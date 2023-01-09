Психолог Сарапина: "Телефонные мошенники умело используют НЛП-практики"

В последнее время люди практически перестали отвечать на звонки с незнакомых номеров, и это неудивительно. Ведь уже каждый знает, что звонят обычно либо банки с предложением оформить кредит, либо мошенники, которые также под видом банков предупреждают о том, что кто-то его сейчас на вас якобы оформляет.

Очевидно, у современных пользователей мобильной связи и онлайн-банкинга постепенно вырабатывается иммунитет к подобным звонкам. Однако и серийные "банкирщики" не стоят на месте и разрабатывают все новые схемы "развода" на деньги. Модели поведения преступников настолько изощрены и психологически продуманы, что порой жертвами телефонного обмана становятся сами банковские сотрудники. Казалось бы, как такое могло произойти с ними? Однако если в реальной жизни мошенникам противостоять помогает жизненный опыт и критическое мышление, то против современных психотехник любой, самый прожжённый обыватель часто оказывается бессилен и впоследствии едва ли может вспомнить сам диалог с преступниками.

О том, как злоумышленникам удаётся вводить в гипнотический транс своих жертв и как противостоять им, расскажет гипнокоуч и специалист по психопрограммированию Анастасия Сарапина.

Секреты работы телефонных мошенников

Не верь

Первое правило любого контакта на заданную тему, вызывающего у вас явные подозрения, — прекратить разговор и повесить трубку. Так как ваш собеседник намеренно будет делать всё, чтобы втянуть вас в диалог и окутать сетью мнимых фактов, страшилок и якобы внезапно возникающей опасности лично для вас. Так называемые скрипты, или готовые сценарии диалога с жертвами, мошенники готовят с той же тщательностью, что и некогда гербалайф для своих агентов.

В тексте используются психотехнологические приёмы, НЛП-практики и суггестивные речевые алгоритмы, которые позволяют легко и незаметно для слушающего подтолкнуть его к желаемым действиям и решениям. Все ваши ответы, реакции и вопросы уже заранее предусмотрены и отработаны, а каждый ваш ответ или реплика становится следующей ступенькой в глубокую яму, вырытую специально для вашего сомневающегося ума. Поверьте, отрицание и споры с ними ещё быстрее приведут вас к запланированному ими результату, где вы, спасая свои "нажитые непосильным трудом", срочно переведёте их на чужой счёт ради спасения близких или сохранения финансов.

Вывод один: при любом сообщении от кого угодно (порой злодеи представляются по телефону даже близкими родственниками жертвы, а те им вполне охотно верят) не совершать никаких поспешных действий, кроме обращения в госструктуры. Если что-то и произошло, то этому должны быть явные подтверждения.

Не бойся

Как правило, одним из побудительных мотивов и поводов для звонка выбираются экстренные случаи, несчастья, грозящие потенциальной жертве. Событие, во-первых, должно быть внезапным и срочным, а во-вторых, спасение в таких случаях всегда будет зависеть от того, насколько срочно жертва отреагирует и будет вынуждена принимать сиюминутные решения. Такой подход позволяет ввести собеседника в состояние стресса, что сильно отражается на высших мозговых функциях, и когнитивные способности мозга снижаются до критического уровня. Человек теряет чувство опоры, его внимание рассеивается, речь становится бессвязной и отрывистой, а общее состояние походит на легкое опьянение.

Именно в этот момент жертве, отвлечённой на какой-либо жизненно важный для неё вопрос, можно практически диктовать свою волю и по шагам расписывать все желаемые действия. Ваша задача — остановить любой диалог с незнакомцем простой фразой "Я вам перезвоню". Как бы страшно вам ни было в этот момент, необходимо просто взять паузу и позвонить любому из своих доверительных знакомых и сказать, что вы сильно волнуетесь и вам нужна помощь. Скорее всего, ваш знакомый, находясь в более-менее стабильном психическом состоянии, сможет распознать ложь, факт специального запугивания и выскажет вам свои соображения. В любом случае вам надо взять паузу, как бы срочно вопрос ни требовал ответа от вас. Возможно, ничего не произошло, а если и произошло, то незачем бежать.

Не торопись

Мошенники, зная чётко все стадии реагирования психики человека на внешние события, профессионально и грамотно ведут своего подопечного от первого шага, где он только что испытал испуг, до совершения решающего шага, будь то перевод денег на счёт, сообщение пароля или передача прав на доступ к своим аккаунтам в Сети.

К примеру, вам внезапно звонят с сообщением, что вот-вот ваши средства утекут в неизвестном направлении, родственнику придётся иметь дело с полицией или бандитами, а персональные данные попадут в руки недобросовестных пользователей. Чтобы спасти ситуацию, вам нужно срочно либо что-то сделать, либо что-то передать звонящему. Здесь и начинается ваша игра с преступниками в "поймай меня, если сможешь". Не пытайтесь получить доказательства совершения несчастного случая, вступая в диалог со звонящими. Просто попросите дать вам время связаться с официальными органами и выяснить всё самостоятельно.

Любой следователь, врач, полицейский или сотрудник банка всегда и при любой ситуации с пониманием отнесётся к вашей просьбе и внятно назовёт свою должность, имя и отдел. Вам останется только связаться по официальному номеру телефона, указанному на сайте учреждения, и удостовериться в серьёзности намерений звонящего. К слову, госорганы практически всегда предпочитают решать вопросы при личном присутствии в учреждении, о чём вас заблаговременно уведомят официальным письмом. Так что правило только одно, что бы ни случилось, сохраняйте спокойствие и трезвый рассудок, остальное прояснится, как только спадет суета.

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