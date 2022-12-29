Мужчина во сне убил жену и ничего не запомнил

Может ли человек совершить преступление во время сна? Тут специалисты традиционно делятся на два лагеря: одни убеждены, что лунатики не способны нанести вред никому, кроме себя, а другие считают, что спящий человек в определённой ситуации вполне способен на насилие. Один из самых показательных примеров — история Скотта Фалатера.

Ужасное пробуждение

Фалатер, инженер-электрик из Финикса, 16 января 1997 года, вернувшись с работы домой, как всегда, поужинал с семьёй и отправился на задний двор, чтобы починить сломанный фильтр в бассейне. С ремонтом он провозился почти до ночи. Когда Скотт зашёл в дом, его жена Ярмила уже спала. Поцеловав её, он также лег спать.

Проснувшись, мужчина с ужасом обнаружил, что лежит на лестнице, на нем только нижнее бельё, а в доме — полицейские. Дверь на задний двор оказалась приоткрыта, и было видно, что вода в бассейне красная от крови, и в ней плавает бездыханное тело. Это была миссис Фалатер!

Убийство с особой жестокостью

Оказалось, что ночью кто-то из соседей услышал женские крики, а выйдя во двор, увидел труп в бассейне, и вызвал полицию. Было установлено, что Ярмилу Фалатер 44 раза ударили ножом и бросили в бассейн. В доме, кроме самого хозяина и детей, никого не обнаружили.

Вскоре нашёлся очевидец, который рассказал, что наблюдал, как Скотт Фалатер тащил тело жены к бассейну, какое-то время держал её голову под водой, а затем оставил. Далее этот мужчина якобы видел в окно, как Скотт бродил по своему дому, включая и выключая свет, и совершал непонятные движения руками.

Версия недоказуема

Однако, Фалатер абсолютно ничего не помнил и начисто отрицал убийство. В конце концов, он выдвинул версию, что мог его совершить только во время приступа лунатизма. Такое с ним случалось и раньше. Родственники подтвердили, что Скотт страдал сомнамбулизмом и ночными кошмарами.

Сомнологи, которых пригласили для консультации, высказали предположение, что жена попыталась разбудить Скотта, когда он ходил во сне, а тот воспринял её действия, как угрозу жизни, и напал на неё. Однако, поскольку не было однозначно доказано, что Скотт Фалатер не осознавал своих действий во время убийства супруги, его приговорили к пожизненному заключению.

Кстати, ранее подобные случаи уже бывали. В 1987 году некоего Кеннета Паркса, также обвинённого в убийстве жены, оправдали, поскольку адвокатам удалось доказать, что обвиняемый убил её во время приступа сомнамбулизма.

В настоящее время Скотт Фалатер по-прежнему находится в тюрьме. За эти годы он так и не признался в убийстве и все ещё придерживается своей изначальной версии о лунатизме. Но доказать сей факт абсолютно невозможно.