция — это автодорожный мост, соединяющий два берега Финского залива.
Ну и по факту в нашем неспокойном мире эта дамба является мощным барьером для проникновения враждебных военно-морских сил в восточную часть Финского залива.
Разрушить такую дамбу практически невозможно. Максимальная ширина в основании достигает 160 метров, а минимальная ширина гребня дамбы — 30 метров. Можно нарушить дорожную эстакаду на дамбе или полотно, но пробиться через широкий каменисто-земляной участок суши практически нереально.
Да, естественно, нужно продумать целый комплекс вопросов, в том числе экологического характера. Да, это всё дорого и долго, но если речь идёт о безопасности, то вопрос о деньгах неуместен.
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