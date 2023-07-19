Крымский мост: защитить или построить новый?

7:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия Глобальные Терроризм

Очередное ЧП на крымском мосту вновь всех заставляет задуматься о том, как же надёжно защитить эту нашу стратегическую транспортную коммуникацию.

Фото: moscow-dvorik.com

И на это есть довольно простой и неожиданный ответ — нужно построить новый мост. Такая мысль, наверное, покажется издёвкой. Но ведь, действительно, если вникнуть в действия нашего руководства, то мы заметим, что в последние годы именно такая логика и применяется.

Обход по-русски

Ведь посмотрите — возникла проблема с транспортировкой газа в Европу через Украину, мы, недолго думая, начали строить новые ветки:

"Северный поток — 1",

потом "Северный поток — 2",

"Турецкий поток".

Не важно, что балтийские трубопроводы в конечном итоге обрубили. Тут важно понять концептуальный подход.

В случае с блокадой Крыма начиная с 2014 года Москва, тоже несильно заморачиваясь, приняла решение, самое простое с точки зрения логики, но не самое простое с точки зрения исполнения — строительство моста через Керченский пролив. А ведь сколько было сомнений, что это технически сложно и практически невозможно. Но ничего, построили — и довольно быстро.

И в этом смысле Крымский мост — это некий символ логики принятия решений в части строительства транспортной инфраструктуры. Перед нами возводят стены, а мы идём в обход.

"Северные потоки", Крымский мост — это только самые известные нам решения. А помимо этого, есть и другие примеры: строительство новой дороги от Ростова-на-Дону до Мариуполя. Это из недавнего. Более старый случай — это строительство железной дороги в обход ЛНР и ДНР после 2014 года.

Ну а с другой стороны, а как ещё действовать? Разве эта логика неправильная, если нам устраивают барьеры? Если нам где-то что-то перекрывают, мы пробиваем новый коридор.

И есть в этом что-то такое разухабистое, чисто русское. Да мы "могём" и так и эдак. Если надо, то и море выкопаем.

Мы не собираемся идти на уступки Западу, не пытаемся договориться насчёт логистических коридоров, а просто создаём новые.

И Запад, видимо, на это сильно обижен, если такое определение уместно, потому как наши новые пути он всё равно стремится перерезать не мытьём, так катаньем. Тем самым как бы говоря, "стройте, стройте, всё равно у вас ничего не получится".

И факты диверсий на нашей транспортной инфраструктуре, увы, это подтверждают.

И если масштаб этих диверсий будет нарастать, то бесконечные восстановления повреждённых коммуникаций превратятся в сизифов труд наших строителей. Месяцы восстановлений, потом один удар и всё - начинай сначала. Какой-то порочный круг… Что же делать?

Непростой выбор

Нашему руководству стоит посочувствовать. Находясь в такой ситуации и в условиях военного времени, пространство для манёвров остаётся довольно узкое:

сдаться, или, в широком смысле, пойти на компромисс с нашими экзистенциальными оппонентами, что, как заявляет наше руководство, неприемлемо;

продолжать стоически восстанавливать мосты после каждого очередного удара, чем-то напоминает библейское "ударили по одной щеке, подставим другую", это мы можем;

ответить противнику тем же, то есть серьёзно нарушить повсеместно коммуникации, кстати, закрытие "зернового коридора" — это один из таких примеров, правда гуманного действия, без взрывов; снова библейское, только теперь "око за око" — не наш стиль, но если захотим, то тоже можем;

строительство ещё одного моста — выглядит как самый экзотический и бредовый вариант решения в данном конкретном случае. Но в целом согласуется с нашей государственной логикой. Смотрите пункт "Обход по-русски".

И в этом бредовом варианте нет ничего фантастического. Ведь сам по себе Крымский мост — это не один мост, а целых три. В инженерном смысле, конечно, два, но в дорожном — три:

один железнодорожный,

а два параллельных автомобильных полотна.

Если бы такое дублирование не было заложено в конструкцию всего перехода, то последствия от диверсии были бы гораздо ощутимее.

Но даже несмотря на конструктивную продуманность моста, вся эта конструкция, как показывает практика, весьма уязвима к внешнему воздействию.

Слабость Крымского моста

Длина моста — почти 20 километров, одних опор только — 450. И на всём этом протяжении мост может подвергнуться воздействию. Тем более, при проектировании моста террористическая угроза практически не была учтена.

Закладывали всё что угодно:

штормовое воздействие,

ледовую обстановку,

навал корабля,

сильно заморочились на сейсмоустойчивость, —

но защита от взрыва, видимо, не была учтена должным образом.

Тут нужно отметить, что мост сам по себе лёгкий, он сделан из металлоконструкций, то есть устойчивость к разрушению от взрыва гораздо меньше, чем у железобетонного. И для разрушения Крымского моста даже не надо подрывать опоры.

Достаточно сорвать пролёт с креплений, и он сдвигается со своего места. Что и продемонстрировал последний теракт. Ударная волна от взрыва под мостом просто подкинула пролёт кверху, тем самым оторвав его от креплений к опоре. И просто повезло или диверсанты не рассчитали, что мостовой пролёт не улетел в воду.

А ведь параллельный пролёт тоже был сдвинут с места, хоть и некритично, и по нему сейчас есть ограниченное движение.

Наверняка на той стороне в мрачных кабинетах спецслужб уже делают работу над ошибками и готовят очередной демарш.

В этой связи многие эксперты начали активно обсуждать технические элементы защиты моста. Есть ли какие заграждения, сети, боны и так далее. Это всё правильно, но любая такая система не гарантирует 100%-ную защищённость моста.

Нужно принципиально новое решение. В нашей логике — новый мост. Ну или почти мост. А скорее — дамба. И в этой идее нет ничего фантастического.

Кронштадтская дамба

У российских строителей есть опыт таких решений. Например, Кронштадская дамба — гидротехническое сооружение между южным и северным берегом Финского залива, проходящее через остров, на котором находится город Кронштадт.

Главное назначение этой дамбы — защита Петербургской агломерации от наводнений. А вторая важная функция — это автодорожный мост, соединяющий два берега Финского залива.

Ну и по факту в нашем неспокойном мире эта дамба является мощным барьером для проникновения враждебных военно-морских сил в восточную часть Финского залива.

Разрушить такую дамбу практически невозможно. Максимальная ширина в основании достигает 160 метров, а минимальная ширина гребня дамбы — 30 метров. Можно нарушить дорожную эстакаду на дамбе или полотно, но пробиться через широкий каменисто-земляной участок суши практически нереально.

Да, естественно, нужно продумать целый комплекс вопросов, в том числе экологического характера. Да, это всё дорого и долго, но если речь идёт о безопасности, то вопрос о деньгах неуместен.