Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Шлионская

Мужчина во сне убил жену и ничего не запомнил

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Может ли человек совершить преступление во время сна? Тут специалисты традиционно делятся на два лагеря: одни убеждены, что лунатики не способны нанести вред никому, кроме себя, а другие считают, что спящий человек в определённой ситуации вполне способен на насилие. Один из самых показательных примеров — история Скотта Фалатера.

Мужчина во сне убил жену и ничего не запомнил

Ужасное пробуждение

Фалатер, инженер-электрик из Финикса, 16 января 1997 года, вернувшись с работы домой, как всегда, поужинал с семьёй и отправился на задний двор, чтобы починить сломанный фильтр в бассейне. С ремонтом он провозился почти до ночи. Когда Скотт зашёл в дом, его жена Ярмила уже спала. Поцеловав её, он также лег спать.

Проснувшись, мужчина с ужасом обнаружил, что лежит на лестнице, на нем только нижнее бельё, а в доме — полицейские. Дверь на задний двор оказалась приоткрыта, и было видно, что вода в бассейне красная от крови, и в ней плавает бездыханное тело. Это была миссис Фалатер!

Убийство с особой жестокостью

Оказалось, что ночью кто-то из соседей услышал женские крики, а выйдя во двор, увидел труп в бассейне, и вызвал полицию. Было установлено, что Ярмилу Фалатер 44 раза ударили ножом и бросили в бассейн. В доме, кроме самого хозяина и детей, никого не обнаружили.

Вскоре нашёлся очевидец, который рассказал, что наблюдал, как Скотт Фалатер тащил тело жены к бассейну, какое-то время держал её голову под водой, а затем оставил. Далее этот мужчина якобы видел в окно, как Скотт бродил по своему дому, включая и выключая свет, и совершал непонятные движения руками.

Версия недоказуема

Однако, Фалатер абсолютно ничего не помнил и начисто отрицал убийство. В конце концов, он выдвинул версию, что мог его совершить только во время приступа лунатизма. Такое с ним случалось и раньше. Родственники подтвердили, что Скотт страдал сомнамбулизмом и ночными кошмарами.

Сомнологи, которых пригласили для консультации, высказали предположение, что жена попыталась разбудить Скотта, когда он ходил во сне, а тот воспринял её действия, как угрозу жизни, и напал на неё. Однако, поскольку не было однозначно доказано, что Скотт Фалатер не осознавал своих действий во время убийства супруги, его приговорили к пожизненному заключению.

Кстати, ранее подобные случаи уже бывали. В 1987 году некоего Кеннета Паркса, также обвинённого в убийстве жены, оправдали, поскольку адвокатам удалось доказать, что обвиняемый убил её во время приступа сомнамбулизма.

В настоящее время Скотт Фалатер по-прежнему находится в тюрьме. За эти годы он так и не признался в убийстве и все ещё придерживается своей изначальной версии о лунатизме. Но доказать сей факт абсолютно невозможно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша здоровье медицина убийство психология
Новости
Oneindia: Запад испробовал множество уловок, но России по-прежнему неумолима
Дерматолог предостерегла людей с чувствительной кожей от использования патчей для лица
Певец Дмитрий Колдун рассказал о жизни после «Фабрики звёзд» и «Евровидения»
Пилько: "Есть все шансы на то, что в 2023 году рванёт в Южной Азии"
Политолог Воскресенский: Белоруссия может вступить в СВО только в случае открытой агрессии со стороны Киева
Глава Чечни Кадыров заявил о втором этапе операции "Возмездие" ВС РФ на Украине
Мясников заявил, что нитроглицерин опасен при обморочных состояниях
В Бронницах по непонятной причине спилили недавно посаженную новогоднюю ель
Нарколог: за праздничным столом можно выпить не более 150 граммов крепкого алкоголя
Взрыв и мощный пожар: нанесён ракетный удар по целям в Харькове
Популярное
Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России

Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.

Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
Ходаковский раскрыл хитрость ВСУ с припрятанными военными резервами для наступления на ВС РФ
RTVI: вернувшийся на Украину британский наёмник Пиннер показал кадры своего боя в ДНР
На фронте и карликовая берёзка становилась новогодней ёлкой Сергей Лебедев Ливан катится в пропасть, и Россия могла бы помочь ему спастись Михаил Плисюк Знак зодиака 29 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Военнослужащие 57-й бригады ВСУ под Артёмовском попали в окружение ВС РФ
Fakt: украинская беженка разбила семью и выгнала хозяйку из дома в Польше
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
Последние материалы
Oneindia: Запад испробовал множество уловок, но России по-прежнему неумолима
Дерматолог предостерегла людей с чувствительной кожей от использования патчей для лица
Врач Неронов: "Во время новогоднего застолья не помешает приём ферментов"
Певец Дмитрий Колдун рассказал о жизни после «Фабрики звёзд» и «Евровидения»
Пилько: "Есть все шансы на то, что в 2023 году рванёт в Южной Азии"
Мужчина во сне убил жену и ничего не запомнил
В Год Кролика удачу принесут янтарь и вазы
Политолог Воскресенский: Белоруссия может вступить в СВО только в случае открытой агрессии со стороны Киева
Гурджиев общался с нацистами, потому что был чёрным магом
Врач: "Боли в верхней части живота указывают на гипоацидный гастрит"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников