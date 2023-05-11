Верховный суд РФ рассмотрит кассационную жалобу виновного в подкупе его судей

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Верховный суд РФ готовится рассмотреть кассационную жалобу об оправдании весьма одиозной персоны — экс-председателя правления "Тольяттихимбанка" Александра Попова, ранее осужденного за попытку дать взятку… судье ВС РФ, — поистине беспрецедентный случай в истории российского правосудия!

Фото: http:// www.supcourt.ru/

Legal.Report попытался разобраться в хитросплетениях этой невероятной криминально-юридической интриги и проанализировать обстоятельства резонансного дела, которое так или иначе тянется уже полтора десятка лет и сегодня, на фоне обострившихся попыток дискредитации судебной системы со стороны осужденного и его влиятельных компаньонов, вполне может приобрести неожиданный оборот.

$2 млн для верховного судьи

Напомним читателям суть головокружительной истории, завершившейся в 2021 году приговором Центрального районного суда города Тольятти по делу о попытке дачи взятки судье ВС РФ. В свое время ФНС посчитала, что одно из крупнейших в России предприятий химической промышленности "Тольяттиазот" занизило экспортную выручку от реализации аммиака в 2010 году, и ТоАЗу доначислили налог на прибыль, сумма которого вместе со штрафом и пенями превысила 710 млн рублей. Компания долго пыталась обжаловать такое решение, и в 2015 году кассационная жалоба попала в ВС РФ.

А далее, как посчитали следственные органы, заочно осужденный в России бенефициар ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай (он уже давно имеет гражданство США и проживает за океаном) дал прямое поручение своему подчиненному — главе правления Тольяттихимбанка Александру Попову — отыскать подходящего посредника и через него дать взятку судье ВС РФ. Как решили авторы бойкой комбинации, за $2 млн служитель Фемиды должен был отменить "несправедливое" решение налоговиков. И тогда г-н Попов открыл в своем банке ячейку, куда положил часть оговоренной суммы — ее должны были вскоре забрать посредники. Но, как говорится, "что-то пошло не так" — и ВС отказался направить кассационную жалобу в коллегию.

В конце концов, Махлай и Попов, которого СМИ успели окрестить звучным определением "банкстер", стали фигурантами нескольких уголовных дел, самым серьезным из которых стало дело по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Суд установил, что действия ОПС Махлая по одному лишь делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) нанесли существенный ущерб экономике государства: так, согласно приговору Комсомольского районного суда города Тольятти от 5 июля 2019 года, ОПС нанесло ущерб ТоАЗу в сумме 77 млрд рублей, а казна лишилась 2,5 млрд рублей налогов. Что касается лично Попова, то в 2021 году он получил срок 7,5 года за покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Купить судебное решение: попытка № 2?

Но история на этом, само собой, отнюдь не заканчивается. Как сообщают осведомленные источники, "банкстер" Попов сегодня очень нужен Махлаю именно на свободе (зачем именно — мы уточним ниже). А значит, не исключены любые "сюрпризы", в том числе вторая попытка "заноса" в ВС. Более чем солидные суммы для этого, очевидно, имеются. Не зря же в 2005–2013 годах работали преступные схемы, обогатившие беглого хозяина ТоАЗа на многие миллиарды рублей (Legal.Report писал о нюансах дел Махлая и Попова здесь).

Как стало известно L. R, находящиеся на свободе соратники Попова в настоящее время предпринимают отчаянные попытки повлиять на решение судебной коллегии ВС, которое, судя по записи в официальной картотеке дел, должно быть вынесено совсем скоро — 16 мая. Причем на этот раз в дело пошли, назовем их так, еще более авторитетные и умелые посредники-"решалы". Об их уровне может косвенно свидетельствовать тот факт, что адвокаты бывшего председателя правления Тольяттихимбанка в Куйбышевском райсуде Тольятти, где также скоро должно рассматриваться ходатайство по поводу УДО Попова, 17 апреля попросили отложить слушания. Некоторые интернет-СМИ пишут насчет их твердой уверенности в "купленном решении" ВС РФ и "в окончательном решении вопроса" об освобождении. О том, сколько стоит такая самонадеянность, можно лишь строить догадки…

Повторим: главной интригой предстоящего судебного разбирательства в ВС является то, что там будет рассматриваться дело об участии Попова в организации подкупа судьи того же суда. Действительно небывалое событие.

Между тем Legal.Report направил в ВС официальный запрос. Мы просим уважаемый суд дать ответы, которые будут использованы при подготовке журналистского материала об итогах рассмотрения дела. А именно: какова позиция Генпрокуратуры РФ по пересмотру скандального дела? Кто из зампредов ВС передал дело на рассмотрение судебной коллегии по уголовным делам ВС и чем конкретно он мотивировал свою позицию? С ответами мы непременно ознакомим наших читателей.

Украинский след в деле криминального банкира

Так почему же Александр Попов так интересует обладателя паспорта США — бывшего бенефициара № 1 ТоАЗа Сергея Махлая? Позиция следователей, раскручивавших дело Махлая — Попова по обвинению в создании ОПС, относительно роли последнего была вполне конкретной: тот организовал финансирование преступного сообщества, в частности выводил похищенные средства в заморские офшоры Махлая и других тогдашних собственников ТоАЗа. Он же, по версии следствия, разрабатывал схемы ухода от налогов и реализовывал коррупционные алгоритмы, с помощью которых Махлай и Ко годами "решали вопросы" с правоохранительными и судебными органами. Про такие мелочи, как виртуозный черный обнал, и говорить неловко.

Поэтому, будучи на свободе, Попов с его опытом прокручивания различных финансовых схем может весьма пригодиться Махлаю. Ведь экс-хозяин ТоАЗа распоряжается выведенным из России солидным состоянием, на которое, собственно, он и выстроил свой бизнес в Америке. И, как говорят источники, в целом после известных событий Махлай сильно обозлился на российские правоохранительные органы и на нашу страну. Не исключено, что вместе со своими новыми заграничными партнерами он готовит "план Б" с амбициозной целью — дестабилизировать ситуацию в РФ. Собственно, лет десять назад известные умения и навыки были обкатаны на Украине, где с участием личного банкира будто бы финансировались местные националистические организации, а несколько лет назад были поданы два крупных иска против России в ЕСПЧ. Таким образом, таланты Попова будут очень кстати. К тому же на Украину с некоторых пор хлынули безбрежные финансовые потоки со стороны объединенной Европы и США, а это отличная возможность половить в них свою рыбку. Но хочется верить, что 16 мая ВС РФ не позволит реализовать все эти деструктивные надежды.