Пожар в доме престарелых в Кемерово: погибли 20 человек

В ночь на субботу в Кемерово сгорел приют для бездомных пожилых людей, располагавшийся в частном доме, принадлежащем местной протестантской церкви.

Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании поступило около половины четвёртого утра по местному времени (половины одиннадцатого вечера по времени московскому). В тушении было задействовано 28 единиц техники и 80 пожарных. В огне погибли как минимум 20 человек. Все они находились на втором — полностью выгоревшем — этаже здания. 48 постояльцев смогли эвакуироваться. Площадь пожара составила 180 квадратных метров.

На момент опубликования этого материала разбор завалов на месте трагедии продолжался и спасатели не исключали, что могут быть обнаружены ещё тела.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям, жертвами, по всей видимости, являются пожилые жители приюта для бездомных, которого "по бумагам" нет и никогда не было. На данный момент пожарные дознаватели склоняются к версии, что пожар был вызван неисправностью электросети, поскольку "проводка могла не выдержать большого количества обогревателей”.

Уже установлено, что в незарегистрированном "доме престарелых" не было никаких систем пожаротушения, которые обычно требуются для юридически зарегистрированных учреждений.

Глава Кузбасса сразу после пожара в "частном доме престарелых" в Кемерово заявил, что в регионе в течение недели будут проверены "все такие учреждения" — в первую очередь частные.

Когда на ошибках не учатся

Напомню, что сибирский город Кемерово печально прославился 25 марта 2018 года — там на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 60 человек, большинство из которых дети, а ещё 80 человек получили ранения.

По результатам проверки той трагедии следователи обнаружили, что торговый центр был ненадлежащим образом переоборудован из старой фабрики. Владельцы буквально превратили здание в "смертельную ловушку”, не установив аварийные выходы и системы пожаротушения, а коррумпированные местные чиновники закрывали глаза на нарушения техники безопасности.

Экс-гендиректор "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский осужден на 8 лет лишения свободы за взятку Госстройнадзору. Суд также назначил ему штраф в размере 21 млн рублей.