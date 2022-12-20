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Сергей Лебедев

В России растёт число тяжких преступлений с применением оружия и боеприпасов

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Постсоветская Россия начиналась с шокирующих заголовков "Схвачен маньяк, приславший бывшей учительнице голову своей матери", "Зверское изнасилование пятилетней девочки инсценировала её мать", "Директор фонда погиб, попав засаду". Сегодня заголовки СМИ не мягче. Если не сказать больше.

В России растёт число тяжких преступлений с применением оружия и боеприпасов

От мигранта до неадекватного соседа с топором

Действительной в современной России преступления стали настолько частыми, что как бы вошли в обиход нашей повседневной жизни. Если ТВ как-то пытается сгладить эту составляющую, отделываясь дешёвыми криминальными сериалами, где сложно отличить плохого от хорошего, то российские информагентства, особенно на региональном уровне, всю правду-матку режут в глаза.

Убийства, грабежи, как на улицах, так и со счетов карт, а также повальные сообщения об автопроисшествиях с десятками трупов на российских дорогах уже зашкаливают. Власти в случае резонансных преступлений клянутся, что всех переловят, наведут порядок, и всё не так уж плохо, то депутаты просто традиционно возмущаются. Но, как обычно, на этом всё и заканчивается. Но "не заканчивается" для нас, граждан.

Вот и боятся родители теперь детей отпускать одних гулять на улицу, а соседи устанавливают в домах на площадках стальные решётки и обвешиваются камерами наблюдения. Понятно, если у них есть на это деньги. Даром от преступников у нас охраняют только руководителей страны.

Тема мигрантов — нелёгкая для граждан России. Тем более, как отметили в МВД РФ, только за первое полугодие этого года, число преступлений, совершённых иностранцами и лицами без гражданства выросло почти на 12 процентов, причём 80 процентов криминала приходится на граждан из среднеазиатских стран, входящих в СНГ. Под иностранными гражданами, отчитывающиеся в МВД, вероятно, стыдливо указывают мигрантов. Легальных и нелегальных.

Отмечу, что с начала прошлого года мигранты, прибывающие в Россию, обязаны наряду с мед­освидетельствованием проходить ещё и дактилоскопическую регистрацию, и фотографирование.

Насколько это позитивный шаг на общем фоне роста преступности в стране и коррупционной составляющей в органах МВД (а сведения о получении взяток сотрудниками полиции, миграционными властями, так или иначе, попадают и в СМИ), сложно сказать. Тем более, власть нередко замалчивает совершённые в России преступления "иностранцами". Хотя, со скрипом, даже ей приходится признаваться, что среди мигрантов всё чаще регистрируются факты грубого нарушения общественного порядка.

Приезжие участвуют в массовых драках, нападениях на сотрудников правоохранительных органов. А это уже добавили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Всё чаще стали нас взрывать

Не знаю, можно ли как-то связывать нынешние события с СВО, тем не менее, число преступлений с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных или имитирующих устройств за десять месяцев текущего года выросло почти на 30 процентов, до 5 тысяч случаев. Число преступлений, совершённых с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств (283), достигло максимума за последние шесть лет.

Интересно, что здесь лидируют "прифронтовые" регионы. По темпам прироста преступлений, совершённых с использованием оружия и боеприпасов, впереди Курская область, на втором месте — Белгородская область, третью позицию, как это не удивительно, занимает российская столица.

Судя по сообщениям СМИ, "криминальная революция" 1990-х просто залегла на дно или уселась в отведённые им цивильные кресла. У нас всё так же продолжают выяснять отношения в бизнесе при помощи оружия. Может быть, поэтому выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых организованными группами или преступными сообществами — более 23,5 тысяч.

Несомненно, именно в связи с СВО за десять месяцев выросло число преступлений экстремистской направленности. Более, чем на 36 процентов (1247). В МВД отметили, что их сотрудниками были пресечены 658 экстремистских преступлений, зарегистрировано 440 преступлений, связанных с призывами к осуществлению экстремистской деятельности.

Весьма сложно говорить об объективности приводимых фактов по традиционным преступлениям экономической и коррупционной направленности. Ведь, чаще всего, здесь следы ведут во власть. Неважно, какую: центральную или региональную. Цена вопроса — в материальном ущербе, наносимом России. А бороться с коррупцией должна власть. Но, как говорится, пока их "возможности" не совпадают с "нашими желаниями". Пишут, что "родных" олигархов начали трясти на Западе. Мол, отымают недвижимость. Но деньги-то на недвижимость они высосали из нас. И про наши "желания" бывший губернатор Чукотки обычно граждан России не спрашивал.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы закон россия оружие убийство коррупция терроризм преступление
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