Теракт в Турции: число пострадавших растёт, подозреваемые дают показания

По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 81 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, произошедшего днём в воскресенье на туристической улице Стамбула (Турция), сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган через Twitter*.

"На основании поступающей от губернатора информации, могу сказать одно — здесь пахнет террором", — заявил Эрдоган, назвав произошедшее "вероломным нападением" и подчеркнув, что "попытки захватить Турцию и её народ с помощью терроризма не достигнут своей цели".

Аналогичную оценку даёт и вице-президент Турции Фуат Октай.

"В воскресенье около 16:20 (по местному времени) на улице Таксим Истикляль в нашем районе Бейоглу произошёл взрыв", — написал в той же социальной сети Али Ерликая, губернатор Стамбула. — Мы желаем Божьей милости погибшим и скорейшего выздоровления раненым".

Подробностей о взрыве официальные источники в Турции не публикуют.

Под грифом "секретно"

На место происшествия выехало большое количество полицейских, пожарных и медицинских бригад. Полиция приняла меры безопасности в этом районе, а людям было запрещено приближаться к нему.

Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование по факту терроризма в связи с этими событиями. Турецкие правоохранители запретили публиковать в соцсетях фото и видео с места взрыва.

Высший совет по радио и телевидению (RTÜK) также ввёл запрет на трансляцию видеозаписи взрыва в Стамбуле, призвав все национальные СМИ соблюдать его.

Задержаны первые подозреваемые

Рано утром в понедельник у следствия появились первые результаты:

"Женщина, обвиняемая в том, что в воскресенье сбросила бомбу в рюкзаке на оживлённой пешеходной улице в историческом центре Стамбула, была задержана вместе с двумя десятками других подозреваемых, предположительно, связанных с курдскими террористическими группировками”.

С таким заявлением выступил сегодня утром министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, уточнив, что из 81-го пострадавшего от взрыва пятеро находятся в реанимации, в том числе двое в критическом состоянии.

"Человек, который сбросил бомбу, и его помощники были задержаны нашими командами полицейского управления Стамбула", — сказал Сойлу журналистам. — Есть основания предполагать, что люди, совершившие нападение, связаны с курдскими группировками РПК / PYD".

Всего, кроме предполагаемой исполнительницы, задержан полицейскими 21 человек. По словам Сойлу, на допросах они "дали свои показания о том, куда намеревались отправиться, если их не поймают”, — в Кобани (город с курдским большинством на северной границе Сирии).

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Рабочая партия Курдистана (РПК) десятилетиями вела партизанскую войну против Турции. ЕС считает её террористической организацией.

Недавно именно РПК стала яблоком раздора, поскольку Турция обвинила Швецию и Финляндию в укрывательстве её членов и других групп, которые она считает террористическими организациями, и пригрозила заблокировать заявки на вступление в НАТО.

"Неискренность наших так называемых союзников, которые посылают им деньги из своих сенатов, вероятно, очевидна”, — сказал Сойлу, не называя никого конкретно, но пообещал, что те, кто "причинил такую боль турецкому народу, испытают во много раз больше боли … в ближайшем будущем”.

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